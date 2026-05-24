पाकिस्तान की ड्रेसिंग रूम में बवाल, बांग्लादेश ने किया शर्मसार तो बौखलाए कोच सरफराज, कप्तान को भी नहीं छोड़ा!

Pakistan Cricket Team: टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश के हाथों 2-0 से क्लीन स्वीप होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भूचाल मचा है. हेड कोच सरफराज अहमद इस शर्मनाक प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने ड्रेसिंग रूम में कप्तान शान मसूद सहित सभी खिलाड़ियों की जमकर क्लास लगाई है. पाकिस्तान मीडिया से मिली रिपोर्ट के अनुसार सरफराज अहमद कुछ खिलाड़ियों के रवैये से बिल्कुल खुश नहीं हैं.
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Pakistan Cricket Team: टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश के हाथों 2-0 से क्लीन स्वीप होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भूचाल मचा है. हेड कोच सरफराज अहमद इस शर्मनाक प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने ड्रेसिंग रूम में कप्तान शान मसूद सहित सभी खिलाड़ियों की जमकर क्लास लगाई है. पाकिस्तान मीडिया से मिली रिपोर्ट के अनुसार सरफराज अहमद कुछ खिलाड़ियों के रवैये से बिल्कुल खुश नहीं हैं. उन्होंने उन प्लेयर्स को ज्यादा टारगेट किया, जो टीम के हक में सोचने के बजाय अपनी जगह बचाने के लिए खेलते हैं. सरफराज ने कप्तान शान मसूद को भी आड़े हाथों लिया और टीम मीटिंग में जमकर फटकार लगाई. दो मैचों की टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-0 से रौंद दिया.
सूत्रों ने शनिवार को टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट को बताया कि दूसरे टेस्ट में 58 रन की हार के बाद, मुख्य कोच सरफराज ने खिलाड़ियों को उनके व्यक्तिगत खेल और अपने लिए रन बनाने के लिए जमकर लताड़ा और यह सब मैनेजर नवीद चीमा और अन्य स्टाफ की मौजूदगी में पूरी टीम की बैठक से पहले हुआ. इस मीटिंग में सरफराज खान काफी गुस्से में दिखे और उन्होंने बल्लेबाजों कर हार का ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि खिलाड़ियों को टीम के लिए खेलना चाहिए, न कि अपने लिए.
बता दें कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में डेब्यू करने वाले युवा खिलाड़ी अजान अवैस इकलौते ऐसे पाकिस्तानी बल्लेबाज थे, जिन्होंने 4 पारियों में 200 रन का आंकड़ा क्रॉस किया. उन्होंने डेब्यू पर ही शानदार शतक जड़ा था. अजान के अलावा बाकी सभी बल्लेबाजों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया.
सरफराज अहमद ने फटकार लगाते हुए कहा, ''यह देखा गया है कि खिलाड़ी सिर्फ अपने लिए खेल रहे थे. व्यक्तिगत प्रदर्शन करना अच्छी बात है, लेकिन इससे टीम को फायदा होना चाहिए, न कि सिर्फ एक खिलाड़ी को. वरिष्ठ खिलाड़ी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे हैं. दूसरी टीमों को देखिए और उनकी प्रगति देखिए, जबकि हमारी टीम पीछे जा रही है.
www.telecomasia.net से बात करने वाले सूत्रों के अनुसार, सरफराज कप्तान शान मसूद की पहल की कमी और फीके नेतृत्व से असंतुष्ट थे, खासकर उनकी आलोचना स्वीकार करने की अनिच्छा से, जबकि इससे पाकिस्तान को फायदा हो सकता था. सूत्रों ने यह भी बताया कि सरफराज के जुलाई में वेस्ट इंडीज दौरे के लिए मुख्य कोच के रूप में बने रहने की उम्मीद है, जिसमें दो टेस्ट मैच और इंग्लैंड में तीन मैच शामिल होंगे. लेकिन 16 टेस्ट मैचों में 12 हार के बाद, शान मसूद को निश्चित रूप से कप्तानी खोनी पड़ेगी। मध्य क्रम के बल्लेबाज आगा सलमान को अगला टेस्ट कप्तान बनाए जाने की संभावना है.
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