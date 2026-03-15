भारत को जिताया था टी20 वर्ल्ड कप, शिवम दुबे को अचानक किया गया Playing XI से बाहर

भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जिताने में बड़ा रोल निभाने वाले शिवम दुबे को अचानक प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया है. दरअसल, टीम इंडिया और चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व तेज गेंदबाज मोहित शर्मा ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की ऑल-टाइम बेस्ट प्लेइंग इलेवन चुनी है. मोहित शर्मा ने शिवम दुबे को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की ऑल-टाइम बेस्ट प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं दी है. शिवम दुबे ने IPL 2022 के मेगा ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से जुड़ने के बाद से उसके लिए 55 मैच खेले हैं और कुल 1460 रन बनाए हैं.

शिवम दुबे को अचानक किया गया Playing XI से बाहर

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शिवम दुबे नौवें स्थान पर हैं, लेकिन इसके बावजूद मोहित शर्मा ने Cricbuzz के एक शो के दौरान उन्हें अपनी 'ऑल-टाइम CSK XI' में शामिल नहीं किया. मोहित शर्मा ने शिवम दुबे और श्रीलंकाई तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना को अपनी टीम में शामिल नहीं किया, वहीं उन्होंने माइकल हसी, फाफ डु प्लेसिस और एल्बी मोर्कल जैसे खिलाड़ियों को अपनी टीम में जगह दी.

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किसे बनाया टीम का ओपनर?

IPL के शुरुआती सालों में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की सफलता में माइकल हसी और एल्बी मोर्कल ने अहम भूमिका निभाई थी, जबकि IPL 2021 का खिताब जीतने में फाफ डु प्लेसिस CSK के लिए एक प्रमुख खिलाड़ी थे. मोहित शर्मा ने कहा, 'मेरे पहले खिलाड़ी (माइकल) हसी हैं. वह लंबे समय से CSK के लिए खेल रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे रन बनाए हैं. माइकल हसी के साथ ऋतुराज गायकवाड़ हैं. ऋतुराज गायकवाड़ को बल्लेबाजी करते देखना मजेदार होता है. ऋतुराज गायकवाड़ के बाद एक अनुभवी खिलाड़ी फाफ डु प्लेसिस हैं. फाफ डु प्लेसिस ने भी CSK के लिए बहुत सारे रन बनाए हैं. आप उन्हें CSK की ऑल-टाइम 11 से बाहर नहीं कर सकते.'

चौथे नंबर पर सुरेश रैना

भारतीय खिलाड़ियों में मोहित शर्मा ने ओपनर के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया, उनके बाद तीसरे नंबर पर फाफ डु प्लेसिस, चौथे नंबर पर सुरेश रैना, पांचवें नंबर पर अंबाती रायडू, छठे नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी, सातवें नंबर पर रवींद्र जडेजा और आठवें नंबर पर रविचंद्रन अश्विन को रखा.

माही भाई इस टीम की कप्तानी करेंगे

मोहित ने कहा, 'फाफ के बाद नंबर 4 पर 'मिस्टर कंसिस्टेंट' सुरेश रैना हैं. उन्होंने IPL में इतना कुछ किया है कि उन्हें 'मिस्टर IPL' का नाम दिया गया है. मेरे हिसाब से, एक और खिलाड़ी है जिन्होंने CSK के लिए बहुत कुछ किया है – अंबाती रायडू. माही भाई (MS धोनी) इस टीम की कप्तानी करेंगे. उनके बाद हैं जड्डू (रवींद्र जडेजा). आप जड्डू का नाम नजरअंदाज नहीं कर सकते.' मोहित शर्मा की 'ऑल-टाइम CSK XI' में भारतीय तेज गेंदबाज दीपक चाहर शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय तेज गेंदबाज हैं.

मोहित शर्मा की ऑल टाइम बेस्ट CSK प्लेइंग इलेवन

माइकल हसी, ऋतुराज गायकवाड़, फाफ डु प्लेसिस, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, महेंद्र सिंह धोनी (कप्तान और विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, ड्वेन ब्रावो, एल्बी मोर्कल, दीपक चाहर.