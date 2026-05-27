क्या धोनी के लिए अभी भी खुले हैं CSK के दरवाजे? चेन्नई के CEO काशी विश्वनाथन ने माही के भविष्य को लेकर तोड़ दी चुप्पी

महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को अपनी कप्तानी में 5 बार IPL का खिलाब जिताया है. 44 साल के महेंद्र सिंह धोनी IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए एक भी मैच नहीं खेल पाए. महेंद्र सिंह धोनी अगले IPL सीजन तक 45 साल से भी ज्यादा उम्र के हो जाएंगे.
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महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को अपनी कप्तानी में 5 बार IPL का खिलाब जिताया है. 44 साल के महेंद्र सिंह धोनी IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए एक भी मैच नहीं खेल पाए. महेंद्र सिंह धोनी अगले IPL सीजन तक 45 साल से भी ज्यादा उम्र के हो जाएंगे. ऐसे में IPL 2027 में महेंद्र सिंह धोनी का खेलना अब मुमकिन नजर नहीं आ रहा है और वह शायद IPL से संन्यास का ऐलान कर दें. इसी बीच चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के CEO काशी विश्वनाथन ने महेंद्र सिंह धोनी के भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है.
चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के CEO काशी विश्वनाथन ने कहा कि फ्रेंचाइजी के साथ महेंद्र सिंह धोनी के भविष्य को लेकर कोई भी फैसला पूरी तरह से खुद पूर्व कप्तान पर निर्भर करेगा. काशी विश्वनाथन ने यह भी दोहराया कि चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) हमेशा चाहेगी कि महेंद्र सिंह धोनी किसी न किसी रूप में CSK टीम से जुड़े रहें. IPL 2026 के बाद रिटायरमेंट की बढ़ती अटकलों के बीच, CSK के CEO ने साफ कर दिया कि फ्रेंचाइजी अभी भी धोनी को चेन्नई के सेटअप का एक अटूट हिस्सा मानती है.
इस महीने की शुरुआत में गुजरात टाइटंस (GT) से बुरी तरह हारने के बाद प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने के साथ ही, चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए IPL का यह सीजन भी निराशाजनक रहा. IPL 2026 सीजन में CSK का सफर थमने के बाद RevSportz से बात करते हुए, काशी विश्वनाथन ने धोनी के भविष्य पर बात की. काशी विश्वनाथन ने साथ ही मौजूदा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को एक बेहतर कप्तान बनाने में इस दिग्गज विकेटकीपर की भूमिका की भी तारीफ की.
काशी विश्वनाथन ने कहा, 'हमने अभी तक महेंद्र सिंह धोनी से इस बारे में कोई बात नहीं की है. महेंद्र सिंह धोनी अपने फैसले खुद लेते हैं, और हम उसका सम्मान करते हैं. हम हमेशा चाहेंगे कि वह CSK में एक परमानेंट सदस्य के तौर पर बने रहें, चाहे वह खिलाड़ी के तौर पर हों, कोच के तौर पर, या मेंटर के तौर पर; जिस भी रूप में वह चाहें. कोई भी फैसला उन्हीं पर निर्भर करता है.' काशी विश्वनाथन ने CSK के बदलाव के दौर में ऋतुराज गायकवाड़ को एक शांत और स्थिर लीडर बनाने में मदद करने के लिए धोनी और हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग को भी श्रेय दिया.
काशी विश्वनाथन ने आगे कहा, 'ऋतुराज ने MS को तीन-चार साल तक करीब से देखने के बाद कप्तानी संभाली. MS और फ्लेमिंग ने ऋतुराज को एक बहुत ही शांत कप्तान के तौर पर तैयार किया है. मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले सालों में, वह इन गुणों को और भी बेहतर तरीके से अपनाएंगे.' धोनी के भविष्य को लेकर अनिश्चितता तब और बढ़ गई जब इस सीजन में 44 साल के इस खिलाड़ी ने चोटों की वजह से एक भी मैच नहीं खेला. हालांकि अभी तक रिटायरमेंट की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन IPL 2026 को देखकर ऐसा लग रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स में धोनी के दौर का अंत और एक नए दौर की शुरुआत हो रही है.
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