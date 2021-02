IPL Auction 2021: CSK में शामिल हुए कई धुरंधर, Dhoni की टीम की ये है पूरी लिस्ट

चेन्नई: महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) ने इस IPL नीलामी में 6 खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया है. चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) ने मोईन अली (Moeen Ali) और कृष्णप्पा गौतम (Krishnappa Gowtham) जैसे खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपये खर्च कर दिए.

Nandri from the #SuperAuction squad for all the support! But are we done yet? #DefinitelyNot!

Inimethane attam arambam.. See you soon #SummerOf2021! #WhistlePodu #Yellove pic.twitter.com/kJc9Vqqr4r

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) February 18, 2021