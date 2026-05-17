पैसा वसूल खिलाड़ी...CSK को मिल गया अगला धोनी? 14 छक्के उड़ाकर जीत लिया सबका दिल

Chennai Super Kings Found Their Next MS Dhoni: चेन्नई सुपर किंग्स को अगला एमएस धोनी मिल गया है? आईपीएल 2026 की धूम के बीच यह सवाल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. इस सवाल को जन्म दिया है 20 साल के एक युवा बल्लेबाज ने. वही बल्लेबाज जिसने अपने पहले ही सीजन में चौके-छक्कों की बारिश करके तबाही मचा दी है. चेन्नई ने जिस भरोसे के साथ उसे अपने साथ जोड़ा था, उस पर वह पूरी तरह खरा उतरा है.

ये वही खिलाड़ी है, जिसे दूसरा एमएस धोनी कहा जा रहा था और अब उसने अपने धांसू प्रदर्शन से इस बात को काफी हद तक सच साबित कर दिया है. यहां जिस खिलाड़ी की बात हो रही है, वह कोई और नहीं बल्कि दाएं हाथ के विकेटकीपर-बल्लेबाज कार्तिक शर्मा हैं.

दरअसल, आईपीएल की सबसे सफल टीम चेन्नई सुपर किंग्स की इस लीग के इतिहास में एक खास यूएसपी रही है कि अनजाने या युवा चेहरों पर दांव लगाना और उन्हें सुपरस्टार बना देना. महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी और सीएसके के मैनेजमेंट ने कई नए हीरों को तराशा है. अब इस लिस्ट में कार्तिक शर्मा का नाम भी शामिल हो चुका है. 20 साल के इस खूंखार बल्लेबाज ने जिस बेखौफ अंदाज और स्वैग से मैदान पर रन बनाए हैं, उसने फैंस को ‘थाला’ यानी एमएस धोनी के शुरुआती दिनों की याद दिला दी है.

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71 रनों की पारी आम पारी नहीं थी

15 मई 2026 को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कार्तिक ने 19वें सीजन में अपनी सबसे खतरनाक पारी खेली. उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ मुकाबले में जो किया, उसने क्रिकेट पंडितों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया. कार्तिक नंबर-5 पर उतरे और सिर्फ 42 गेंदों पर 71 रन कूट डाले, जिसमें 5 छक्के और 6 चौके शामिल थे.

ये पारी इसलिए खास थी क्योंकि लखनऊ की चुनौतीपूर्ण और धीमी पिच पर चेन्नई के अनुभवी बल्लेबाज रन बनाने के लिए एक-एक रन को तरस रहे थे, वहीं नंबर-5 पर आए कार्तिक शर्मा अलग लेवल पर बल्लेबाजी कर रहे थे. उन्होंने सिर्फ 42 गेंदों में 71 रनों की तूफानी पारी खेली. इस पारी के दौरान कार्तिक का आत्मविश्वास और स्वैग देखने लायक था.

कार्तिक ने क्रीज पर ओपन स्टांस (Open Stance) लेकर खड़े होने का जोखिम उठाया, जिससे उन्हें हाथ खोलने का पूरा मौका मिला. सबसे हैरान करने वाला नजारा तब दिखा, जब कार्तिक ने स्पिन गेंदबाजों के सामने अपना हेलमेट हटा दिया. उन्होंने बिना हेलमेट पहने स्पिनर्स की लेंथ को भांपा और मैदान के हर कोने में गगनचुंबी छक्के जड़े.

‘पैसा वसूल’ खिलाड़ी निकले कार्तिक शर्मा

ये वही कार्तिक हैं, जिन्हें चेन्नई ने आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में 14.20 करोड़ रुपये की भारी-भरकम बोली लगाकर खरीदा था. इस बोली से क्रिकेट जगत में भूचाल आ गया था. कई दिग्गजों और विशेषज्ञों ने सीएसके के इस फैसले पर उंगली उठाई थी कि एक घरेलू खिलाड़ी पर इतना बड़ा दांव क्यों लगाया गया. लेकिन अब कार्तिक ने आलोचकों को अपने बल्ले से करारा जवाब दिया है.

फैंस ने मान लिया अगला धोनी

घरेलू क्रिकेट में राजस्थान के लिए रनों का अंबार लगाने वाले कार्तिक ने अब तक आईपीएल 2026 के 9 मैचों में 244 रन ठोक दिए हैं. इस सीजन में यह उनका दूसरा धमाकेदार अर्धशतक था. कार्तिक इस सीजन में अब तक 18 चौके और 14 गगनचुंबी छक्के उड़ा चुके हैं. फिनिशर के तौर पर उनका यह आक्रामक रूप चेन्नई को प्लेऑफ की रेस में बनाए रखने के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो रहा है.

दबाव की परिस्थितियों में मैच का रुख पलटने की क्षमता और छक्के लगाने की काबिलियत के चलते ही फैंस उनकी तुलना महेंद्र सिंह धोनी से करने लगे हैं और उन्हें चेन्नई का अगला धोनी मान बैठे हैं.

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