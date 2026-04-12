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Hindi Newsक्रिकेट6 फुट 3 इंच लंबा खूंखार भारतीय गेंदबाज, IPL करियर की पहली ही गेंद पर झटका विकेट, बना दिया महारिकॉर्ड

6 फुट 3 इंच लंबा खूंखार भारतीय गेंदबाज, IPL करियर की पहली ही गेंद पर झटका विकेट, बना दिया महारिकॉर्ड

IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 23 रनों से हरा दिया. इस मैच के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का एक 6 फुट 3 इंच लंबा खूंखार भारतीय गेंदबाज छा गया. इस तेज गेंदबाज ने शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ IPL मैच के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए डेब्यू किया था.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 12, 2026, 09:46 AM IST
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6 फुट 3 इंच लंबा खूंखार भारतीय गेंदबाज, IPL करियर की पहली ही गेंद पर झटका विकेट, बना दिया महारिकॉर्ड

IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 23 रनों से हरा दिया. इस मैच के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का एक 6 फुट 3 इंच लंबा खूंखार भारतीय गेंदबाज छा गया. इस तेज गेंदबाज ने शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ IPL मैच के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए डेब्यू किया था. IPL में इस तेज गेंदबाज का यह पहला ही मैच था, जिसमें उसने कमाल कर दिया. IPL करियर की पहली ही गेंद पर इस तेज गेंदबाज ने विकेट चटकाकर महारिकॉर्ड बना दिया.

6 फुट 3 इंच लंबा खूंखार भारतीय गेंदबाज

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिंह IPL में अपने करियर की पहली गेंद पर विकेट हासिल करने वाले 17वें खिलाड़ी बन गए. 6 फुट 3 इंच लंबे इस गेंदबाज ने शनिवार को IPL मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के कप्तान अक्षर पटेल को अपना शिकार बनाया. 27 वर्षीय गुरजपनीत सिंह को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) की पारी के 7वें ओवर में गेंद थमाई. गुरजपनीत सिंह ने अपने आईपीएल करियर की पहली ही गेंद पर अक्षर पटेल को सरफराज खान के हाथों कैच आउट कराया.

IPL करियर की पहली ही गेंद पर झटका विकेट

सरफराज खान ने बैकवर्ड प्वाइंट पर हवा में उछलकर शानदार कैच लपका, जिसके बाद गेंद को हाथ में लेकर लंबी दौड़ लगा दी. उस समय चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खेमे में शानदार जश्न का माहौल देखने को मिला. इसी के साथ गुरजपनीत सिंह IPL करियर की पहली गेंद पर विकेट हासिल करने वाले 17वें खिलाड़ी बने. चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2025 के लिए गुरजपनीत सिंह पर 2.2 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन चोट के कारण वह उस सीजन खेल नहीं सके. आईपीएल 2026 के लिए सीएसके ने इस गेंदबाज को रिटेन किया. इंडिया-ए के लिए खेलने के बाद उन्होंने आईपीएल 2026 में मैदान पर वापसी की है.

गुरजपनीत सिंह के रिकॉर्ड्स

गुरजपनीत सिंह फर्स्ट क्लास करियर में 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 22.06 की औसत के साथ 33 विकेट हासिल किए, जबकि 9 लिस्ट-ए मुकाबलों में उन्होंने 20.41 की औसत से 17 विकेट निकाले हैं. 16 टी20 मुकाबलों में इस गेंदबाज ने 24.38 की औसत के साथ 22 विकेट अपने नाम किए हैं. शनिवार को जारी इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट खोकर 212 रन बनाए. इस पारी में संजू सैमसन ने 56 गेंदों में 115 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि आयुष म्हात्रे 36 गेंदों में 4 छक्कों और 3 चौकों के साथ 59 रन बनाकर रिटायर्ड आउट हुए. दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से एकमात्र विकेट अक्षर पटेल ने निकाला.

IPL करियर की पहली ही गेंद पर विकेट लेने वाले गेंदबाज

1. ईशांत शर्मा (IPL 2008)

2. विल्किन मोटा (IPL 2008)

3. एस विद्युत (IPL 2008)

4. रवि तेजा (IPL 2008)

5. शेन हारवुड (IPL 2009)

6. अमित सिंह (IPL 2009)

7. चार्ल लैंगवेल्ट (IPL 2009)

8. केविन पीटरसन (IPL 2009)

9. अली मुर्तजा (IPL 2010)

10. टीपी सुधींद्र (IPL 2012)

11. एडम गिलक्रिस्ट (IPL 2013)

12. हनुमा विहारी (IPL 2013)

13. अल्जारी जोसेफ (IPL 2019)

14. डेवाल्ड ब्रेविस (IPL 2022)

15. मथीशा पथिराना (IPL 2022)

16. अश्विनी कुमार (IPL 2025)

17. गुरजपनीत सिंह (IPL 2026)

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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