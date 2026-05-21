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Hindi Newsक्रिकेटकौन जीते और कौन हारे? CSK को चमत्कार की दरकार, प्लेऑफ में पहुंचने का ये है मैजिकल समीकरण

कौन जीते और कौन हारे? CSK को चमत्कार की दरकार, प्लेऑफ में पहुंचने का ये है 'मैजिकल' समीकरण

CSK Playoff Scenario: आईपीएल 2026 के 66वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा. शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह बना चुकी है, लेकिन CSK को टॉप-4 में एंट्री लेने के लिए चमत्कार की दरकार है. गुजरात के खिलाफ ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में जीत दर्ज करने के बाद भी चेन्नई के लिए प्लेऑफ में क्वालीफाई करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब उनकी किस्मत का फैसला उनके हाथ में नहीं है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 21, 2026, 05:33 PM IST
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CSK को चमत्कार की दरकार, प्लेऑफ में पहुंचने का ये है 'मैजिकल' समीकरण
CSK को चमत्कार की दरकार, प्लेऑफ में पहुंचने का ये है 'मैजिकल' समीकरण

CSK Playoff Scenario: आईपीएल 2026 के 66वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा. शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह बना चुकी है, लेकिन CSK को टॉप-4 में एंट्री लेने के लिए चमत्कार की दरकार है. गुजरात के खिलाफ ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में जीत दर्ज करने के बाद भी चेन्नई के लिए प्लेऑफ में क्वालीफाई करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब उनकी किस्मत का फैसला उनके हाथ में नहीं है. आइए जानते हैं कि इस सीजन में 7 मुकाबले हारने के बावजूद चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है.

CSK के लिए प्लेऑफ में पहुंचने का जादुई समीकरण

कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है. सीएसके के तमाम फैंस भी इसी उम्मीद में हैं कि आईपीएल 2026 में ग्रुप स्टेज के बाकी बचे मैचों के नतीजे उनके हिसाब से हो. हालांकि, सबसे जरूरी बात ये है कि चेन्नई सुपर किंग्स को पहले अपने आखिरी ग्रुप मुकाबले में गुजरात टाइटंस को हराना होगा. अगर ऐसा होता है तब ही उन्हें किस्मत से कुछ उम्मीद करनी होगी, वरना सब बेकार है.

चेन्नई सुपर किंग्स को सीजन के अपने आखिरी मैच में जीत की सख्त जरूरत है. हालांकि, जीत से उनके 14 अंक हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें अन्य मैचों के नतीजों का भी साथ चाहिए होगा. अगर पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स या कोलकाता नाइट राइडर्स में से कोई भी टीम अपने बचे हुए मैच जीत जाती है, तो सीएसके टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, चाहे नतीजा कुछ भी हो.

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अगर चेन्नई सुपर किंग्स नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के खिलाफ जीत जाती है, तो वे आईपीएल 2026 प्लेऑफ की दौड़ में बने रहेंगे. हालांकि, सिर्फ जीत भी सुपर किंग्स के लिए काफी नहीं होगी. प्लेऑफ में क्वालीफाई करने के लिए सीएसके को निम्नलिखित मैचों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा.

एलएसजी बनाम पीबीकेएस, 23 मई, शाम 7:30 बजे - लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत

एमआई बनाम आरआर, 24 मई, दोपहर 3:30 बजे - मुंबई इंडियंस की जीत

केकेआर बनाम डीसी, 24 मई, शाम 7:30 बजे - दिल्ली कैपिटल्स की जीत

अगर डीसी केकेआर को हरा देता है और/या आरआर अपने किसी एक मैच में जीत जाता है, तो 14 अंकों पर टाई हो जाएगा और इस स्थिति में नेट रन रेट भी मायने रखेगा.

यह भी पढ़ें: सचिन तेंदुलकर का ये IPL रिकॉर्ड बना खिलाड़ियों के लिए पहाड़, आज तक नहीं टूटा

 

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Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Write...और पढ़ें

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