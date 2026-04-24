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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: अब पंजाब किंग्स नहीं... CSK का लिया जाएगा नाम, मुंबई इंडियंस ने IPL इतिहास में कभी नहीं देखा इतना बुरा दिन

IPL 2026: अब पंजाब किंग्स नहीं... CSK का लिया जाएगा नाम, मुंबई इंडियंस ने IPL इतिहास में कभी नहीं देखा इतना बुरा दिन

IPL 2026, MI vs CSK: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने गुरुवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए IPL मैच में मुंबई इंडियंस (MI) को 103 रन के बड़े अंतर से हरा दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 207 रन बनाए. जवाब में मुंबई इंडियंस (MI) की टीम 19 ओवर में 104 रन पर ऑलआउट हो गई.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 24, 2026, 09:24 AM IST
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IPL 2026: अब पंजाब किंग्स नहीं... CSK का लिया जाएगा नाम, मुंबई इंडियंस ने IPL इतिहास में कभी नहीं देखा इतना बुरा दिन

IPL 2026, MI vs CSK: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने गुरुवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए IPL मैच में मुंबई इंडियंस (MI) को 103 रन के बड़े अंतर से हरा दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 207 रन बनाए. जवाब में मुंबई इंडियंस (MI) की टीम 19 ओवर में 104 रन पर ऑलआउट हो गई.

अब पंजाब किंग्स नहीं... CSK का लिया जाएगा नाम

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) अब IPL के इतिहास में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाली टीम बन गई है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने गुरुवार को मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 19वीं जीत हासिल की. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने पंजाब किंग्स (PBKS) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. पंजाब किंग्स (PBKS) ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 35 मुकाबलों में 18 जीत दर्ज की है.

IPL में मुंबई इंडियंस के खिलाफ सबसे ज्यादा जीत

19 जीत - चेन्नई सुपर किंग्स (40 मैच)*

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18 जीत - पंजाब किंग्स (35 मैच)

17 जीत - दिल्ली कैपिटल्स (38 मैच)

16 जीत - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (35 मैच)

15 जीत - राजस्थान रॉयल्स (31 मैच)

मुंबई इंडियंस (MI) की पूरी टीम फ्लॉप

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से मिले 208 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस (MI) की पूरी टीम 19 ओवर में 104 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. मुंबई इंडियंस (MI) की शुरुआत बेहद खराब रही और दानिश मालेवार और नमन धीर बिना खाता खोले पवेलियन लौटे. क्विंटन डि कॉक भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और सिर्फ 7 रन बनाकर मुकेश चौधरी का शिकार बने. सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा ने चौथे विकेट के लिए 73 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई. तिलक 29 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हुए, तो सूर्यकुमार 36 रन बनाने के बाद अकील हुसैन की गेंद पर सरफराज को कैच देकर पवेलियन लौटे.

CSK की IPL 2026 में तीसरी जीत

हार्दिक पांड्या (1 रन) और शेरफेन रदरफोर्ड (0) बुरी तरह से फेल रहे. गेंदबाजी में सीएसके की ओर से अकील हुसैन ने 4 और नूर अहमद ने 2 विकेट अपने नाम किए. इससे पहले, चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 207 रन बनाए. संजू सैमसन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इस सीजन का अपना दूसरा शतक लगाया. सैमसन ने 54 गेंदों में 101 रनों की नाबाद पारी खेली. अपनी इस पारी में संजू ने 10 चौके और 6 छक्के लगाए. ऋतुराज गायकवाड़ ने 22 रन बनाए, तो सरफराज खान ने 14 रनों का योगदान दिया. वहीं, डेवाल्ड ब्रेविस ने 21 और कार्तिक शर्मा ने 18 रन बनाए. यह सीएसके की इस सीजन की तीसरी जीत है, जबकि एमआई को पांचवीं हार का मुंह देखना पड़ा है.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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