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Hindi Newsक्रिकेटIPL से 2 हफ्ते पहले धोनी की टीम को करारा झटका, चेन्नई के खिलाफ मुकदमा दायर, जानें पूरा मामला

IPL से 2 हफ्ते पहले धोनी की टीम को करारा झटका, चेन्नई के खिलाफ मुकदमा दायर, जानें पूरा मामला

आईपीएल से ठीक 14 दिनों पहले महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में कई बार चैंपियन बनने वाली चेन्नई सुपर किंग्स एक बार फिर से विवादों में है. हालांकि, इस बार मामला कुछ अलग है आइए समझते हैं क्या है पूरा माजरा.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 14, 2026, 10:32 PM IST
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Image credit- X/Chennai Super kings fans
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आईपीएल शुरु होने में अब तकरीबन 14 दिनों का समय रह गया है.सभी टीमें अपनी- अपनी तैयारियों में जोरों शोरों से लग गई हैं. इंडियन प्रीमियर लीग 2026 शुरू होने से पहले पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स कानूनी विवाद में फंस गई है.सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड ने मद्रास हाई कोर्ट में सीएसके के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मामला दर्ज कराया है. आरोप है कि फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर अपने प्रमोशनल कंटेंट में फिल्मों के गाने, डायलॉग और बैकग्राउंड म्यूजिक का बिना अनुमति इस्तेमाल किया.

जर्सी लॉन्च वीडियो से शुरू हुआ विवाद

यह विवाद 1 मार्च 2026 को सामने आया, जब सीएसके ने अपनी नई जर्सी लॉन्च करने के लिए एक वीडियो शेयर किया था. इस वीडियो में सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्मों के ऑडियो ट्रैक का इस्तेमाल किया गया था, खासकर उस सीन में जब एमएस धोनी टीम कैंप में एंट्री करते नजर आते हैं.सन टीवी नेटवर्क का कहना है कि फ्रेंचाइजी ने दक्षिण भारत में रजनीकांत और संगीतकारअनिरुद्ध रविचंदर के संगीत की लोकप्रियता का फायदा उठाया. शिकायत में यह भी कहा गया है कि इन कॉपीराइट वाले गानों और बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल करके टीम ने अपनी 2,399 रुपये की जर्सी और दूसरे सामान की बिक्री बढ़ाने की कोशिश की.

ईमेल मिलने के बाद हटाया वीडियो

बताया जा रहा है कि 1 मार्च को ईमेल मिलने के बाद चेन्नई सुपरकिंग्स ने उस विवादित वीडियो को अपने सोशल मीडिया से हटा लिया था. बाद में फ्रेंचाइजी ने उसी वीडियो को कुछ बदलाव के साथ फिर से पोस्ट किया. हालांकि, याचिका दायर करने वाली कंपनी सन टीवी नेटवर्क लीमिटेड ने मद्रास हाई कोर्ट से मांग की है कि सीएसके को भविष्य में इस तरह की सामग्री इस्तेमाल करने से रोका जाए. साथ ही इस प्रमोशनल अभियान से हुई कमाई का पूरा ब्योरा भी देने को कहा गया है. इस मामले के सामने आने के बाद बाकी आईपीएल फ्रेंचाइजियों ने भी अपनी कंटेंट टीमों को सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर सोशल मीडिया पोस्ट में किसी फिल्म या गाने के ऑडियो ट्रैक का इस्तेमाल करते समय.

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28 मार्च से IPL

आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है. इस बार भी क्रिकेट फैंस की नजरें पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स पर टिकी रहेंगी. चेन्नई की टीम इस सीजन में अपना पहला मुकाबला 30 मार्च को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलेगी, जिसे एक रोमांचक मैच माना जा रहा है. जर्सी लॉन्च से जुड़े हालिया कानूनी विवाद के बावजूद टीम अब मैदान पर अच्छे प्रदर्शन और जीत की लय हासिल करने पर पूरा ध्यान लगाना चाहेगी

ये भी पढ़ें: केरल और पंजाब का तड़का... विश्व कप फाइनल में अभिषेक से धमाकेदार साझेदारी से सैमसन ने उठाया पर्दा

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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