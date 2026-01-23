IPL 2026 से पहले चेन्नई सुपरकिंग्स को तगड़ा झटका, सबसे महंगा अनकैप्ड खिलाड़ी हुआ चोटिल, अचानक क्या हुआ? आईपीएल के आगामी सीजन से कुछ महीने पहले पांच बार की चैंपियन टीम चेन्नई सुपरकिंग्स को बड़ा झटका लगा है. उसने जिस खिलाड़ी को आईपीएल ऑक्शन में 14.2 करोड़ रुपये में खरीदा, वह अचानक से चोटिल हो गया है.

