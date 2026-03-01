खत्म हुआ इंतजार, IPL 2026 के लिए CSK ने लॉन्च की नई जर्सी, फैंस को दिखी पहली झलक

IPL 2026 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम ने अपनी नई जर्सी लॉन्च कर दी है. पांच बार IPL खिताब जीत चुकी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने लीग के आगामी सीजन (IPL 2026) से पहले अपनी नई जर्सी की झलक दिखाई है. सीएसके ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था, जिसमें रविवार सुबह 7:07 बजे एक बड़ी घोषणा की बात की गई थी. यह समय और नंबर फ्रेंचाइजी एमएस धोनी से गहराई से जुड़ा हुआ है.

IPL 2026 के लिए CSK ने लॉन्च की नई जर्सी

सीएसके ने एक शानदार वीडियो जारी किया जिसने फैंस को चौंकाया. वीडियो ने नए सीजन से पहले सीएसके कैंप में धोनी के आने की पुष्टि की और फ्रेंचाइजी की आईपीएल 2026 जर्सी की पहली झलक भी दिखाई गई. 2026 की जर्सी ने सीएसके की पहचान बनाए रखी है. साथ ही इसमें हल्के डिजाइन अपडेट भी किए गए हैं. सीएसके के क्रेस्ट के ऊपर पांच स्टार हैं, जो फ्रेंचाइजी के पांच इंडियन प्रीमियर लीग खिताब (2010, 2011, 2018, 2021 और 2023) को दिखाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पिछले सीजन सीएसके का प्रदर्शन खराब रहा था. टीम 14 मैचों में, 10 हार और 4 जीत के साथ अंक तालिका में सबसे नीचे रही थी. 2026 सीजन से पहले, सीएसके ने टीम में कुछ बड़े बदलाव किए हैं. रवींद्र जडेजा और सैम कुरेन अब टीम का हिस्सा नहीं हैं. विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को टीम से जोड़ा गया है. सीएसके ने प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा जैसे युवाओं को भी टीम में शामिल किया है.

ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान होंगे

ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी करेंगे. सीएसके टीम का हिस्सा संजू सैमसन और शिवम दुबे फिलहाल टीम इंडिया का हिस्सा हैं और टी20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं. लीग की शुरुआत होने वाली है, इसलिए सीएसके तैयारी मोड में है. चेन्नई में फ्रेंचाइजी के हाई-परफॉर्मेंस सेंटर में होने वाले तैयारी कैंप में शामिल होने की उम्मीद है. एक रिपोर्ट के मुताबित एमएस धोनी इस सीजन में टीम के लिए सभी मैचो में उपलब्ध नहीं होंगे.