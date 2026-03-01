Advertisement
trendingNow13126808
Hindi Newsक्रिकेटखत्म हुआ इंतजार, IPL 2026 के लिए CSK ने लॉन्च की नई जर्सी, फैंस को दिखी पहली झलक

खत्म हुआ इंतजार, IPL 2026 के लिए CSK ने लॉन्च की नई जर्सी, फैंस को दिखी पहली झलक

IPL 2026 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम ने अपनी नई जर्सी लॉन्च कर दी है. पांच बार IPL खिताब जीत चुकी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने लीग के आगामी सीजन (IPL 2026) से पहले अपनी नई जर्सी की झलक दिखाई है. सीएसके ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था, जिसमें रविवार सुबह 7:07 बजे एक बड़ी घोषणा की बात की गई थी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 01, 2026, 04:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit (X)
Photo Credit (X)

IPL 2026 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम ने अपनी नई जर्सी लॉन्च कर दी है. पांच बार IPL खिताब जीत चुकी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने लीग के आगामी सीजन (IPL 2026) से पहले अपनी नई जर्सी की झलक दिखाई है. सीएसके ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था, जिसमें रविवार सुबह 7:07 बजे एक बड़ी घोषणा की बात की गई थी. यह समय और नंबर फ्रेंचाइजी एमएस धोनी से गहराई से जुड़ा हुआ है.

IPL 2026 के लिए CSK ने लॉन्च की नई जर्सी

सीएसके ने एक शानदार वीडियो जारी किया जिसने फैंस को चौंकाया. वीडियो ने नए सीजन से पहले सीएसके कैंप में धोनी के आने की पुष्टि की और फ्रेंचाइजी की आईपीएल 2026 जर्सी की पहली झलक भी दिखाई गई. 2026 की जर्सी ने सीएसके की पहचान बनाए रखी है. साथ ही इसमें हल्के डिजाइन अपडेट भी किए गए हैं. सीएसके के क्रेस्ट के ऊपर पांच स्टार हैं, जो फ्रेंचाइजी के पांच इंडियन प्रीमियर लीग खिताब (2010, 2011, 2018, 2021 और 2023) को दिखाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पिछले सीजन सीएसके का प्रदर्शन खराब रहा था. टीम 14 मैचों में, 10 हार और 4 जीत के साथ अंक तालिका में सबसे नीचे रही थी. 2026 सीजन से पहले, सीएसके ने टीम में कुछ बड़े बदलाव किए हैं. रवींद्र जडेजा और सैम कुरेन अब टीम का हिस्सा नहीं हैं. विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को टीम से जोड़ा गया है. सीएसके ने प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा जैसे युवाओं को भी टीम में शामिल किया है.

ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान होंगे

ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी करेंगे. सीएसके टीम का हिस्सा संजू सैमसन और शिवम दुबे फिलहाल टीम इंडिया का हिस्सा हैं और टी20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं. लीग की शुरुआत होने वाली है, इसलिए सीएसके तैयारी मोड में है. चेन्नई में फ्रेंचाइजी के हाई-परफॉर्मेंस सेंटर में होने वाले तैयारी कैंप में शामिल होने की उम्मीद है. एक रिपोर्ट के मुताबित एमएस धोनी इस सीजन में टीम के लिए सभी मैचो में उपलब्ध नहीं होंगे.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Chennai Super Kings

Trending news

खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
Ayatollah Ali Khamenei
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
india pakistan news
ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
Maharastra News
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?
india iran news
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
West Bengal SIR
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
Assam elections
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
IMD Forecast
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
Kerala News
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
DRDO
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
Andhra Pradesh
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल