चेतेश्वर पुजारा पर टूटा दुखों का पहाड़, परिवार के सदस्य ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, जानें पूरा मामला

Cheteshwar Pujara brother in law commits suicide: पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा के साले जीत रसिकभाई पबारी ने बुधवार को राजकोट स्थित अपने आवास पर आत्महत्या कर ली. मालवीयनगर पुलिस टीम उन्हें एक निजी अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और कानूनी प्रक्रिया चल रही है.

गौरतलब है कि ठीक एक साल पहले, 26 नवंबर 2024 को, जीत की पूर्व मंगेतर ने मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया था. शिकायत में जीत पर शादी का झांसा देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया गया था. उसने आरोप लगाया कि यह हमला उनकी सगाई के दौरान हुआ था और दावा किया कि कथित घटना के कारण बाद में सगाई टूट गई थी. तारीखों के संयोग ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या चल रहे कानूनी दबाव ने जीत की बिगड़ती मानसिक स्थिति में योगदान दिया होगा.

पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की है कि आत्महत्या के कारणों को समझने के लिए विस्तृतच जांच जारी है। अधिकारियों ने बताया कि जीत पिछले एक साल से कानूनी मामलों का सामना कर रहे थे और काफी तनाव में लग रहा था। हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि आत्महत्या के पीछे की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आगे की जांच के बाद ही पता चलेगी।

पुजारा और पत्नी पर टूटा दुखों का पहाड़

इस घटना से चेतेश्वर पुजारा और उनकी पत्नी पूजा पर दुखों का पहाड़ टूटा है. जिन्होंने इस हृदयविदारक घटना में अपने छोटे भाई को खो दिया। गोंडल में जन्मी पूजा एक घनिष्ठ परिवार से हैं, जिसमें एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है। उन्होंने आबू के सोफिया स्कूल में दसवीं कक्षा तक पढ़ाई की, अहमदाबाद में आगे की पढ़ाई की और बाद में बॉम्बे से मास्टर डिग्री हासिल की। ​​चेतेश्वर से शादी करने से पहले, उन्होंने एक साल तक एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में भी काम किया था।