Advertisement
trendingNow13019152
Hindi Newsक्रिकेट

चेतेश्वर पुजारा पर टूटा दुखों का पहाड़, परिवार के सदस्य ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, जानें पूरा मामला

Cheteshwar Pujara brother in law commits suicide: भारत के पूर्व स्टार स्टार क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा के साले ने आत्महत्या कर ली है. रिपोर्ट के मुताबिक जीत रसिकभाई पाबारी ने अमीन मार्ग रोड पर अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. 26 नवंबर 2024 को जीत पाबारी पर एक युवती ने शादी का लालच देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया था.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 26, 2025, 05:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चेतेश्वर पुजारा पर टूटा दुखों का पहाड़, परिवार के सदस्य ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, जानें पूरा मामला

Cheteshwar Pujara brother in law commits suicide: पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा के साले जीत रसिकभाई पबारी ने बुधवार को राजकोट स्थित अपने आवास पर आत्महत्या कर ली. मालवीयनगर पुलिस टीम उन्हें एक निजी अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और कानूनी प्रक्रिया चल रही है.

गौरतलब है कि ठीक एक साल पहले, 26 नवंबर 2024 को, जीत की पूर्व मंगेतर ने मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया था. शिकायत में जीत पर शादी का झांसा देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया गया था. उसने आरोप लगाया कि यह हमला उनकी सगाई के दौरान हुआ था और दावा किया कि कथित घटना के कारण बाद में सगाई टूट गई थी. तारीखों के संयोग ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या चल रहे कानूनी दबाव ने जीत की बिगड़ती मानसिक स्थिति में योगदान दिया होगा.

पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की है कि आत्महत्या के कारणों को समझने के लिए विस्तृतच जांच जारी है। अधिकारियों ने बताया कि जीत पिछले एक साल से कानूनी मामलों का सामना कर रहे थे और काफी तनाव में लग रहा था। हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि आत्महत्या के पीछे की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आगे की जांच के बाद ही पता चलेगी।

Add Zee News as a Preferred Source

पुजारा और पत्नी पर टूटा दुखों का पहाड़

इस घटना से चेतेश्वर पुजारा और उनकी पत्नी पूजा पर दुखों का पहाड़ टूटा है. जिन्होंने इस हृदयविदारक घटना में अपने छोटे भाई को खो दिया। गोंडल में जन्मी पूजा एक घनिष्ठ परिवार से हैं, जिसमें एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है। उन्होंने आबू के सोफिया स्कूल में दसवीं कक्षा तक पढ़ाई की, अहमदाबाद में आगे की पढ़ाई की और बाद में बॉम्बे से मास्टर डिग्री हासिल की। ​​चेतेश्वर से शादी करने से पहले, उन्होंने एक साल तक एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में भी काम किया था।

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

TAGS

cheteshwar pujara

Trending news

ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात
BR Gavai
ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात
'BJP समर्थित उम्मीदवार जिताओ, 10 लाख का फंड पाओ'; नेताजी ने दिया ऑफर तो...
Bandi Sanjay Kumar
'BJP समर्थित उम्मीदवार जिताओ, 10 लाख का फंड पाओ'; नेताजी ने दिया ऑफर तो...
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
amit shah
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
PM Modi
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
Constitution Day
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?
kolkata News
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?
कामरा की टी-शर्ट पर बड़ा बवाल, BJP ने कॉमेडियन के खिलाफ दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी
Kunal Kamra
कामरा की टी-शर्ट पर बड़ा बवाल, BJP ने कॉमेडियन के खिलाफ दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी
चीफ जस्टिस की बेंच में क्यों बैठे विदेशी जज? फिर CJI ने कहा, हिंदी में बात करेंगे
Supreme Court News
चीफ जस्टिस की बेंच में क्यों बैठे विदेशी जज? फिर CJI ने कहा, हिंदी में बात करेंगे
हमारी सेना में घुसपैठ की कोशिश में थी मिशनरियों की कट्टर मानसिकता: विश्व हिंदू परिषद
#Supreme Court
हमारी सेना में घुसपैठ की कोशिश में थी मिशनरियों की कट्टर मानसिकता: विश्व हिंदू परिषद
संविधान निर्माता बाबा साहब के इन शब्दों ने बदली थी दलितों की जिंदगी
Constitution Day
संविधान निर्माता बाबा साहब के इन शब्दों ने बदली थी दलितों की जिंदगी