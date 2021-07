Brad Hogg का दावा, Number-3 पर Cheteshwar Pujara को Replace कर सकता है धाकड़ बल्लेबाज

नई दिल्ली: भारतीय टेस्ट टीम में चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) के प्रदर्शन पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं. आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल (ICC World Test Championship Final) में न्यूजीलैंड (New Zealand) के खिलाफ हार के बाद एक्टपर्ट्स मानने लगे हैं कि टीम इंडिया (Team India) में पुजारा के गिने चुने दिन बचे हैं, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर उनको रिप्लेस कौन करेगा.

ऑस्ट्रेलिया (Australia) के पूर्व लेग स्पिनर ब्रैड हॉग (Brad Hogg) मानते हैं कि पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) टीम इंडिया (Team India) में चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) के सबसे बेहतरीन रिप्लेसमेंट होंगे. गौरतलब है कि पुजारा ने पिछले 2 सालों से एक भी शतक नहीं लगाया है.



चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने अपनी आखिरी टेस्ट सेंचुरी जनवरी 2019 में ऑस्ट्रेलिया (Australia) के खिलाफ लगाई थी. ऐसे में नंबर-3 के लिए रिप्लेसमेंट की मांग लगातार बढ़ रही है, ऐसे में क्या पुजारा का पत्ता टीम इंडिया (Team India) से साफ हो जाएगा? ये बड़ा सवाल है.

AUS में किया कमाल, लेकिन...

पिछले ऑस्ट्रेलिया टूर (Australia Tour) के दौरान चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) सीरीज के आखिरी 2 टेस्ट मैचों में हीरो साबित हुए थे, उन्होंने इन मैचों में 2 हाफ सेंचुरी लगाई थी. इसके बावजूद आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (ICC WTC) के 18 मुकाबलों में उनके नाम महज 841 रन हैं. इस दौरान पुजारा का एवरेज 28 का रहा जिनमें उन्होंने 9 बार 50 से ज्यादा का स्कोर बनाया था.

ब्रैड हॉग (Brad Hogg) से जब एक फैन ने ट्विटर पर पूछा, 'क्या केएल राहुल (KL Rahul) नंबर-3 के लिए चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) को रिप्लेस कर सकते हैं?' इस जवाब में उन्होंने कहा, 'अगर कोई पुजारा को रिप्लेस कर सकता तो वो पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) होते. मुझे लगता है कि वो वहां ज्यादा सूट करते ओपनिंग के बजाय. उनके पास काफी टैलेंट है और उनका फ्यूचर काफी लंबा है. वो टूर पर नहीं हैं, लेकिन वाइल्ड कार्ड च्वाइस जरूर हैं.'

