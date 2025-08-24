102 शतक और 3 तिहरे शतक... डॉन ब्रैडमैन से कम नहीं पुजारा, बेहद खतरनाक है क्रिकेट रिकॉर्ड

Cheteshwar Pujara Retirement: चेतेश्वर पुजारा ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया है. चेतेश्वर पुजारा की बात करें तो उनकी तुलना ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन के साथ की जा सकती है. चेतेश्वर पुजारा इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट में कुल मिलाकर 102 शतक ठोक चुके हैं. चेतेश्वर पुजारा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तीन तिहरे शतक भी जड़ चुके हैं. चेतेश्वर पुजारा ने बिना किसी लाइमलाइट के सिर्फ अपने जुनून के दम पर लगभग 13 साल तक भारतीय क्रिकेट की सेवा की है.

चेतेश्वर पुजारा ने 3 तिहरे शतक ठोके

भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 3 तिहरे शतक ठोके हैं. चेतेश्वर पुजारा ने सबसे पहले नवंबर 2008 में ओडिशा के खिलाफ खेले गए एक रणजी ट्रॉफी के मैच में नाबाद 302 रनों की पारी खेली थी. इसके बाद जनवरी 2013 में चेतेश्वर पुजारा ने कर्नाटक के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के मैच में 352 रन ठोक दिए. अक्टूबर 2013 में चेतेश्वर पुजारा ने वेस्टइंडीज-A के खिलाफ एक फर्स्ट क्लास मैच में नाबाद 306 रन जड़ दिए.

Add Zee News as a Preferred Source

चेतेश्वर पुजारा की वो महान पारी, जिसे नहीं भूल पाएगा कोई भी भारतीय, कंगारुओं ने मांगी थी रहम की भीख

102 शतक जड़कर मचाया तहलका

चेतेश्वर पुजारा इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट में कुल मिलाकर 102 शतक ठोक चुके हैं. चेतेश्वर पुजारा ने भारत के लिए 103 टेस्ट मैच खेलते हुए 43.61 की औसत से 7195 रन बनाए हैं. चेतेश्वर पुजारा ने टेस्ट क्रिकेट में 19 शतक और 35 अर्धशतक लगाए हैं. टेस्ट क्रिकेट में चेतेश्वर पुजारा का बेस्ट स्कोर 206 रन है. चेतेश्वर पुजारा ने भारत के लिए पांच वनडे इंटरनेशनल मैच भी खेले थे, जिसमें उन्होंने 51 रन बनाए. चेतेश्वर पुजारा ने 278 फर्स्ट क्लास मैचों में 51.82 की औसत से 21301 रन बनाए हैं. चेतेश्वर पुजारा ने फर्स्ट क्लास मैचों में 66 शतक और 81 अर्धशतक लगाए हैं. चेतेश्वर पुजारा ने 130 List-A मैचों में 16 शतकों की मदद से 5759 रन बनाए हैं. इसके अलावा 71 टी20 मैचों में चेतेश्वर पुजारा ने 1556 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 9 अर्धशतक शामिल है.

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा तिहरे शतक

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा तिहरे शतक ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन के नाम पर दर्ज है. सर डॉन ब्रैडमैन ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा 6 तिहरे शतक ठोके हैं. ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज बिल पोन्सफोर्ड और इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज वॉली हेमंड ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 4-4 तिहरे शतक ठोके हैं. इसके अलावा ब्रायन लारा, डब्लूजी ग्रेस, ग्रीम हिक, माइक हसी, चेतेश्वर पुजारा और रवींद्र जडेजा ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 3-3 तिहरे शतक ठोके हैं.

सबसे ज्यादा तिहरे शतक ठोकने वाले भारत के टॉप बल्लेबाज, लिस्ट में बेहद खास नाम शामिल

सबसे ज्यादा तिहरे शतक (फर्स्ट क्लास क्रिकेट)

1. सर डॉन ब्रैडमैन (ऑस्ट्रेलिया) - 6 तिहरे शतक

2. बिल पोन्सफोर्ड (ऑस्ट्रेलिया) - 4 तिहरे शतक

3. वॉली हेमंड (इंग्लैंड) - 4 तिहरे शतक

4. ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज) - 3 तिहरे शतक

5. डब्लूजी ग्रेस (इंग्लैंड) - 3 तिहरे शतक

6. ग्रीम हिक (इंग्लैंड) - 3 तिहरे शतक

7. माइक हसी (ऑस्ट्रेलिया) - 3 तिहरे शतक

8. चेतेश्वर पुजारा (भारत) - 3 तिहरे शतक

9. रवींद्र जडेजा (भारत) - 3 तिहरे शतक