102 शतक और 3 तिहरे शतक... डॉन ब्रैडमैन से कम नहीं पुजारा, बेहद खतरनाक है क्रिकेट रिकॉर्ड
Advertisement
trendingNow12894559
Hindi Newsक्रिकेट

102 शतक और 3 तिहरे शतक... डॉन ब्रैडमैन से कम नहीं पुजारा, बेहद खतरनाक है क्रिकेट रिकॉर्ड

Cheteshwar Pujara Retirement: लंबे समय तक टीम इंडिया में वापसी नहीं होने से आहत चेतेश्वर पुजारा ने आखिरकार इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया. चेतेश्वर पुजारा ने टीम इंडिया के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में खेला था. इस मैच के बाद चेतेश्वर पुजारा को भारतीय टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 24, 2025, 12:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

102 शतक और 3 तिहरे शतक... डॉन ब्रैडमैन से कम नहीं पुजारा, बेहद खतरनाक है क्रिकेट रिकॉर्ड

Cheteshwar Pujara Retirement: चेतेश्वर पुजारा ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया है. चेतेश्वर पुजारा की बात करें तो उनकी तुलना ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन के साथ की जा सकती है. चेतेश्वर पुजारा इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट में कुल मिलाकर 102 शतक ठोक चुके हैं. चेतेश्वर पुजारा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तीन तिहरे शतक भी जड़ चुके हैं. चेतेश्वर पुजारा ने बिना किसी लाइमलाइट के सिर्फ अपने जुनून के दम पर लगभग 13 साल तक भारतीय क्रिकेट की सेवा की है.

चेतेश्वर पुजारा ने 3 तिहरे शतक ठोके

भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 3 तिहरे शतक ठोके हैं. चेतेश्वर पुजारा ने सबसे पहले नवंबर 2008 में ओडिशा के खिलाफ खेले गए एक रणजी ट्रॉफी के मैच में नाबाद 302 रनों की पारी खेली थी. इसके बाद जनवरी 2013 में चेतेश्वर पुजारा ने कर्नाटक के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के मैच में 352 रन ठोक दिए. अक्टूबर 2013 में चेतेश्वर पुजारा ने वेस्टइंडीज-A के खिलाफ एक फर्स्ट क्लास मैच में नाबाद 306 रन जड़ दिए.

Add Zee News as a Preferred Source

चेतेश्वर पुजारा की वो महान पारी, जिसे नहीं भूल पाएगा कोई भी भारतीय, कंगारुओं ने मांगी थी रहम की भीख

102 शतक जड़कर मचाया तहलका

चेतेश्वर पुजारा इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट में कुल मिलाकर 102 शतक ठोक चुके हैं. चेतेश्वर पुजारा ने भारत के लिए 103 टेस्ट मैच खेलते हुए 43.61 की औसत से 7195 रन बनाए हैं. चेतेश्वर पुजारा ने टेस्ट क्रिकेट में 19 शतक और 35 अर्धशतक लगाए हैं. टेस्ट क्रिकेट में चेतेश्वर पुजारा का बेस्ट स्कोर 206 रन है. चेतेश्वर पुजारा ने भारत के लिए पांच वनडे इंटरनेशनल मैच भी खेले थे, जिसमें उन्होंने 51 रन बनाए. चेतेश्वर पुजारा ने 278 फर्स्ट क्लास मैचों में 51.82 की औसत से 21301 रन बनाए हैं. चेतेश्वर पुजारा ने फर्स्ट क्लास मैचों में 66 शतक और 81 अर्धशतक लगाए हैं. चेतेश्वर पुजारा ने 130 List-A मैचों में 16 शतकों की मदद से 5759 रन बनाए हैं. इसके अलावा 71 टी20 मैचों में चेतेश्वर पुजारा ने 1556 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 9 अर्धशतक शामिल है.

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा तिहरे शतक

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा तिहरे शतक ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन के नाम पर दर्ज है. सर डॉन ब्रैडमैन ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा 6 तिहरे शतक ठोके हैं. ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज बिल पोन्सफोर्ड और इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज वॉली हेमंड ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 4-4 तिहरे शतक ठोके हैं. इसके अलावा ब्रायन लारा, डब्लूजी ग्रेस, ग्रीम हिक, माइक हसी, चेतेश्वर पुजारा और रवींद्र जडेजा ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 3-3 तिहरे शतक ठोके हैं.

सबसे ज्यादा तिहरे शतक ठोकने वाले भारत के टॉप बल्लेबाज, लिस्ट में बेहद खास नाम शामिल

सबसे ज्यादा तिहरे शतक (फर्स्ट क्लास क्रिकेट)

1. सर डॉन ब्रैडमैन (ऑस्ट्रेलिया) - 6 तिहरे शतक

2. बिल पोन्सफोर्ड (ऑस्ट्रेलिया) - 4 तिहरे शतक

3. वॉली हेमंड (इंग्लैंड) - 4 तिहरे शतक

4. ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज) - 3 तिहरे शतक

5. डब्लूजी ग्रेस (इंग्लैंड) - 3 तिहरे शतक

6. ग्रीम हिक (इंग्लैंड) - 3 तिहरे शतक

7. माइक हसी (ऑस्ट्रेलिया) - 3 तिहरे शतक

8. चेतेश्वर पुजारा (भारत) - 3 तिहरे शतक

9. रवींद्र जडेजा (भारत) - 3 तिहरे शतक

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

cheteshwar pujara

Trending news

भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
Jammu Kashmir Weather Update
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
drdo missile test
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
ED
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
Dharmasthala Mass Burial Case
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
PM Narendra Modi
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
Aaj ka itihas
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
TMC
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
DNA
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
DNA
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
DNA Analysis
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
;