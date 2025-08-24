चेतेश्वर पुजारा...जिस टीम के खिलाफ किया डेब्यू, अंतिम टेस्ट में उसका ही किया सामना, करियर में सबसे ज्यादा उसको ही कूटा

Cheteshwar Pujara Retirement: भारत के दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया. उन्होंने रविवार (24 अगस्त) को अचानक सोशल मीडिया पर पोस्ट करके रिटायरमेंट की जानकारी दी. पुजारा ने कई ऐसी पारियां खेली हैं, जिसने टेस्ट क्रिकेट को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की थी और टीम इंडिया को पहली बार वहां सीरीज जीतने में अहम भूमिका निभाई थी. पुजारा ने भारत के लिए 103 टेस्ट मैच खेले हैं और इस दौरान 19 शतक लगाए. वह नंबर 3 पर लगभग एक दशक तक मजबूती से जमे रहे.

2010 में किया था डेब्यू

पुजारा के करियर में यह एक गजब संयोग रहा कि उन्होंने अपना पहला और आखिरी टेस्ट मैच एक ही टीम के खिलाफ खेला. इतना ही नहीं, उसी टीम के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा रन भी बनाए. दरअसल, इस खिलाड़ी ने अक्टूबर 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच खेला था. उस मुकाबले में उन्होंने 4 और 72 रन बनाए थे. पहली पारी में उन्हें पांचवें तो दूसरी पारी में तीसरे क्रम पर भेजा गया था. भारत ने मैच को 7 विकेट से जीता था.

कंगारू टीम से खास कनेक्शन

पुजारा ने अपने करियर का आखिरी टेस्ट मैच भी कंगारू टीम के खिलाफ ही खेला. वह मैच में इंग्लैंड के द ओवल में खेला गया था. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच था और पुजारा का बल्ला खामोश रहा था. वह पहली पारी में 14 और दूसरी पारी में 27 रन बनाकर आउट हुए थे. भारत 209 रन से फाइनल हारा था. पुजारा को उसके बाद टीम से बाहर निकाल दिया गया और फिर कभी उनकी वापसी नहीं हो पाई.

ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज्यादा धोया

37 साल के इस पूर्व क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट में 7195 रन बनाए. इस दौरान उनका औसत 43.60 का रहा. पुजारा ने सबसे ज्यादा रन भी अपने करियर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही बनाए. उन्होंने कंगारू टीम के खिलाफ 25 टेस्ट मैच खेले और 2074 रन बनाए. इस दौरान पुजारा का औसत 49.38 का रहा. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 शतक और 11 अर्धशतक लगाए. कंगारू तिकड़ी जोश हेजलवुड, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क के लिए वह किसी बुरे सपने से कम नहीं रहें.

पुजारा का हर टीम के खिलाफ टेस्ट में प्रदर्शन