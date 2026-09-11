पुजारा का बड़ा बयान: IPL में हिट होने वाले बल्लेबाज ODI में क्यों होंगे फ्लॉप? T20I में अलग टीम बनाने की सलाह

टीम इंडिया में अब चुनिंदा ऐसे खिलाड़ी हैं, जो तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं. विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे स्टार बल्लेबाज तीनों फॉर्मेट में खेलते थे, लेकिन दोनों ने पिछले साल टेस्ट और उससे पहले टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया. अब दोनों सिर्फ एकदिवसीय प्रारूप में सक्रिय हैं. मौजूदा खिलाड़ियों में सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही वो नाम है, जिसकी जरूरत भारत को तीनों फॉर्मेट में होती है. हालांकि, चयनकर्ता उन्हें भी 'वर्क लोड मैनेजमेंट' को ध्यान में रखकर इस्तेमाल करते हैं. वहीं, मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल भी ऐसे खिलाड़ी हैं, जो तीनों फॉर्मेट में एक्टिव रहते हैं, लेकिन बहुत कम मौकों पर वो तीनों प्रारूप खेल पाते हैं. भारतीय क्रिकेट में विराट कोहली एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, जो तीनों फॉर्मेट में 100 से अधिक मुकाबले खेल चुके हैं.