पुजारा का बड़ा बयान: IPL में हिट होने वाले बल्लेबाज ODI में क्यों होंगे फ्लॉप? T20I में अलग टीम बनाने की सलाह

भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने T20I के लिए अलग टीम बनाने की रणनीति पर सहमति जताई है. क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा के साथ पॉडकास्ट में बातचीत करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि टेस्ट और वनडे में एक खिलाड़ी को रखा जा सकता है, लेकिन टी20 इंटरनेशनल में नहीं. जब आकाश चोपड़ा ने उनसे पूछा कि आज के दौर में क्या कोई भी बल्लेबाज तीनों फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन कर सकता है? पुजारा ने कहा कि अब ये संभव नहीं है.
आकाश चोपड़ा ने कहा कि अब 'ऑल फॉर्मेट बैटर' अतीत हो चुका है. अब दोबारा तीनों फॉर्मेट में सफल बल्लेबाज को ढूंढना नामुमकिन के बराबर है. इस बात पर सहमति जताते हुए पुजारा ने कहा कि आज के समय में इतनी ज्यादा क्रिकेट हो रही है. अगर कोई प्लेयर आईपीएल खेल रहा है. वो प्लेयर भारत के लिए टी20, ODI और सारे टेस्ट भी खेल रहा है तो उसे सुपर ह्यूमन होना पड़ेगा.
इस पॉडकास्ट में चेतेश्वर पुजारा ने ये भी कहा कि आईपीएल की कहानी बिल्कुल अलग है. इस लीग में हिट होने वाला बल्लेबाज टी20 में तो धमाल मचा सकता है, लेकिन वो ODI में उतना सफल नहीं होगा. पुजारा ने कहा कि जिस तरह से आईपीएल प्रोग्रेस कर रहा है, यहां पर खिलाड़ी विकसित हो रहे हैं, टी20 की जो पूरी डाइमेंशन बदल गई है. आईपीएल में जो खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं वो शायद ODI में भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि उनकी जो बल्लेबाजी या गेंदबाजी है वो बस टी20 के अनुकूल है.
पिछले 1-2 सालों में बीसीसीआई ने टी20 के लिए अलग टीम तैयार करने पर ज्यादा जोर दिया है. हालांकि, अभी भी कुछ ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो कम से कम दो फॉर्मेट में खेलते हैं. पुजारा ने कहा कि भारत में इतने सारे क्रिकेटर्स हैं, इतना टैलेंट भरा हुआ है कि मुझे लगता है कि टेस्ट और ODI में तो एक खिलाड़ी खेल सकता है, लेकिन टी20 के लिए तो अलग टीम बनानी ही चाहिए.
टीम इंडिया में अब चुनिंदा ऐसे खिलाड़ी हैं, जो तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं. विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे स्टार बल्लेबाज तीनों फॉर्मेट में खेलते थे, लेकिन दोनों ने पिछले साल टेस्ट और उससे पहले टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया. अब दोनों सिर्फ एकदिवसीय प्रारूप में सक्रिय हैं. मौजूदा खिलाड़ियों में सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही वो नाम है, जिसकी जरूरत भारत को तीनों फॉर्मेट में होती है. हालांकि, चयनकर्ता उन्हें भी 'वर्क लोड मैनेजमेंट' को ध्यान में रखकर इस्तेमाल करते हैं. वहीं, मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल भी ऐसे खिलाड़ी हैं, जो तीनों फॉर्मेट में एक्टिव रहते हैं, लेकिन बहुत कम मौकों पर वो तीनों प्रारूप खेल पाते हैं. भारतीय क्रिकेट में विराट कोहली एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, जो तीनों फॉर्मेट में 100 से अधिक मुकाबले खेल चुके हैं.
न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान रॉस टेलर ऐसे पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने खेल के तीनों फॉर्मेट में 100 से ज्यादा मैच खेले. 2006 से 2022 तक चले अपने करियर में, रॉस ने न्यूजीलैंड के लिए 112 टेस्ट, 236 वनडे और 102 T20I मैच खेले.