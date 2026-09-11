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पुजारा का बड़ा बयान: IPL में हिट होने वाले बल्लेबाज ODI में क्यों होंगे फ्लॉप? T20I में अलग टीम बनाने की सलाह

भारत के पूर्व बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने T20I में अलग टीम बनाने की रणनीति पर सहमति जताई है. उन्होंने कहा कि अगर कोई प्लेयर आईपीएल खेल रहा है. वो प्लेयर भारत के लिए टी20, ODI और सारे टेस्ट भी खेल रहा है तो उसे सुपर ह्यूमन होना पड़ेगा.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 11, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 08:11 PM IST
पुजारा का बड़ा बयान: IPL में हिट होने वाले बल्लेबाज ODI में क्यों होंगे फ्लॉप? T20I में अलग टीम बनाने की सलाह
Image Credit: तीनों फॉर्मेट के लिए पुजारा ने दी सलाह

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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