IND vs SA: 'रन कैसे बनेंगे?' पुजारा का गंभीर से सीधा सवाल, समझा दिया पूरी पिच कंट्रोवर्सी का झोल

IND vs SA: भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 30 रन से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद सोशल मीडिया पर कोच गंभीर पर सवालों की बौछार हो चुकी है. यह पहली बार नहीं है जब गंभीर के कार्यकाल में भारत को करारी हार मिली. इससे पहले न्यूजीलैंड ने घर में धो दिया था. अब चेतेश्वर पुजारा ने भी टीम मैनेजमेंट पर सीधा सवाल छोड़ दिया है. उन्होंने ईडन गार्डन्स में भारतीय बल्लेबाजी का खुलकर आकलन करते हुए कहा कि टीम को उन पिचों के साथ जल्दी से तालमेल बिठाना होगा जो अनुशासन और पहल दोनों की मांग करती हैं.

93 रन पर सिमटा भारत

साउथ अफ्रीका ने कोलकाता की मुश्किल पिच पर सूझ-बूझ भरी बैटिंग की. कप्तान बावुमा ने अर्धशतकीय पारी खेलकर भारत को 124 रन का लक्ष्य दिया. लेकिन इस मामूली लक्ष्य के सामने भी टीम इंडिया के बड़े-बड़े धुरंधर फिसड्डी साबित हुए. दूसरी पारी में अक्षर पटेल (26) और वाशिंगटन सुंदर (31) पारियों को निकाल दें तो पंत-जायसवाल -जुरेल जैसे बल्लेबाज रनों की भीख मांगते दिखे. भारतीय बल्लेबाज महज 35 ओवर ही खेलने में कामयाब रहे.

क्या बोले पुजारा?

टीम इंडिया की हार के बाद पुजारा ने कहा, 'पिच चाहे जैसी भी हो, आपको उस पर अच्छा प्रदर्शन करना होगा और आपको पूरी तरह तैयार रहना होगा.' उन्होंने स्वीकार किया कि गिल की चोट के कारण भारत के पास एक बल्लेबाज कम था, लेकिन जोर देकर कहा कि जिम्मेदारी सामूहिक है. उन्होने आगे कहा, 'भारतीय बल्लेबाज़ों को ऐसी पिचों पर रन बनाने का तरीका ढूँढ़ना होगा.'

पुजारा ने बताया पिच कका तोड़

पुजारा ने कहा, 'उन्हें अपने पैरों का इस्तेमाल करना होगा, स्वीप शॉट खेलना होगा और ऐसी पिचों पर थोड़ा और सकारात्मक होकर खेलना होगा. आपको गेंदबाज पर दबाव बनाना होगा.' उन्होंने आगे कहा कि टीम इस खास टेस्ट मैच में ऐसा करने में नाकाम रही. पुजारा का मानना ​​है कि मुख्य कोच और बल्लेबाज कोच सीतांशु कोटक, दोनों को खिलाड़ियों को ऐसे तरीके अपनाने होंगे जिनसे उनके रन बनाने के विकल्प बढ़ें. उन्होंने कहा, "अगर भारतीय टीम ऐसी पिचों पर और मैच खेलती है, तो रन बनाने के मौके कहाँ से आएंगे? टीम मीटिंग में इस पर चर्चा होनी चाहिए।"