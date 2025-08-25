ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े 'दुश्मन' चेतेश्वर पुजारा...असंभव जैसा है इन 3 महारिकॉर्ड का टूटना
Hindi Newsक्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े 'दुश्मन' चेतेश्वर पुजारा...असंभव जैसा है इन 3 महारिकॉर्ड का टूटना

भारत के दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेकर सबको हैरान कर दिया. पुजारा ने रविवार (24 अगस्त) को अचानक ही सोशल मीडिया पर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया. अपने समय के इस धाकड़ खिलाड़ी ने कई अनोखी पारियां खेली हैं.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 25, 2025, 07:50 AM IST
Cheteshwar pujara
Cheteshwar pujara

भारत के दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेकर सबको हैरान कर दिया. पुजारा ने रविवार (24 अगस्त) को अचानक ही सोशल मीडिया पर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया. अपने समय के इस धाकड़ खिलाड़ी ने कई अनोखी पारियां खेली हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2010 में डेब्यू किया और उसी टीम के खिलाफ अपना आखिरी मैच 2023 में खेला. खास बात यह है कि पुजारा ने कंगारू टीम के खिलाफ ही सबसे ज्यादा टेस्ट रन भी बनाए. पुजारा ने कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसे तोड़ना आने वाले समय में बड़े-बड़े बल्लेबाजों के लिए मुश्किल होगा. हम ऐसे 3 रिकॉर्ड के बारे में आपको यहां बता रहे हैं...

एक पारी में 500 से ज्यादा बॉल खेलने का रिकॉर्ड
चेतेश्वर पुजारा ने एक टेस्ट पारी में सबसे ज्यादा 500 गेंदों का सामना कर इतिहास रच दिया था. 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए रांची टेस्ट मैच में पुजारा ने ऐतिहासिक पारी खेलते हुए 525 गेंद खेलते हुए 202 रन बनाकर ये रिकॉर्ड स्थापित किया था. इस रिकॉर्ड को तोड़ पाना आसान नहीं है. अपनी इस पारी के दौरान वो पिच पर 672 मिनट तक टिके रहे थे और 38.47 के स्ट्राइक रेट से 21 चौकों की मदद से 202 रन बनाए थे. इससे पहले टेस्ट की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ ने 495 गेंदों का सामना किया था, लेकिन उनका भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए पुजारा ने 525 गेंदें खेल डाली. 

5 दिन बल्लेबाजी करने का रिकॉर्ड

पुजारा के नाम ऐसा रिकॉर्ड है, जिसे कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है. पुजारा ने 2017 में कोलकाता में खेले जा रहे टेस्ट मैच में श्रीलंका के खिलाफ 5 दिनों तक बल्लेबाजी की थी. यही नहीं वे 5 दिनों में भी 75 रनों के ऊपर नहीं पहुंच पाए. दरअसल, बारिश की वजह से उन्हें हर दिन बल्लेबाजी करने का मौका मिला. वे दुनिया के 13 बल्लेबाजों में से हैं, जिन्होंने 5 दिन बल्लेबाजी की है और इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो 5 दिन बल्लेबाजी करने के बाद भी 75 रन का आंकड़ा नहीं क्रॉस कर सके. 

घरेलू क्रिकेट में पुजारा 

पुजारा ने घरेलू क्रिकेट में इतिहास रचते हुए 18 दोहरे शतक जड़ने का कारनामा किया है. भारत में इससे पहले किसी भी खिलाड़ी ने इतने दोहरे शतक नहीं जड़े हैं. दूसरे नंबर पर विजय मर्चेंट का नाम आता है उन्होंने घरेलू क्रिकेट में 11 दोहरे शतक जड़े हैं. उनका घरेलू क्रिकेट में बेहद शानदार करियर रहा है. वे युवा खिलाड़ियो से अलग ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में सफलता का बावजूद घरेलू क्रिकेट खेलना कभी नहीं छोड़ा. 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

TAGS

cheteshwar pujara

;