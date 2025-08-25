कितनी है चेतेश्वर पुजारा की कमाई? नेट वर्थ जानकर उड़ जाएंगे होश, ऐसे करेंगे दूसरी पारी की शुरुआत
कितनी है चेतेश्वर पुजारा की कमाई? नेट वर्थ जानकर उड़ जाएंगे होश, ऐसे करेंगे दूसरी पारी की शुरुआत

 पुजारा भारतीय क्रिकेट इतिहास के बहुत ही जुझारू खिलाड़ी रहे हैं. लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे पुजारा ने आखिरकार संन्यास ले लिया. ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा. आखिरी पुजारा साल भर में कितनी कमाई करते हैं. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 25, 2025, 12:58 PM IST
Pujara's Networth
Pujara's Networth

भारतीय टेस्ट क्रिकेट इतिहास के महान खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अचानक से अलविदा कहकर पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया. टीम इंडिया के लिए कई ऐतिहासिक पारियां खेलने वाले पुजारा भारतीय क्रिकेट इतिहास के बहुत ही जुझारू खिलाड़ी रहे हैं. लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे पुजारा ने आखिरकार संन्यास ले लिया. ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा. आखिरी पुजारा साल भर में कितनी कमाई करते हैं. 

पुजारा की नेट वर्थ

चेतेश्वर पुजारा टेस्ट क्रिकेट के महान खिलाड़ी रहे हैं. वे टी20 या वनडे क्रिकेट में कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन भारत के लिए उन्होंने जो टेस्ट क्रिकेट में किया है वो शायद ही कोई कर पाए. वहीं अगर बात करें उनके नेट वर्थ की तो वे टेस्ट क्रिकेट से ही ठीक-ठाक कमाई कर लेते हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो पुजारा की नेट वर्थ कुल 24 करोड़ रुपए है. वहीं उनकी प्रति महीने की कमाई 15 लाख रुपए के आसपास है.

सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से इनकम

पुजारा लगभग एक दशक से भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे थे.  वो बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बी ग्रेड में शामिल थे.  उनको सालाना बीसीसीआई से 3 करोड़ रुपए मिलते हैं. इसके साथ ही वे घरेलू क्रिकेट और रणजी ट्रॉफी से भी कमाई करते थे.

कमेंट्री से कमाएंगे जमकर रुपए

ज्यादातर लोगों के जहन में ये सवाल जरूर आया होगा कि पुजारा क्रिकेट छोड़ने के बाद क्या करेंगे. बता दें कि वे पिछले कुछ समय से वे लगातार कमेंट्री बॉक्स में दिखते हुए नजर आ जाते हैं. अब वो बतौर ब्रॉडकास्ट और कमेंटेटर अपनी दूसरी इनिंग की शुरुआत करेंगे. इससे वे भविष्य में भी अच्छी कमाई करते नजर आ सकते हैं.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

cheteshwar pujara

