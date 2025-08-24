चेतेश्वर पुजारा की वो महान पारी, जिसे नहीं भूल पाएगा कोई भी भारतीय, कंगारुओं ने मांगी थी रहम की भीख
चेतेश्वर पुजारा की वो महान पारी, जिसे नहीं भूल पाएगा कोई भी भारतीय, कंगारुओं ने मांगी थी रहम की भीख

भारत के अनुभवी टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. 37 वर्षीय चेतेश्वर पुजारा ने रविवार को सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी. चेतेश्वर पुजारा अपनी अनुशासित और धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी शैली के लिए जाने जाते थे, जिसके दम पर वह एक दशक से भी अधिक समय तक भारतीय टेस्ट टीम का अभिन्न अंग बने रहे.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 24, 2025, 11:42 AM IST
पुजारा का संन्यास

लंबे समय तक टीम इंडिया में वापसी नहीं होने से आहत चेतेश्वर पुजारा ने आखिरकार इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया. भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने साल 2018 में खेले गए एडिलेड टेस्ट मैच में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई थी. भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह मैच 31 रन से जीता था. चेतेश्वर पुजारा को इस मैच में 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया था. चेतेश्वर पुजारा ने एडिलेड में खेले गए इस टेस्ट मैच की पहली पारी में 123 रन और दूसरी पारी में 71 रन बनाए थे. चेतेश्वर पुजारा का ये कमाल ठीक वैसा ही था जैसा महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने साल 2003 में खेले गए एडिलेड टेस्ट मैच में किया था.

Cheteshwar Pujara Retire: चेतेश्वर पुजारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, 103 टेस्ट में ठोके 19 शतक

पुजारा की महान पारी

चेतेश्वर पुजारा के दम पर साल 2018 में भारत एडिलेड में टेस्ट मैच जीता तो यह बेहद ऐतिहासिक पल था. भारत को एडिलेड ओवल में 15 साल बाद जीत मिली थी. इससे पहले एडिलेड में भारत 2003 में टेस्ट मैच जीता था. जब द्रविड़ ने टीम इंडिया को 4 विकेट से यादगार जीत दिलाई थी. साल 2018 में खेले गए एडिलेड टेस्ट मैच में चेतेश्वर पुजारा ने भारत की पहली पारी में 123 रनों की जुझारू पारी खेली, जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने 250 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया. इतना ही नहीं भारत की दूसरी पारी में भी चेतेश्वर पुजारा ने 71 रनों की बेशकीमती पारी खेली. चेतेश्वर पुजारा को 'मैन ऑफ द मैच' का अवॉर्ड मिला. एडिलेड टेस्ट के हीरो पुजारा का यह एशिया के बाहर यह पहला 'मैन ऑफ द मैच' का अवॉर्ड था.

चेतेश्वर पुजारा के रिकॉर्ड्स

चेतेश्वर पुजारा ने भारत के लिए अभी तक 103 टेस्ट मैच खेलते हुए 43.61 की औसत से 7195 रन बनाए हैं. चेतेश्वर पुजारा ने टेस्ट क्रिकेट में 19 शतक और 35 अर्धशतक लगाए हैं. टेस्ट क्रिकेट में चेतेश्वर पुजारा का बेस्ट स्कोर 206 रन है. चेतेश्वर पुजारा ने भारत के लिए पांच वनडे इंटरनेशनल मैच भी खेले थे, जिसमें उन्होंने 51 रन बनाए. चेतेश्वर पुजारा ने अतीत में साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की धरती पर टीम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में खूब कमाल किया है. चेतेश्वर पुजारा के दम पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसके ही घर में दो बार टेस्ट सीरीज में मात दी. भारत ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर 2018-19 और 2020-21 में टेस्ट सीरीज जीती थी. भारत ने दोनों ही बार टेस्ट सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया था.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

cheteshwar pujara

