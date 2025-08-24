'जब तूफान आया तो...' पुजारा के रिटायरमेंट पर कोच और कप्तान का पोस्ट, गंभीर-गिल ने यूं कहा थैंक्यू
Advertisement
trendingNow12894775
Hindi Newsक्रिकेट

'जब तूफान आया तो...' पुजारा के रिटायरमेंट पर कोच और कप्तान का पोस्ट, गंभीर-गिल ने यूं कहा थैंक्यू

Cheteshwar Pujara Retirement: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ सबसे यादगार प्रदर्शन करने वाले पुजारा को हमेशा एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में याद किया जाएगा जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अपनी टीम के लिए खड़े रहने को तैयार थे. पुजारा के इस फैसले के बाद भारतीय क्रिकेट जगत ने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दी.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 24, 2025, 02:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'जब तूफान आया तो...' पुजारा के रिटायरमेंट पर कोच और कप्तान का पोस्ट, गंभीर-गिल ने यूं कहा थैंक्यू

Cheteshwar Pujara Retirement: भारत के महान टेस्ट बल्लेबाजों में से एक चेतेश्वर पुजारा ने रविवार को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी.  उन्होंने भारत के लिए 103 टेस्ट मैचों में प्रतिनिधित्व किया. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ सबसे यादगार प्रदर्शन करने वाले पुजारा को हमेशा एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में याद किया जाएगा जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अपनी टीम के लिए खड़े रहने को तैयार थे. पुजारा के इस फैसले के बाद भारतीय क्रिकेट जगत ने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दी.

टीम इंडिया कोच-कप्तान ने किया पोस्ट

भारतीय टीम के वर्तमान मुख्य कोच गौतम गंभीर ने पुजारा की सराहना करते हुए कहा कि वह हमेशा टीम के लिए सबसे कठिन समय में खड़े रहे. गंभीर ने लिखा, ''जब तूफान आया, तब वह मजबूती से खड़े रहे, जब उम्मीदें धुंधली हो रही थीं, तब वह लड़े. बधाई पुज्जी.'' टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने भी उनके पोस्ट किया. गिल ने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, '' थैंक्यू पुज्जी भाई.''

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

ये भी पढ़ें: एशिया कप 2025 के लिए सेलेक्टर्स ने चुनी खतरनाक टीम, कप्तान IPL का सुपरस्टार

करियर पर एक नजर

37 वर्षीय पुजारा ने 103 टेस्ट मैचों में 43.60 की शानदार औसत से 7,195 रन बनाए, जिसमें 19 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं. उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था. पुजारा ने 2005 के अंत में सौराष्ट्र के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था और वह पिछले रणजी ट्रॉफी सीजन में भी अपनी टीम के लिए खेले थे. पुजारा ने 2013-14 के दौरान पांच वनडे मैच खेले, लेकिन राहुल द्रविड़ के संन्यास के बाद ज्यादातर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने टेस्ट टीम में अपनी जगह पक्की कर ली.

 

 

ये भी पढ़ें: चेतेश्वर पुजारा...जिस टीम के खिलाफ किया डेब्यू, अंतिम टेस्ट में उसका ही किया सामना, करियर में सबसे ज्यादा उसको ही कूटा

ऐतिहासिक जीत के नायक

पुजारा ने 2010 में बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू किया था और वह उसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लाल गेंद के क्रिकेट में कई यादगार जीत का हिस्सा रहे. 2018-19 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्होंने चार मैचों में 521 रन बनाकर भारत की पहली टेस्ट सीरीज जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उन्हें उस सीरीज में 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' भी चुना गया था.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

cheteshwar pujaragautam gambhirShubhman gill

Trending news

IB से लेकर CRPF तक: आखिर कौन हैं अनीश दयाल सिंह,अब अजीत डोभाल की टीम में मिली एंट्री
Anish Dayal Singh
IB से लेकर CRPF तक: आखिर कौन हैं अनीश दयाल सिंह,अब अजीत डोभाल की टीम में मिली एंट्री
संसद और विधानसभा नहीं चले तो लोकतंत्र पर उठेंगे सवाल... रिजिजू ने क्यों कही ये बात
Kiren Rijiju
संसद और विधानसभा नहीं चले तो लोकतंत्र पर उठेंगे सवाल... रिजिजू ने क्यों कही ये बात
बराबरी का मतलब सभी को एक जैसा मानना नहीं... किस फैसले पर CJI गवई की हुई आलोचना
CJI
बराबरी का मतलब सभी को एक जैसा मानना नहीं... किस फैसले पर CJI गवई की हुई आलोचना
कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
chandrababu naidu
कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
Jammu Kashmir Weather Update
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
drdo missile test
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
ED
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
Dharmasthala Mass Burial Case
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
PM Narendra Modi
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
Aaj ka itihas
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
;