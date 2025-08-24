'जब तूफान आया तो...' पुजारा के रिटायरमेंट पर कोच और कप्तान का पोस्ट, गंभीर-गिल ने यूं कहा थैंक्यू

Cheteshwar Pujara Retirement: भारत के महान टेस्ट बल्लेबाजों में से एक चेतेश्वर पुजारा ने रविवार को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी. उन्होंने भारत के लिए 103 टेस्ट मैचों में प्रतिनिधित्व किया. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ सबसे यादगार प्रदर्शन करने वाले पुजारा को हमेशा एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में याद किया जाएगा जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अपनी टीम के लिए खड़े रहने को तैयार थे. पुजारा के इस फैसले के बाद भारतीय क्रिकेट जगत ने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दी.

टीम इंडिया कोच-कप्तान ने किया पोस्ट

भारतीय टीम के वर्तमान मुख्य कोच गौतम गंभीर ने पुजारा की सराहना करते हुए कहा कि वह हमेशा टीम के लिए सबसे कठिन समय में खड़े रहे. गंभीर ने लिखा, ''जब तूफान आया, तब वह मजबूती से खड़े रहे, जब उम्मीदें धुंधली हो रही थीं, तब वह लड़े. बधाई पुज्जी.'' टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने भी उनके पोस्ट किया. गिल ने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, '' थैंक्यू पुज्जी भाई.''

He stood tall when the storm raged, he fought when hope was fading. Congratulations Pujji @cheteshwar1 pic.twitter.com/0Tj836uoO9 — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) August 24, 2025

करियर पर एक नजर

37 वर्षीय पुजारा ने 103 टेस्ट मैचों में 43.60 की शानदार औसत से 7,195 रन बनाए, जिसमें 19 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं. उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था. पुजारा ने 2005 के अंत में सौराष्ट्र के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था और वह पिछले रणजी ट्रॉफी सीजन में भी अपनी टीम के लिए खेले थे. पुजारा ने 2013-14 के दौरान पांच वनडे मैच खेले, लेकिन राहुल द्रविड़ के संन्यास के बाद ज्यादातर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने टेस्ट टीम में अपनी जगह पक्की कर ली.

ऐतिहासिक जीत के नायक

पुजारा ने 2010 में बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू किया था और वह उसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लाल गेंद के क्रिकेट में कई यादगार जीत का हिस्सा रहे. 2018-19 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्होंने चार मैचों में 521 रन बनाकर भारत की पहली टेस्ट सीरीज जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उन्हें उस सीरीज में 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' भी चुना गया था.