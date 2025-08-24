Cheteshwar Pujara Retire: चेतेश्वर पुजारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, 103 टेस्ट में ठोके 19 शतक

Cheteshwar Pujara Retirement: भारत के दिग्गज क्रिकेट चेतेश्वर पुजारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. उन्होंने रविवार (24 अगस्त) को सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट करके रिटायरमेंट की जानकारी दी. उन्होंने टीम इंडिया के लिए 103 टेस्ट मैचों में 19 शतक लगाए. इस दौरान पुजारा ने 43.60 की औसत से 7195 रन बनाए. उनके बल्ले से 35 अर्धशतक भी निकले. पुजारा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2010 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था. उन्होंने अपना आखिरी मैच भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही 2023 में खेला.

एक दशक तक टीम के स्तंभ रहे पुजारा

एक भावुक बयान में पुजारा कहा कि भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना और मैदान पर हर बार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. प्रशंसकों के निरंतर प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद देते हुए उन्होंने ने कहा कि इस अध्याय को समाप्त करते हुए वह अपार कृतज्ञता से भर गए हैं. एक दशक से भी ज्यादा समय तक भारतीय टेस्ट टीम के स्तंभ रहे पुजारा की शांत उपस्थिति और अटूट एकाग्रता ने उन्हें अपनी पीढ़ी के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक बना दिया.

Wearing the Indian jersey, singing the anthem, and trying my best each time I stepped on the field - it’s impossible to put into words what it truly meant. But as they say, all good things must come to an end, and with immense gratitude I have decided to retire from all forms of… pic.twitter.com/p8yOd5tFyT — Cheteshwar Pujara (@cheteshwar1) August 24, 2025

ऑस्ट्रेलिया में दिलाई थी ऐतिहासिक जीत

भारत ने कई शानदार स्ट्रोक-मेकर्स दिए हैं, लेकिन पुजारा की पारी को संभालने और दबाव झेलने की क्षमता की बराबरी बहुत कम लोग कर पाए हैं. उन्हें 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया में भारत की ऐतिहासिक पहली टेस्ट सीरीज जीत के लिए हमेशा याद किया जाएगा. उस सीरीज में उन्होंने 521 रन बनाए. 1258 गेंदों का सामना किया और तीन शतक लगाए. उनका योगदान महत्वपूर्ण था, जिसकी तुलना 1970-71 में वेस्टइंडीज में सुनील गावस्कर के प्रतिष्ठित 774 रनों से की जाती है.

चेतेश्वर पुजारा का भावुक पोस्ट

पुजारा ने लिखा, ''राजकोट के छोटे से कस्बे से आने वाले एक छोटे से लड़के के रूप में अपने माता-पिता के साथ मैंने सितारों को लक्ष्य बनाने का लक्ष्य रखा और भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने का सपना देखा. तब मुझे अंदाजा भी नहीं था कि यह खेल मुझे इतना कुछ देगा- अमूल्य अवसर, अनुभव, उद्देश्य, प्यार, और सबसे बढ़कर अपने राज्य और इस महान राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका. भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना, और हर बार मैदान पर कदम रखते ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना - शब्दों में बयां करना असंभव है कि इसका असली मतलब क्या था. लेकिन जैसा कि कहते हैं, सभी अच्छी चीजों का अंत होना ही चाहिए और अपार कृतज्ञता के साथ मैंने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला किया है.''

पुजारा ने सबको कहा शुक्रिया

पुजारा ने बीसीसीआई और क्रिकेट संघ को धन्यवाद लिखते हुए कहा, ''मैं बीसीसीआई और सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन को मेरे क्रिकेट करियर में मिले अवसर और समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं. मैं उन सभी टीमों, फ्रेंचाइजी और काउंटी टीमों का भी आभारी हूं जिनका मैं इतने वर्षों में प्रतिनिधित्व कर पाया हूं. मैं अपने गुरुओं, प्रशिक्षकों और आध्यात्मिक गुरु के अमूल्य मार्गदर्शन के बिना यहां तक नहीं पहुंच पाता. मैं उनका सदैव ऋणी रहूंगा. मेरे सभी साथियों, सहयोगी स्टाफ, नेट बॉलर, विश्लेषक, लॉजिस्टिक्स टीम, अंपायर, ग्राउंड स्टाफ, स्कोरर, मीडियाकर्मियों और उन सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, जो पर्दे के पीछे अथक परिश्रम करते हैं ताकि हम इस प्यारे खेल में प्रतिस्पर्धा कर सकें और खेल सकें. मेरे प्रायोजकों, साझेदारों और प्रबंधन टीम के लिए- मैं वर्षों से मुझ पर आपकी निष्ठा और विश्वास और मेरे मैदान के बाहर की गतिविधियों का ध्यान रखने के लिए आपका तहे दिल से आभारी हूं.''

'अगले पड़ाव का बेसब्री से इंतजार'

यह खेल मुझे दुनिया भर में ले गया है और प्रशंसकों का जोशीला समर्थन और ऊर्जा हमेशा मेरे साथ रही है. मैंने जहां भी खेला है, वहां की शुभकामनाओं और प्रेरणा से मैं अभिभूत हूं और हमेशा आभारी रहूंगा.निश्चित रूप से यह सब मेरे परिवार - मेरे माता-पिता, मेरी पत्नी पूजा, मेरी बेटी अदिति - के अनगिनत त्याग और अटूट समर्थन के बिना संभव या सार्थक नहीं हो पाता. मेरे ससुराल वालों और मेरे परिवार के बाकी सदस्यों के लिए - जिन्होंने इस सफर को वाकई सार्थक बनाया है. मैं अपने जीवन के अगले पड़ाव का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं. आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद.''