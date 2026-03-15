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Hindi Newsक्रिकेटIPL की सबसे विध्वंसक जोड़ी, भारत के महान खिलाड़ी का चौंकाने वाला खुलासा, गेल-कोहली नहीं इन्हें बताया नंबर 1

IPL की सबसे विध्वंसक जोड़ी, भारत के महान खिलाड़ी का चौंकाने वाला खुलासा, गेल-कोहली नहीं इन्हें बताया नंबर 1

टीम इंडिया के महान टेस्ट खिलाड़ियों में से एक चेतेश्वर पुजारा ने आईपीएल के इतिहास की सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ी का खुलासा किया है. उनका मानना है कि गेल-कोहली नहीं बल्कि ये दोनों नंबर 1 ओपनिंग पार्टनर्स हैं.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 15, 2026, 06:47 PM IST
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Image credit- X/Tanuj
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इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 19वें संस्करण का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है. टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, पूर्व भारतीय बल्लेबाज **चेतेश्वर पुजारा का कहना है कि सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) को खासकर अपने घर से बाहर होने वाले मैचों में आ रही चुनौतियों पर ध्यान देने की जरूरत है. आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद अपने अभियान की शुरुआत 28 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ करेगी. टूर्नामेंट से पहले पुजारा ने टीम की सलामी जोड़ी अभिषेक और ट्रेविस हेड की भी तारीफ की और उन्हें इस लीग की सबसे खतरनाक सलामी जोड़ियों में से एक बताया. उन्होंने बताया कैसे ज्यादातर लोगों को गेल-कोहली सबसे ज्यादा विध्वंसक जोड़ी लगती है. 

बताया नंबर 1 ओपनिंग जोड़ी

पुजारा ने एक शो के दौरान  बात करते हुए कहा, "पिछले कुछ सीजन में हमने सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर्स अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते देखा है, उसके बाद मैं पूरी तरह कह सकता हूं कि ये दोनों आईपीएल के इतिहास की सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ियों में से एक हैं. दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं, जो मैच की पहली गेंद से ही आक्रामक खेल दिखाने में माहिर हैं."

गेल-कोहली नहीं बल्कि इन्हें माना नंबर 1

उन्होंने आगे कहा, "सनराइजर्स हैदराबाद ने पिछले कुछ सीजन में इन दोनों ओपनर्स की बदौलत लगातार 250 रन का आंकड़ा पार किया है. आईपीएल में किसी भी अन्य टीम ने यह काम लगातार नहीं किया है. यह सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की क्षमता का नतीजा है. गेंद को मैदान के हर कोने में मारना और यह प्रदर्शन लगातार बनाए रखना ही इन्हें खास बनाता है."उन्होंने कहा कि जब आईपीएल में आक्रामक ओपनिंग जोड़ियों की बात आती है, तो सबसे पहले दिमाग में क्रिस गेल और विराट कोहली की जोड़ी आती है. लेकिन अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की यह जोड़ी उससे भी ज्यादा खतरनाक है. कोई भी गेंदबाज उनके सामने गेंदबाजी करना पसंद नहीं करेगा. पिछले सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. टीम ने 14 में से केवल 6 मुकाबले जीते और टूर्नामेंट का समापन छठे स्थान पर किया.

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पुजारा ने दिया जवाब

चेतेश्वर पुजारा ने बताया कि एसआरएच अक्सर अपने घरेलू मैदान पर बड़े स्कोर बनाती है, लेकिन अन्य मैदानों पर यह काम मुश्किल हो जाता है. उन्होंने कहा कि विपक्षी टीमों ने हैदराबाद के टॉप-ऑर्डर बल्लेबाजों पर टीम की निर्भरता को पहचान लिया है, और इसी वजह से एसआरएच बाहर के मुकाबलों में बड़ा स्कोर नहीं बना पाती.

'घर से बाहर...'

पुजारा ने कहा, "सनराइजर्स हैदराबाद एक खतरनाक टीम है और अपने घर पर जब वे खेलते हैं तो भारी रन बनाते हैं. लेकिन बाहर के मैचों में उनका रिकॉर्ड बहुत कमजोर है. घर से बाहर उन्हें अपनी आक्रामक बैटिंग बनाए रखने में मुश्किल आती है, क्योंकि सभी टीमें जान गई हैं कि एसआरएच बड़े स्कोर बनाने के लिए अपनी बैटिंग के ऊपर भरोसा करती है."

ये भी पढें: आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले पाकिस्तानी कप्तान ने लिया संन्यास, भारत को क्रिकेट मैदान पर दिया था गहरा जख्म

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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