भुवनेश्वर की गेंदबाजी पर पुजारा को पूरा भरोसा, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले अय्यर को दी ये नसीहत

नायर ने इस तेज गेंदबाज के शांत करियर की तुलना भारतीय टेस्ट टीम में बल्लेबाज के तौर पर पुजारा के समय से की. उन्होंने कहा, "मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि भुवनेश्वर को मौका मिला है क्योंकि इतने वर्षों से वह एक ऐसे गेंदबाज रहे हैं, जैसे बल्लेबाज के तौर पर चेतेश्वर पुजारा रहे. आप तब तक उन पर ध्यान नहीं देते, जब तक कि आपका ध्यान उन पर न जाए. जब ​​आप उनके आंकड़े देखते हैं, तो आपको उनका प्रदर्शन और निरंतरता नजर आती है- चाहे वह घरेलू क्रिकेट खेल रहे हों, डीवाई पाटिल टूर्नामेंट में हों या फिर आईपीएल में. इसी वजह से मैं बहुत खुश हूं कि वह टीम में हैं."