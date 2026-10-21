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भुवनेश्वर की गेंदबाजी पर पुजारा को पूरा भरोसा, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले अय्यर को दी ये नसीहत

भारत के पूर्व बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा का मानना ​​है कि न्यूजीलैंड में होने वाली आगामी पांच मैचों की टी-20 इंटरनेशनल सीरीज में नई गेंद के साथ भुवनेश्वर कुमार टीम की पहली पसंद होने चाहिए. पुजारा के अनुसार, वहां के हालात इस स्विंग गेंदबाज के लिए बहुत अनुकूल हैं, जिससे वह शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Oct 21, 2026, 10:35 PM IST|Updated: Oct 21, 2026, 10:35 PM IST
भुवनेश्वर की गेंदबाजी पर पुजारा को पूरा भरोसा, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले अय्यर को दी ये नसीहत

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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