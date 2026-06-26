भारत और आयरलैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला कुछ ही घंटों बाद शुरू होगा. सभी का फोकस वैभव सूर्यवंशी पर है जो इंडिया डेब्यू के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. परिवार बेलफास्ट में पहुंच चुका है, जिसके चलते डेब्यू के चर्चे तेज हो गए हैं. लेकिन इसके उलट चेतेश्वर पुजारा ने उम्मीद जताई है कि पहले मैच में शायत न खेलें. उन्होंने इसके पीछे का गणित भी समझाया. चारों तरफ उनके डेब्यू के चर्चे हैं. लेकिन चेतेश्वर पुजारा ने गणित समझाया कि आखिर क्यों उन्हें पहले मुकाबले में बिठाया जा सकता है.