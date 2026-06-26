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IND vs IRE मैच में नहीं खेलेंगे वैभव.. पुजारा ने बताई बड़ी वजह, कहा- संजू और ईशान दोनों ही..

भारत और आयरलैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला कुछ ही घंटों बाद शुरू होगा. सभी का फोकस वैभव सूर्यवंशी पर है जो इंडिया डेब्यू के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. चारों तरफ उनके डेब्यू के चर्चे हैं. लेकिन चेतेश्वर पुजारा ने गणित समझाया कि वह पहले मुकाबले में शायद न खेलें.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 26, 2026, 09:23 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:23 AM IST
IND vs IRE मैच में नहीं खेलेंगे वैभव.. पुजारा ने बताई बड़ी वजह, कहा- संजू और ईशान दोनों ही..
Image Credit: Vaibhav sooryavanshiSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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