भारत और आयरलैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला कुछ ही घंटों बाद शुरू होगा. सभी का फोकस वैभव सूर्यवंशी पर है जो इंडिया डेब्यू के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. परिवार बेलफास्ट में पहुंच चुका है, जिसके चलते डेब्यू के चर्चे तेज हो गए हैं. लेकिन इसके उलट चेतेश्वर पुजारा ने उम्मीद जताई है कि पहले मैच में शायत न खेलें. उन्होंने इसके पीछे का गणित भी समझाया. चारों तरफ उनके डेब्यू के चर्चे हैं. लेकिन चेतेश्वर पुजारा ने गणित समझाया कि आखिर क्यों उन्हें पहले मुकाबले में बिठाया जा सकता है.
वैभव सूर्यवंशी इन दिनों शानदार फॉर्म में हैं. आईपीएल 2026 में 700+ रन ठोककर ऑरेंज कैप जीतने के बाद इंडिया ए की ट्राई सीरीज में भी वैभव का बल्ला बोला. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मुकाबले में 29 गेंद में 94 रन की आतिशी पारी खेली. आईपीएल में दो सीजन बिताने के बाद ही वैभव रिकॉर्ड्स का अंबार लगा चुके हैं. अब इंडियन टीम में ऐतिहासिक डेब्यू करने के लिए तैयार हैं.
पुजारा ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा, "मुझे भारत के टॉप तीन बल्लेबाजों अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और ईशान किशन में कोई बदलाव नहीं दिखता. संजू सैमसन और ईशान किशन दोनों ही निश्चित रूप से शुरुआती प्लेइंग XI का हिस्सा होंगे. जब भारत अपने खिलाड़ियों को रोटेट करेगा, तो वैभव सूर्यवंशी निश्चित रूप से कम से कम एक मैच में खेलेंगे."
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वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने के लिए अभिषेक शर्मा या संजू सैमसन की ओपनिंग जोड़ी में बदलाव करना होगा. सैमसन ने T20 वर्ल्ड कप जीत में 'प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट' चुना गया था. इसके अलावा, ईशान किशन ने भी नंबर तीन पर शानदार प्रदर्शन किया है, जिसका मतलब है कि युवा सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका देना कहने में आसान है, लेकिन ये गुत्थी सुलझाने के लिए मैनेजमेंट को काफी माथापच्ची देखने को मिल सकती है.