Chhattisgarh Naxal Attack: Virat Kohli ने 22 जवानों की शहादत पर जताया दुख

नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ के सुकमा-बीजापुर में हुए नक्सलियों के हमले (Chhattisgarh Naxal Attack) को लेकर टीम इंडिया (Team India) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने दुख जताया है. इस नक्सली हमले में सुरक्षाबलों के 22 जवान शहीद हो गए हैं. एनकाउंटर में 9 नक्सली भी मारे गए हैं.

टीम इंडिया (Team India) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दुख जताते हुए लिखा, बहादुर जवानों के जान गंवाने की खबर सुनकर बेहद दुखी हूं, शोकाकुल परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं.

Absolutely tragic to hear about the loss of lives of our brave jawans. My condolences to the bereaved families.

गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने घायल हुए जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए और शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा है, 'छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद हुए हमारे बहादुर सुरक्षाकर्मियों के बलिदान को नमन करता हूं. राष्ट्र उनकी वीरता को कभी नहीं भूलेगा. मेरी संवेदना उनके परिवारों के साथ है. हम शांति और प्रगति के इन दुश्मनों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे.'

I bow to the sacrifices of our brave security personnel martyred while fighting Maoists in Chhattisgarh. Nation will never forget their valour. My condolences are with their families. We will continue our fight against these enemies of peace & progress. May injured recover soon.

— Amit Shah (@AmitShah) April 4, 2021