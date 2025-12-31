Advertisement
trendingNow13059973
Hindi Newsक्रिकेटVijay Hazare Trophy: छत्तीसगढ़ को विजय हजारे ट्रॉफी में मिली पहली जीत, विकल्प के शतक से खुला खाता

Vijay Hazare Trophy: छत्तीसगढ़ को विजय हजारे ट्रॉफी में मिली पहली जीत, विकल्प के शतक से खुला खाता

Vijay Hazare Trophy 2025: छत्तीसगढ़ ने सिक्किम के खिलाफ बुधवार (31 दिसंबर) को सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के ग्रुप सी मुकाबले में 229 रनों के विशाल अंतर से जीत दर्ज की. इसी के साथ छत्तीसगढ़ ने जीत का खाता खोल लिया है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 31, 2025, 09:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vijay Hazare Trophy: छत्तीसगढ़ को विजय हजारे ट्रॉफी में मिली पहली जीत, विकल्प के शतक से खुला खाता

Vijay Hazare Trophy 2025: छत्तीसगढ़ ने सिक्किम के खिलाफ बुधवार (31 दिसंबर) को सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के ग्रुप सी मुकाबले में 229 रनों के विशाल अंतर से जीत दर्ज की. इसी के साथ छत्तीसगढ़ ने जीत का खाता खोल लिया है. 4 में से एक मैच जीतकर छत्तीसगढ़ की टीम प्वाइंट्स टेबल में छठे पायदान पर पहुंच गई है, जबकि सिक्किम शुरुआती चारों मैच गंवाकर आठवें स्थान पर है.

शतक नहीं लगा पाए आयुष

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी छत्तीसगढ़ की टीम ने निर्धारित ओवरों में 3 विकेट खोकर 355 रन बनाए. अनुज तिवारी और आयुष पांडे की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 15.3 ओवरों में 68 रन जोड़े. अनुज तिवारी 32 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद आयुष पांडे ने मयंक वर्मा के साथ दूसरे विकेट के लिए 78 रन जोड़ते हुए टीम को 146 के स्कोर तक पहुंचाया. आयुष 104 गेंदों में 2 छक्कों और 9 चौकों के साथ 86 रन बनाकर आउट हुए.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: ऋतुराज का IND vs NZ सीरीज से पहले धमाका... 12 चौके और 3 छक्कों का तूफान, ठोका शतक

विकल्प और अमनदीप ने की 185 रनों की साझेदारी

अमनदीप खरे ने विकल्प तिवारी के साथ चौथे विकेट के लिए 100 गेंदों में 185 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया. विकल्प 57 गेंदों में 6 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 112 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि अमनदीप ने 59 गेंदों में 83 रन की नाबाद पारी खेली. विपक्षी टीम से अभिषेक कुमार, सप्तुल्ला और अंकुर मलिक ने 1-1 विकेट हासिल किया.

ये भी पढ़ें: साल के अंतिम दिन स्मृति का छलका शादी टूटने का दर्द? 2025 को ऐसे किया याद, VIDEO

29 रन पर गिर गए थे सिक्किम के 5 विकेट

इसके जवाब में सिक्किम ने 34 ओवरों में मुकाबला जीत लिया. इस टीम ने 29 के स्कोर तक अपने 5 विकेट गंवा दिए थे. यहां से पालजोर तमांग ने गुरिंदर सिंह के साथ 110 गेंदों में 82 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 111 के स्कोर तक पहुंचाया, लेकिन इस जोड़ी के टूटते ही टीम फिर से बिखर गई. गुरिंदर सिंह 57 गेंदों में 7 चौकों के साथ 47 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि पालजोर तमांग ने 63 गेंदों में 43 रन की पारी खेली. देव आदित्य सिंह और अजय जाधव ने 4-4 विकेट हासिल किए. इनके अलावा, हर्ष यादव और विकल्प तिवारी ने 1-1 विकेट निकाला.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

Vijay Hazare Trophy

Trending news

बंगाल में महिलाओं के साथ मारपीट, भाजपा ने वीडियो शेयर कर TMC पर निकाली भड़ास
West Bengal
बंगाल में महिलाओं के साथ मारपीट, भाजपा ने वीडियो शेयर कर TMC पर निकाली भड़ास
अपना गरीब-विरोधी एजेंडा छिपाने के लिए मनरेगा पर लोगों को गुमराह कर रही BJP: चीमा
Punjab news
अपना गरीब-विरोधी एजेंडा छिपाने के लिए मनरेगा पर लोगों को गुमराह कर रही BJP: चीमा
बर्फबारी के बीच नए साल के जश्न में डूबा गुलमर्ग, पर्यटकों की लगी भीड़
Kashmir
बर्फबारी के बीच नए साल के जश्न में डूबा गुलमर्ग, पर्यटकों की लगी भीड़
नए साल की सुबह बनेगी ‘खौफ की चादर’! 1 से 5 जनवरी तक टूटने वाला है सर्दी का कहर
weather update
नए साल की सुबह बनेगी ‘खौफ की चादर’! 1 से 5 जनवरी तक टूटने वाला है सर्दी का कहर
इलेक्शन कमीशन की TMC को बड़ी चेतावनी, वोटिंग के लिए जारी किए सख्त आदेश
West Bengal
इलेक्शन कमीशन की TMC को बड़ी चेतावनी, वोटिंग के लिए जारी किए सख्त आदेश
जापान को पछाड़ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत, चीन ने कही हैरान करने वाली बात
indian economy
जापान को पछाड़ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत, चीन ने कही हैरान करने वाली बात
भारत-पाक जंग में ट्रंप के साथ लिया सीजफायर का क्रेडिट; नई दिल्ली ने तुरंत लगाई लताड़
India-Pakistan conflict
भारत-पाक जंग में ट्रंप के साथ लिया सीजफायर का क्रेडिट; नई दिल्ली ने तुरंत लगाई लताड़
आप भारत को धमकी दे रही हैं... ‘दुशासन–दुर्योधन’ विवाद पर BJP का CM ममता पर पलटवार
west bengal politics news
आप भारत को धमकी दे रही हैं... ‘दुशासन–दुर्योधन’ विवाद पर BJP का CM ममता पर पलटवार
दुश्मनों पर मौत बनकर टूटेगी 'प्रलय', DRDO ने किया दो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल
pralay missile
दुश्मनों पर मौत बनकर टूटेगी 'प्रलय', DRDO ने किया दो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल
अब नहीं मिलेगी ये पॉपुलर पेनकिलर! 100mg से ज्यादा की निमेसुलाइड पूरे देश में बैन!
Nimesulide
अब नहीं मिलेगी ये पॉपुलर पेनकिलर! 100mg से ज्यादा की निमेसुलाइड पूरे देश में बैन!