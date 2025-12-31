Vijay Hazare Trophy: छत्तीसगढ़ को विजय हजारे ट्रॉफी में मिली पहली जीत, विकल्प के शतक से खुला खाता

Vijay Hazare Trophy 2025: छत्तीसगढ़ ने सिक्किम के खिलाफ बुधवार (31 दिसंबर) को सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के ग्रुप सी मुकाबले में 229 रनों के विशाल अंतर से जीत दर्ज की. इसी के साथ छत्तीसगढ़ ने जीत का खाता खोल लिया है. 4 में से एक मैच जीतकर छत्तीसगढ़ की टीम प्वाइंट्स टेबल में छठे पायदान पर पहुंच गई है, जबकि सिक्किम शुरुआती चारों मैच गंवाकर आठवें स्थान पर है.

शतक नहीं लगा पाए आयुष

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी छत्तीसगढ़ की टीम ने निर्धारित ओवरों में 3 विकेट खोकर 355 रन बनाए. अनुज तिवारी और आयुष पांडे की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 15.3 ओवरों में 68 रन जोड़े. अनुज तिवारी 32 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद आयुष पांडे ने मयंक वर्मा के साथ दूसरे विकेट के लिए 78 रन जोड़ते हुए टीम को 146 के स्कोर तक पहुंचाया. आयुष 104 गेंदों में 2 छक्कों और 9 चौकों के साथ 86 रन बनाकर आउट हुए.

विकल्प और अमनदीप ने की 185 रनों की साझेदारी

अमनदीप खरे ने विकल्प तिवारी के साथ चौथे विकेट के लिए 100 गेंदों में 185 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया. विकल्प 57 गेंदों में 6 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 112 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि अमनदीप ने 59 गेंदों में 83 रन की नाबाद पारी खेली. विपक्षी टीम से अभिषेक कुमार, सप्तुल्ला और अंकुर मलिक ने 1-1 विकेट हासिल किया.

29 रन पर गिर गए थे सिक्किम के 5 विकेट

इसके जवाब में सिक्किम ने 34 ओवरों में मुकाबला जीत लिया. इस टीम ने 29 के स्कोर तक अपने 5 विकेट गंवा दिए थे. यहां से पालजोर तमांग ने गुरिंदर सिंह के साथ 110 गेंदों में 82 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 111 के स्कोर तक पहुंचाया, लेकिन इस जोड़ी के टूटते ही टीम फिर से बिखर गई. गुरिंदर सिंह 57 गेंदों में 7 चौकों के साथ 47 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि पालजोर तमांग ने 63 गेंदों में 43 रन की पारी खेली. देव आदित्य सिंह और अजय जाधव ने 4-4 विकेट हासिल किए. इनके अलावा, हर्ष यादव और विकल्प तिवारी ने 1-1 विकेट निकाला.