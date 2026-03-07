Advertisement
trendingNow13132319
Hindi Newsक्रिकेटIND vs NZ Final में शतक मारेंगे संजू, अगले 6-7 साल खेलने की क्षमता...खिताबी जंग से पहले किसने कर दी ये भविष्यवाणी?

IND vs NZ Final में शतक मारेंगे संजू, अगले 6-7 साल खेलने की क्षमता...खिताबी जंग से पहले किसने कर दी ये भविष्यवाणी?

Sanju Samson: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल होगा. इस मुकाबले में संजू सैमसन तबाही मचा सकते हैं. वो शतक भी लगा सकते हैं. ये बात उनके बचपन के कोच बीजू जॉर्ज ने कही है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 07, 2026, 09:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो क्रेडिट- AI
फोटो क्रेडिट- AI

Sanju Samson: टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल का मंच सज चुका है. 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह खिताबी जंग होगी. फाइनल में सबकी नजर इनफॉर्म संजू सैमसन पर रहने वाली है, जिन्होंने सुपर 8 के आखिरी मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ 97 रन ठोककर जीत दिलाई थी. फिर वो सेमीफाइनल में 89 रन बनाकर भारत को फाइनल में ले गए. अब सबसे बड़े मुकाबले में भी तबाही मचाना चाहेंगे. टीम इंडिया टी20 विश्व कप के इतिहास में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैच खेल चुकी है और तीनों में उसे हार मिली है, लेकिन अब संजू के फॉर्म के दम पर भारत यह रिकॉर्ड बदलना चाहेगा.

संजू सैमसन फाइनल में शतक मारेंगे. ये भरोसा उस शख्स को है, जिन्होंने संजू को क्रिकेटर की बारीकियां सिखाईं. फाइनल से पहले उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी है कि संजू ने फाइनल के लिए अपनी बेस्ट पारी बचाकर रखी है. ये कोई और नहीं बल्कि संजू सैमसन के बचपन के कोच बीजू जॉर्ज हैं, जिन्होंने फाइनल से एक दिन पहले संजू के प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की है.

फाइनल में शतक आ रहा है

संजू सैमसन के बचपन के कोच ने कहा कि संजू ने जिस तरह से पिछली 2 पारियों में बैटिंग की, वो कमाल है. कोच को संजू से शतक की उम्मीद थी, लेकिन संजू 97 और 89 रनों की पारियां ही खेल पाए और शतक का लालच नहीं दिखाया. अब कोच ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि संजू अच्छे माइंडसेट में हैं और फाइनल में शतक आ रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में संजू के कोच ने कहा कि 'पिछले दो मैचों में उनकी बल्लेबाजी लाजवाब रही है. मैं उनके शतक की उम्मीद कर रहा था और मुझे पूरा भरोसा है कि उन्होंने अपनी वह बड़ी पारी फाइनल के लिए बचाकर रखी है. वह बहुत समझदारी से खेल रहे हैं और गेंदबाजों के गेम प्लान को भांपने की कोशिश कर रहे हैं. वह जो कुछ भी कर रहे हैं, भारत के लिए कर रहे हैं. उन्होंने जोखिम भी इसलिए लिया, क्योंकि वह देश के लिए खेल रहे हैं.'

संजू 6-7 साल और खेल सकते हैं- कोच

संजू के कोच ने भरोसा जताया है कि टीम इंडिया चैंपियन बनेगी. उन्होंने कहा, 'टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस आखिरी मुकाबले में मुझे यकीन है कि भारत ही चैंपियन बनेगा. मुझे विश्वास है कि संजू में अभी 6-7 साल की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बाकी है, इसलिए शायद यह उनका आखिरी विश्व कप नहीं है. आने वाले समय में और भी विश्व कप जीतना उनके लिए बहुत अच्छा होगा.'

टी20 विश्व कप 2026 में संजू ने क्या किया?

केरल से आने वाले संजू सैमसन ने 2015 में भारत के लिए डेब्यू किया था, लेकिन पिछले 11 साल में वो तीनों फॉर्मेट में 100 मैच भी नहीं खेल पाए. उनके नाम भारत के लिए 16 वनडे और 61 टी20I मैच हैं. इस एडिशन के 4 मैचों में संजू ने 201 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ 232 रन बना दिए हैं. उनका औसत 77.33 का रहा है. पिछले 4 मैचों में उन्होंने 16 छक्के मारे. अब वो एक टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय भी बन चुके हैं. उन्होंने रोहित के 15 छक्कों का रिकॉर्ड ब्रेक किया था.

ये भी पढ़ें: T20 World Cup Final: जीत के लिए टीम इंडिया का 'टोटका'....Final से पहले चली 3 बदलाव वाली चाल, क्या इतिहास बदल पाएगी टीम इंडिया?

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
The Kerala Story 2
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
LPG
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
India US relation
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना
Kalyan Banerjee
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना
ईरान के दूसरे युद्धपोत को बचाने के लिए भारत ने चला दांव, मुंह ताकता रह गया US
Indian Navy
ईरान के दूसरे युद्धपोत को बचाने के लिए भारत ने चला दांव, मुंह ताकता रह गया US
Ajit Pawar Plane Crash: पूछताछ के नाम पर VIP ट्रीटमेंट? CID की जांच पर उठे सवाल
Ajit Pawar
Ajit Pawar Plane Crash: पूछताछ के नाम पर VIP ट्रीटमेंट? CID की जांच पर उठे सवाल
US के भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट देने पर भड़के ओवैसी, BJP-RSS को लगाई फटकार
National News
US के भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट देने पर भड़के ओवैसी, BJP-RSS को लगाई फटकार
'सिंदूर' में PAK को भी सिखाया था सबक', फ्लाइट लेफ्टिनेंट बेटे को याद कर बिलखे पिता
Indian Air Force
'सिंदूर' में PAK को भी सिखाया था सबक', फ्लाइट लेफ्टिनेंट बेटे को याद कर बिलखे पिता
किन मुद्दों पर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी? केरल दौरे पर किया खुलासा
Rahul Gandhi
किन मुद्दों पर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी? केरल दौरे पर किया खुलासा
सुभाष चंद्रा फाउंडेशन से निकलीं बॉक्सर किरण को गृह मंत्री से मिला CISF सम्मान
CISF
सुभाष चंद्रा फाउंडेशन से निकलीं बॉक्सर किरण को गृह मंत्री से मिला CISF सम्मान