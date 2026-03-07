IND vs NZ Final में शतक मारेंगे संजू, अगले 6-7 साल खेलने की क्षमता...खिताबी जंग से पहले किसने कर दी ये भविष्यवाणी?

Sanju Samson: टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल का मंच सज चुका है. 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह खिताबी जंग होगी. फाइनल में सबकी नजर इनफॉर्म संजू सैमसन पर रहने वाली है, जिन्होंने सुपर 8 के आखिरी मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ 97 रन ठोककर जीत दिलाई थी. फिर वो सेमीफाइनल में 89 रन बनाकर भारत को फाइनल में ले गए. अब सबसे बड़े मुकाबले में भी तबाही मचाना चाहेंगे. टीम इंडिया टी20 विश्व कप के इतिहास में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैच खेल चुकी है और तीनों में उसे हार मिली है, लेकिन अब संजू के फॉर्म के दम पर भारत यह रिकॉर्ड बदलना चाहेगा.

संजू सैमसन फाइनल में शतक मारेंगे. ये भरोसा उस शख्स को है, जिन्होंने संजू को क्रिकेटर की बारीकियां सिखाईं. फाइनल से पहले उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी है कि संजू ने फाइनल के लिए अपनी बेस्ट पारी बचाकर रखी है. ये कोई और नहीं बल्कि संजू सैमसन के बचपन के कोच बीजू जॉर्ज हैं, जिन्होंने फाइनल से एक दिन पहले संजू के प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की है.

फाइनल में शतक आ रहा है

संजू सैमसन के बचपन के कोच ने कहा कि संजू ने जिस तरह से पिछली 2 पारियों में बैटिंग की, वो कमाल है. कोच को संजू से शतक की उम्मीद थी, लेकिन संजू 97 और 89 रनों की पारियां ही खेल पाए और शतक का लालच नहीं दिखाया. अब कोच ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि संजू अच्छे माइंडसेट में हैं और फाइनल में शतक आ रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में संजू के कोच ने कहा कि 'पिछले दो मैचों में उनकी बल्लेबाजी लाजवाब रही है. मैं उनके शतक की उम्मीद कर रहा था और मुझे पूरा भरोसा है कि उन्होंने अपनी वह बड़ी पारी फाइनल के लिए बचाकर रखी है. वह बहुत समझदारी से खेल रहे हैं और गेंदबाजों के गेम प्लान को भांपने की कोशिश कर रहे हैं. वह जो कुछ भी कर रहे हैं, भारत के लिए कर रहे हैं. उन्होंने जोखिम भी इसलिए लिया, क्योंकि वह देश के लिए खेल रहे हैं.'

संजू 6-7 साल और खेल सकते हैं- कोच

संजू के कोच ने भरोसा जताया है कि टीम इंडिया चैंपियन बनेगी. उन्होंने कहा, 'टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस आखिरी मुकाबले में मुझे यकीन है कि भारत ही चैंपियन बनेगा. मुझे विश्वास है कि संजू में अभी 6-7 साल की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बाकी है, इसलिए शायद यह उनका आखिरी विश्व कप नहीं है. आने वाले समय में और भी विश्व कप जीतना उनके लिए बहुत अच्छा होगा.'

टी20 विश्व कप 2026 में संजू ने क्या किया?

केरल से आने वाले संजू सैमसन ने 2015 में भारत के लिए डेब्यू किया था, लेकिन पिछले 11 साल में वो तीनों फॉर्मेट में 100 मैच भी नहीं खेल पाए. उनके नाम भारत के लिए 16 वनडे और 61 टी20I मैच हैं. इस एडिशन के 4 मैचों में संजू ने 201 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ 232 रन बना दिए हैं. उनका औसत 77.33 का रहा है. पिछले 4 मैचों में उन्होंने 16 छक्के मारे. अब वो एक टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय भी बन चुके हैं. उन्होंने रोहित के 15 छक्कों का रिकॉर्ड ब्रेक किया था.

ये भी पढ़ें: T20 World Cup Final: जीत के लिए टीम इंडिया का 'टोटका'....Final से पहले चली 3 बदलाव वाली चाल, क्या इतिहास बदल पाएगी टीम इंडिया?