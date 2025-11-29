Advertisement
चिन्ना थाला कमबैक... चेन्नई सुपरकिंग्स में होगी धोनी के जिगरी की वापसी? IPL ऑक्शन से पहले CSK में मची खलबली

Chennai Super Kings Suresh Raina: दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग आईपीएल के आगामी सीजन से पहले अफवाहों का बाजार एक बार फिर से गर्म है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) मिनी ऑक्शन का आयोजन 16 दिसंबर को अबू धाबी में करने वाला है. उससे पहले टीमों में नए कोचों और खिलाड़ियों का आना-जाना लगा हुआ है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 29, 2025, 07:01 PM IST
Chennai Super Kings Suresh Raina: दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग आईपीएल के आगामी सीजन से पहले अफवाहों का बाजार एक बार फिर से गर्म है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) मिनी ऑक्शन का आयोजन 16 दिसंबर को अबू धाबी में करने वाला है. उससे पहले टीमों में नए कोचों और खिलाड़ियों का आना-जाना लगा हुआ है. सभी फ्रेंचाइजियों ने रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट जारी कर दी है. अब  टीमों की नजर मिनी-ऑक्शन पर है. सबकी नजर एक बार फिर से दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी और उनकी टीम चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) पर है.

धोनी कराएंगे रैना की वापसी?

धोनी भले ही चेन्नई के आधिकारिक कप्तान नहीं हैं, लेकिन वह फ्रेंचाइजी से जुड़े अधिकांश फैसलों में शामिल होते हैं. उनसे बिना पूछे सीएसके में फैसले नहीं लिए जाते हैं. अब ऐसा लगता है कि धोनी फ्रेंचाइजी में अपने जिगरी दोस्त सुरेश रैना की वापसी करवा सकते हैं. रैना प्रोफेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और आईपीएल के दौरान कमेंट्री में नजर आते हैं. सोशल मीडिया पर यह चर्चा हो रही है कि वह टीम में असिस्टेंट और फील्डिंग कोच के रूप में जुड़ सकते हैं.

सीएसके के आइकन हैं रैना

सुरेश रैना को 'मिस्टर IPL' के नाम से जाना जाता है. खबर है कि 2026 IPL सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के असिस्टेंट बैटिंग और फील्डिंग कोच के तौर पर कोचिंग में वापसी करेंगे. यह फ्रेंचाइजी के लिए फायदेमंद सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि रैना टीम के आइकन खिलाड़ियों में से एक हैं और फैंस उन्हें काफी पसंद करते हैं.  अपने नाम 5,500 से ज्यादा रन के साथ रैना येलो आर्मी के फैंस के दिलों में एक खास जगह रखते हैं. उम्मीद है कि रैना के अपॉइंटमेंट से टीम की बैटिंग और फील्डिंग यूनिट्स को कीमती सलाह और गाइडेंस मिलेगी.

ये भी पढ़ें: 'दो दिग्गज आ रहे...', रोहित-विराट का जिक्र, तेम्बा बावुमा ने एक झटके में जीत लिया करोड़ों भारतीय फैंस का दिल

पहले भी दिया था संकेत

कुछ महीने पहले भी रैना ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट में सीएसके में वापसी के संकेत दिए थे, लेकिन अब तक कुछ भी आधिकारिक नहीं है. आईपीएल 2025 के दौरान एक मैच में कंमेट्री करते हुए रैना ने अजीब सा बयान दिया था. उसे फैंस और सोशल मीडिया ने जल्द ही इस बात का इशारा मान लिया था कि सीएसके का यह लीजेंड टीम के साथ जुड़ सकता है. तब मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रैना के खुलासे के बारे में पूछे जाने पर CSK के असिस्टेंट बॉलिंग कोच चुप रहे थे. श्रीराम ने मुस्कुराते हुए कहा था, "मुझे नहीं पता. मुझे उनसे पूछना होगा कि क्या उन्होंने ऐसा कहा था.'' अब देखना है कि रैना की वापसी सीएसके में हो पाती है या नहीं.

