Advertisement
trendingNow13230789
Hindi Newsक्रिकेटन्यू सिक्स मशीन... वैभव सूर्यवंशी के 12 छक्के देख गदगद हुए क्रिस गेल, खुद सौंप दी अपनी गद्दी

न्यू सिक्स मशीन... वैभव सूर्यवंशी के 12 छक्के देख गदगद हुए क्रिस गेल, खुद सौंप दी अपनी गद्दी

Vaibhav Sooryavanshi Chris Gayle: 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 29 गेंदों में 97 रन बनाकर क्रिस गेल का 14 साल पुराना छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 'यूनिवर्स बॉस' ने उन्हें क्रिकेट की "नई सिक्स मशीन" घोषित किया है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 28, 2026, 06:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्रिस गेल और वैभव सूर्यवंशी.
क्रिस गेल और वैभव सूर्यवंशी.

Vaibhav Sooryavanshi Chris Gayle: आईपीएल 2026 में बुधवार (27 मई) की रात आई सुनामी के बाद 'यूनिवर्स बॉस' क्रिस गेल भारतीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के फैन बन गए हैं. राजस्थान रॉयल्स के इस सलामी बल्लेबाज ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर मैच में गेल के प्रतिष्ठित आईपीएल छक्के जड़ने के रिकॉर्ड को बेहद शानदार अंदाज में तोड़ दिया. इसके बाद टी20 इतिहास के सबसे महान पावर-हिटर्स में से एक गेल ने 15 वर्षीय वैभव की प्रशंसा करते हुए उन्हें क्रिकेट की "नई सिक्स मशीन" करार दिया है.

मुल्लांपुर के मैदान पर वैभव सूर्यवंशी ने महज 29 गेंदों में 97 रनों की लुभावनी पारी खेली. इस युवा खिलाड़ी ने 12 गगनचुंबी छक्के और पांच चौके जड़े, जहाँ उनका स्ट्राइक रेट 334.48 का रहा. वैभव आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में क्रिस गेल से आगे निकल गए. गेल ने 2012 सीजन में 59 छक्के मारे थे. वैभव के मौजूदा आईपीएल में 65 छक्के हो गए. 

गेल ने क्या लिखा?

वैभव की इस बल्लेबाजी ने पूरी क्रिकेट दुनिया को दंग कर दिया. मैच के बाद गेल ने सोशल मीडिया पर लिखा, ''वैभव क्या शानदार खिलाड़ी है. बहुत बढ़िया मनोरंजन किया. न्यू सिक्स मशीन.'' सूर्यवंशी के इस आक्रमण ने न केवल राजस्थान रॉयल्स को 243/8 के विशाल स्कोर तक पहुँचाया, बल्कि आईपीएल के इतिहास को भी बदल दिया. खास बात यह है कि गेल ने 59 छक्कों के लिए 456 गेंदें ली थीं, जबकि वैभव ने केवल 266 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल कर ली.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

ये भी पढ़ें: बिहार के लाल ने IPL में मचाया तहलका, वैभव सूर्यवंशी के मुरीद हुए क्रिकेट के भगवान

सबसे तेज शतक के रिकॉर्ड से चूके

यह 15 वर्षीय खिलाड़ी एक और ऐतिहासिक कारनामे के बेहद करीब था. वह आईपीएल इतिहास के सबसे तेज़ शतक से केवल तीन रन दूर रह गए, लेकिन उन्होंने बाद में स्वीकार किया कि उन्हें अपनी पारी के दौरान इस मील के पत्थर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. उन्होंने मैच के बाद कहा, "मुझे खेल के बाद पता चला. मेरा ध्यान सिर्फ छक्के मारने और टीम के लिए अधिकतम रन बनाने पर था. मैं भविष्य में शतक बनाऊँगा, लेकिन अभी मेरा काम अपनी योजना पर काम करना है.''

ये भी पढ़ें: गावस्कर का आशीर्वाद, फिर प्रचंड प्रचार, कमिंस को सदियों याद रहेंगे वैभव के ये 97 रन

वैभव की सफलता का राज

सूर्यवंशी ने अपनी उस निडर सोच के बारे में भी बात की जिसने उन्हें आईपीएल 2026 का 'ब्रेकआउट स्टार' बना दिया है. उन्होंने कहा, "मैं बस यह विश्लेषण करने की कोशिश करता हूं कि गेंदबाजों का सामना कैसे करना है और बाउंड्री की लंबाई का अंदाजा लगाता हूं. जब मैं अच्छी मंशा दिखाता हूं, तो गेंदबाज दबाव में आ जाता है.'' राजस्थान रॉयल्स ने अंततः सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रनों से हराकर क्वालीफायर 2 में जगह बना ली है. अब 29 मई को टीम क्वालीफायर-2 में गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी. इस मैच के विजेता की टक्कर 31 तारीख को फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) से होगी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026Vaibhav Sooryavanshi

Trending news

योगी-धामी-हिमंता यूएस के टारगेट पर क्यों? हिंदुओं के खिलाफ अमेरिकी प्रोपेगेंडा का सच
DNA
योगी-धामी-हिमंता यूएस के टारगेट पर क्यों? हिंदुओं के खिलाफ अमेरिकी प्रोपेगेंडा का सच
बंगाल में सरकार बदलते ही एक्शन, जब घुसपैठिए भाग रहे, तो कट्टरपंथी क्यों जाग रहे?
DNA
बंगाल में सरकार बदलते ही एक्शन, जब घुसपैठिए भाग रहे, तो कट्टरपंथी क्यों जाग रहे?
बंगाल में गहराया TMC संकट? सुवेंदु सरकार बनते ही कैसे पलटी मार रहे ममता के नेता
DNA
बंगाल में गहराया TMC संकट? सुवेंदु सरकार बनते ही कैसे पलटी मार रहे ममता के नेता
शादी के बाद Ex से एक बार मिलना एडल्ट्री नहीं, तलाक से जुड़े मामले में HC ने क्या कहा
Punjab news
शादी के बाद Ex से एक बार मिलना एडल्ट्री नहीं, तलाक से जुड़े मामले में HC ने क्या कहा
घुसपैठ पर सख्ती से तिलमिलाए कट्टरपंथी, बंगाल में ‘हमास मॉडल’ की धमकी
bangladesh
घुसपैठ पर सख्ती से तिलमिलाए कट्टरपंथी, बंगाल में ‘हमास मॉडल’ की धमकी
भारत में भी इबोला वायरस की दस्तक? अहमदाबाद में लक्षण दिखने पर शख्स अस्पताल में भर्ती
Gujarat news
भारत में भी इबोला वायरस की दस्तक? अहमदाबाद में लक्षण दिखने पर शख्स अस्पताल में भर्ती
TMC ऑफिस के पास जमीन में गड़े थे करोड़ों रुपये, खुदाई में निकले कैश से भरे 4 बैग
West Bengal
TMC ऑफिस के पास जमीन में गड़े थे करोड़ों रुपये, खुदाई में निकले कैश से भरे 4 बैग
ईद पर नहीं कटेगा बकरा, BMC ने लगाई गोकुलधाम सोसाइटी में कुर्बानी पर रोक
Maharashtra
ईद पर नहीं कटेगा बकरा, BMC ने लगाई गोकुलधाम सोसाइटी में कुर्बानी पर रोक
स्वदेशी 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट बनाएंगी प्राइवेट कंपनियां, सरकार का बड़ा फैसला
AMCA
स्वदेशी 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट बनाएंगी प्राइवेट कंपनियां, सरकार का बड़ा फैसला
हजार बर्क़ गिरे, लाख आंधियां उट्ठें, वो 'फूल'.. धधकते जंगल में जिंदगी की जिद जीत गई!
udhampur forest
हजार बर्क़ गिरे, लाख आंधियां उट्ठें, वो 'फूल'.. धधकते जंगल में जिंदगी की जिद जीत गई!