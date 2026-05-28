न्यू सिक्स मशीन... वैभव सूर्यवंशी के 12 छक्के देख गदगद हुए क्रिस गेल, खुद सौंप दी अपनी गद्दी

Vaibhav Sooryavanshi Chris Gayle: 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 29 गेंदों में 97 रन बनाकर क्रिस गेल का 14 साल पुराना छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 'यूनिवर्स बॉस' ने उन्हें क्रिकेट की "नई सिक्स मशीन" घोषित किया है.
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Vaibhav Sooryavanshi Chris Gayle: आईपीएल 2026 में बुधवार (27 मई) की रात आई सुनामी के बाद 'यूनिवर्स बॉस' क्रिस गेल भारतीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के फैन बन गए हैं. राजस्थान रॉयल्स के इस सलामी बल्लेबाज ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर मैच में गेल के प्रतिष्ठित आईपीएल छक्के जड़ने के रिकॉर्ड को बेहद शानदार अंदाज में तोड़ दिया. इसके बाद टी20 इतिहास के सबसे महान पावर-हिटर्स में से एक गेल ने 15 वर्षीय वैभव की प्रशंसा करते हुए उन्हें क्रिकेट की "नई सिक्स मशीन" करार दिया है.
मुल्लांपुर के मैदान पर वैभव सूर्यवंशी ने महज 29 गेंदों में 97 रनों की लुभावनी पारी खेली. इस युवा खिलाड़ी ने 12 गगनचुंबी छक्के और पांच चौके जड़े, जहाँ उनका स्ट्राइक रेट 334.48 का रहा. वैभव आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में क्रिस गेल से आगे निकल गए. गेल ने 2012 सीजन में 59 छक्के मारे थे. वैभव के मौजूदा आईपीएल में 65 छक्के हो गए.
वैभव की इस बल्लेबाजी ने पूरी क्रिकेट दुनिया को दंग कर दिया. मैच के बाद गेल ने सोशल मीडिया पर लिखा, ''वैभव क्या शानदार खिलाड़ी है. बहुत बढ़िया मनोरंजन किया. न्यू सिक्स मशीन.'' सूर्यवंशी के इस आक्रमण ने न केवल राजस्थान रॉयल्स को 243/8 के विशाल स्कोर तक पहुँचाया, बल्कि आईपीएल के इतिहास को भी बदल दिया. खास बात यह है कि गेल ने 59 छक्कों के लिए 456 गेंदें ली थीं, जबकि वैभव ने केवल 266 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल कर ली.
What a phenomenal player Vaibhav is. Great entertainment young man! New Six machine @IPL pic.twitter.com/ofElAousF7
— Chris Gayle (@henrygayle) May 27, 2026
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यह 15 वर्षीय खिलाड़ी एक और ऐतिहासिक कारनामे के बेहद करीब था. वह आईपीएल इतिहास के सबसे तेज़ शतक से केवल तीन रन दूर रह गए, लेकिन उन्होंने बाद में स्वीकार किया कि उन्हें अपनी पारी के दौरान इस मील के पत्थर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. उन्होंने मैच के बाद कहा, "मुझे खेल के बाद पता चला. मेरा ध्यान सिर्फ छक्के मारने और टीम के लिए अधिकतम रन बनाने पर था. मैं भविष्य में शतक बनाऊँगा, लेकिन अभी मेरा काम अपनी योजना पर काम करना है.''
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सूर्यवंशी ने अपनी उस निडर सोच के बारे में भी बात की जिसने उन्हें आईपीएल 2026 का 'ब्रेकआउट स्टार' बना दिया है. उन्होंने कहा, "मैं बस यह विश्लेषण करने की कोशिश करता हूं कि गेंदबाजों का सामना कैसे करना है और बाउंड्री की लंबाई का अंदाजा लगाता हूं. जब मैं अच्छी मंशा दिखाता हूं, तो गेंदबाज दबाव में आ जाता है.'' राजस्थान रॉयल्स ने अंततः सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रनों से हराकर क्वालीफायर 2 में जगह बना ली है. अब 29 मई को टीम क्वालीफायर-2 में गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी. इस मैच के विजेता की टक्कर 31 तारीख को फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) से होगी.
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