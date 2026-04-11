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Hindi Newsक्रिकेटखौफ का दूसरा नाम बना ये बल्लेबाज, IPL के एक सीजन में 59 छक्के जड़ मचाया त्राहिमान, सामने देखते ही कांपने लगते थे गेंदबाज

खौफ का दूसरा नाम बना ये बल्लेबाज, IPL के एक सीजन में 59 छक्के जड़ मचाया त्राहिमान, सामने देखते ही कांपने लगते थे गेंदबाज

IPL के इतिहास में एक बल्लेबाज ऐसा रहा है, जो खौफ का दूसरा नाम साबित हुआ है. इस बल्लेबाज ने IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा 59 छक्के जड़कर त्राहिमान मचाया था. इस खूंखार बल्लेबाज के सामने पिच पर ही गेंदबाजों के पांव कांपने लगते थे. IPL में 14 साल से इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 11, 2026, 07:43 AM IST
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खौफ का दूसरा नाम बना ये बल्लेबाज, IPL के एक सीजन में 59 छक्के जड़ मचाया त्राहिमान, सामने देखते ही कांपने लगते थे गेंदबाज

IPL के इतिहास में एक बल्लेबाज ऐसा रहा है, जो खौफ का दूसरा नाम साबित हुआ है. इस बल्लेबाज ने IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा 59 छक्के जड़कर त्राहिमान मचाया था. इस खूंखार बल्लेबाज के सामने पिच पर ही गेंदबाजों के पांव कांपने लगते थे. IPL में 14 साल से इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है. आइए आज हम आपको बताते हैं, उस खतरनाक बल्लेबाज के बारे में जिसने IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा 59 छक्के जड़ने का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था.

IPL के एक सीजन में 59 छक्के जड़कर मचाया था त्राहिमान

वेस्टइंडीज के धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल ने IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा 59 छक्के जड़कर त्राहिमान मचाया था. IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है. क्रिस गेल ने IPL 2012 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की तरफ से खेलते हुए 59 छक्के लगाए थे. क्रिस गेल IPL 2012 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रहे थे और उन्होंने 15 मुकाबलों में 160 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 733 रन बनाए थे.

इससे पहले भी किया था धमाका

IPL 2011 में भी क्रिस गेल का प्रदर्शन बेमिसाल रहा था. क्रिस गेल ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की तरफ से खेलते हुए IPL 2011 में 44 छक्के लगाए थे. क्रिस गेल ने IPL 2011 में खेले 12 मुकाबलों में 183 के स्ट्राइक रेट से 608 रन बनाए थे, और वह टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रहे थे. IPL 2013 में भी क्रिस गेल ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से हर किसी का दिल जीता था. क्रिस गेल ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की जर्सी में खेलते हुए IPL 2013 में 51 छक्के लगाए थे. क्रिस गेल ने IPL 2013 में 156 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 708 रन बनाए थे.

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क्रिस गेल के बाद किसका नंबर?

IPL में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से फैंस का मनोरंजन करने वाले आंद्रे रसेल IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. आंद्रे रसेल ने IPL 2019 में KKR की ओर से खेलते हुए 52 छक्के लगाए थे. आंद्रे रसेल ने IPL 2019 में 15 मुकाबलों में 204 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 510 रन बनाए थे. इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर के लिए साल 2022 बल्ले से लाजवाब रहा था. राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए जोस बटलर ने IPL 2022 सीजन में 45 छक्के लगाए थे. IPL 2022 के 17 मुकाबलों में जोस बटलर ने 149 के स्ट्राइक रेट से 863 रन भी बनाए थे, जिसके दम पर राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम फाइनल तक पहुंचने में सफल रही थी.

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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