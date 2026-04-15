मां सड़क पर बेचती थी मूंगफली, कच्ची झोपड़ी में रहता था परिवार, टी20 में 1000+ छक्के ठोक चुका ये क्रिकेटर

टी20 क्रिकेट में 1000 से ज्यादा छक्के ठोकने वाले एक बल्लेबाज की मां कभी सड़क पर मूंगफली बेचती थी. दुनिया के इस खतरनाक बल्लेबाज का परिवार कभी कच्ची झोपड़ी में रहता था और उसका बचपन गरीबी में बीता था, लेकिन आज इस क्रिकेटर के पास करोड़ों की संपत्ति है. इस ताबड़तोड़ बल्लेबाज के पास महंगी-महंगी गाड़ियां हैं और करोड़ों रुपये का बंगला है, लेकिन एक समय ऐसा भी था, जब इस क्रिकेटर का परिवार काफी गरीब हुआ करता था. यहां तक की जीने की जरूरी चीजों के लायक भी इस क्रिकेटर के परिवार को काफी मेहनत करनी पड़ती थी.

पेट पालने के लिए मां सड़क पर बेचती थीं मूंगफली

जी हां, हम बात कर रहे हैं वेस्टइंडीज के धुरंधर क्रिकेटर क्रिस गेल की, जिनका जन्म जमैका के एक गरीब परिवार में हुआ था और उनका परिवार कच्ची झोपड़ी में रहा करता था. पैसे की इतनी किल्लत थी की गेल को अपनी पढ़ाई तक बीच में छोड़नी पड़ी थी. क्रिस गेल का परिवार काफी गरीब था और उनकी मां पेट पालने के लिए सड़क पर मूंगफली बेचती थीं. क्रिस गेल के परिवार के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उनकी स्कूल की फीस भर दें. इसकी वजह से क्रिस गेल को अपनी पढ़ाई 10वीं कक्षा में ही छोड़नी पड़ी थी. क्रिस गेल ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि आज अगर वो क्रिकेटर नहीं होते तो उनका जीवन सड़क पर बीत रहा होता.

टी20 में 1000+ छक्के ठोक चुका ये क्रिकेटर

क्रिस गेल दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजों में से एक हैं. टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम पर दर्ज है. क्रिस गेल ने 463 टी20 मैचों में 36.22 की औसत से 14562 रन बनाए हैं.सिर्फ इतना ही नहीं क्रिस गेल ने टी20 क्रिकेट में 22 शतक भी ठोके हैं. टी20 क्रिकेट में 22 शतक लगाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन क्रिस गेल ने यह असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम पर दर्ज किया हुआ है. क्रिस गेल ने टी20 क्रिकेट में 1056 छक्के उड़ाए हैं और उनके इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन के बराबर है.

Add Zee News as a Preferred Source

30 गेंदों पर ठोका टी20 शतक

टी20 क्रिकेट में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिस गेल के नाम पर दर्ज है. 23 अप्रैल 2013 को क्रिस गेल ने IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए ओपनिंग करते हुए पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ केवल 66 गेंदों पर 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. क्रिस गेल ने अपनी 175 रन की ऐतिहासिक पारी के दौरान केवल 30 गेंदों पर ही शतक ठोक दिया था. क्रिस गेल ने पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ 265.15 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए केवल 66 गेंदों पर 175 रन ठोक डाले. क्रिस गेल ने इस दौरान 13 चौके और 17 छक्के उड़ाए. टी20 क्रिकेट में 175 रन किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. न तो टी20 क्रिकेट और न ही टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दुनिया का कोई भी बल्लेबाज क्रिस गेल के 175 रन के वर्ल्ड रिकॉर्ड को अभी तक तोड़ पाया है. आने वाले समय में भी शायद दुनिया का कोई भी बल्लेबाज इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाएगा.