6,6,6,4... सुपर ओवर में एक ही बल्लेबाज ने कूट दिए इतने रन, गेंदबाज की धज्जियां उड़ाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Hindi Newsक्रिकेट6,6,6,4... सुपर ओवर में एक ही बल्लेबाज ने कूट दिए इतने रन, गेंदबाज की धज्जियां उड़ाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

6,6,6,4... सुपर ओवर में एक ही बल्लेबाज ने कूट दिए इतने रन, गेंदबाज की धज्जियां उड़ाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Most Runs in Super Over: अफगानिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका मैच में डबल सुपर ओवर देखने को मिला, जहां दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने चौकों-छक्कों की बरसात की. राशिद खान की टीम भले ही ये मैच हार गई, लेकिन स्टार बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने सुपर ओवर में 18 रन बनाकर टीम इंडिया के पूर्व T20I स्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 11, 2026, 07:49 PM IST
सुपर ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड
Most Runs in Super Over: अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच बुधवार (11 फरवरी) को बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया. टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार डबल सुपर ओवर का तड़का लगा, जहां जीत साउथ अफ्रीका को मिली. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 187 रन बनाए थे. इसके जवाब में अफगानिस्तान ने भी शानदार लड़ाई लड़ी और 187 रन बनाकर ऑलआउट हो गए. मैच सुपर ओवर में गया, लेकिन यहां भी स्कोर बराबर रहा और फिर दूसरे सुपर ओवर में अफगानिस्तान को दर्दनाक हार का सामना करना पड़ा.

अफगानिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका मैच में डबल सुपर ओवर देखने को मिला, जहां दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने चौकों-छक्कों की बरसात की. राशिद खान की टीम भले ही ये मैच हार गई, लेकिन स्टार बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने सुपर ओवर में 18 रन बनाकर टीम इंडिया के पूर्व T20I स्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया.

रोहित से आगे निकले रहमानुल्लाह गुरबाज

साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुए रोमांचक मैच में भले ही अफगानिस्तान टीम को दर्दनाक हार का सामना करना पड़ा, लेकिन गुरबाज ने अंत तक लड़ाई जारी रख दुनियाभर के फैंस का दिल जीत लिया. सुपर ओवर में उन्होंने प्रोटियाज स्पिनर केशव महाराज के खिलाफ हैट्रिक सिक्स लगाकर सनसनी मचा दी. इसके साथ ही वो किसी सुपर ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में रोहित शर्मा को पछाड़कर दूसरे नंबर पर आ गए हैं. पहले नंबर पर अभी भी 'यूनिवर्स बॉस' यानी क्रिस गेल की बादशाहत बरकरार है.

क्रिस गेल के नाम है वर्ल्ड रिकॉर्ड

टी20 इंटरनेशनल के किसी सुपर ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के पूर्व महान खिलाड़ी क्रिस गेल के नाम है. दिग्गज बल्लेबाज ने 2008 में न्यूजीलैंड के स्पिनर डेनियल विटोरी को आड़े हाथों लिया और सुपर ओवर में अकेले 25 रन बना दिए. गेल के इस दौरान 3 छक्के और एक चौका लगाया था. 18 साल बाद भी क्रिस गेल का ये रिकॉर्ड नहीं टूट सका है. लिस्ट में दूसरे नंबर पर अब अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज आ गए हैं, जिन्होंने महाराज के ओवर में 18 रन बनाए. 

सुपर ओवर में सबसे ज्यादा रन (एक पारी में)

25 - क्रिस गेल बनाम डेनियल विटोरी
18 - रहमानुल्लाह गुरबाज बनाम केशव महाराज
15 - रोहित शर्मा बनाम टिम साउथी
14 - रॉस टेलर बनाम सैमुअल्स
13 - डेविड मिलर बनाम लसिथ मलिंगा

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

AFG vs SA

