1056 छक्के, 22 शतक और 14562 रन, T20 में पहली बार बना ये असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड, तोड़ना नामुमकिन

दुनिया में एक बल्लेबाज ऐसा है जिसे टी20 क्रिकेट का बादशाह कहा जाता है. इस बल्लेबाज ने टी20 क्रिकेट में ऐसे प्रचंड रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है. 1056 छक्के, 22 शतक और 14562 रन... टी20 क्रिकेट में ऐसे दबंग रिकॉर्ड बनाने के लिए जिगरा चाहिए, जो इस बल्लेबाज के पास काफी रहा है. अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से इस बल्लेबाज ने दुनिया भर के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई है.
1056 छक्के, 22 शतक और 14562 रन
वर्ल्ड क्रिकेट के यह सूरमा कोई और नहीं बल्कि वेस्टइंडीज के खूंखार बल्लेबाज क्रिस गेल हैं. क्रिस गेल को फैंस यूनिवर्स बॉस के नाम से भी जानते हैं.क्रिस गेल ने टी20 क्रिकेट में कई असंभव रिकॉर्ड बनाए हैं. टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम पर दर्ज है. क्रिस गेल ने 463 टी20 मैचों में 36.22 की औसत से 14562 रन बनाए हैं.सिर्फ इतना ही नहीं क्रिस गेल ने टी20 क्रिकेट में 22 शतक भी ठोके हैं.
टी20 क्रिकेट में 22 शतक
टी20 क्रिकेट में 22 शतक लगाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन क्रिस गेल ने यह असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम पर दर्ज किया हुआ है. क्रिस गेल ने टी20 क्रिकेट में 1056 छक्के उड़ाए हैं और उनके इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन के बराबर है. टी20 क्रिकेट में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिस गेल के नाम पर दर्ज है. 23 अप्रैल 2013 को क्रिस गेल ने IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए ओपनिंग करते हुए पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ केवल 66 गेंदों पर 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी.
30 गेंदों पर ठोका टी20 शतक
क्रिस गेल ने अपनी 175 रन की ऐतिहासिक पारी के दौरान केवल 30 गेंदों पर ही शतक ठोक दिया था. क्रिस गेल ने पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ 265.15 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए केवल 66 गेंदों पर 175 रन ठोक डाले. क्रिस गेल ने इस दौरान 13 चौके और 17 छक्के उड़ाए. टी20 क्रिकेट में 175 रन किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. न तो टी20 क्रिकेट और न ही टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दुनिया का कोई भी बल्लेबाज क्रिस गेल के 175 रन के वर्ल्ड रिकॉर्ड को अभी तक तोड़ पाया है. आने वाले समय में भी शायद दुनिया का कोई भी बल्लेबाज इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाएगा.