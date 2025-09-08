कुंबले के सामने रो पड़े थे गेल, इंटरव्यू के दौरान छलका दर्द, इस फ्रेंचाइजी को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा
कुंबले के सामने रो पड़े थे गेल, इंटरव्यू के दौरान छलका दर्द, इस फ्रेंचाइजी को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 08, 2025, 01:58 PM IST
Chris Gyale
Chris Gyale

वेस्टइंडीज के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल ने एक इंटरव्यू के दौरान आईपीएल को लेकर बड़ा खुलासा किया है. गेल ने आईपीएल में उनके साथ हुई घटना के बारे में बात की है. उनके साथ पंजाब किंग्स ने जिस तरीके का बर्ताव किया उसके बारे में उन्होंने खुलासा किया. गेल का कहना था कि पंजाब किंग्स की फ्रेंचाइजी ने उनका अनादर किया और उन्हें बच्चे की तरह ट्रीट किया. साथ ही गेल ने उस समय के पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल और  कोच रहे अनिल कुंबले के बारे में भी बात की...

'डिप्रेशन में जाने की कही बात'
क्रिस गेल ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा, " पंजाब किंग्स के साथ मेरा समय बहुत पहले खत्म हो गया था. उन्होंने मेरा अनादर किया था.  मैने आईपीएल में इतना समय दिया. मुझे लगा था मैं लीग में सीनियर खिलाड़ी हूं. मैनें टूर्नामेंट में इतना कुछ अर्जित किया था, लेकिन वो व्यवहार सही नहीं था.  मैनेजमेंट ने मेरे साथ बच्चे जैसा बर्ताव किया. मुझे पहली बार ये भी लगा मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं. 

'कुंबले के सामने रो पड़ा था'
गेल ने आगे कह,  " अनिल कुंबले से बात करते समय मैं रो दिया था. क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ था. फ्रेंचाइजी को चलाने के तरीके से उनके मैनेजमेंट का तौर-तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था. यही नहीं केएल ने मुझे फोन किया और बोला 'क्रिस' तुम रूको अगला मैच खेलोगे, लेकिन मैंने उन्हें कहा, 'बेस्ट विसेज'  और बैग लेकर बाहर निकल आया.

ये भी पढ़ें: टेस्ट ही नहीं वनडे में भी 'बादशाह,' रूट ने की बाबर की बराबरी, ऐसा करने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी

 

गेल का आईपीएल करियर

गेल ने अपने आईपीएल करियर में 142 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 4965 रन बनाए हैं. उनका बैटिंग स्ट्राइक रेट 148.90 का रहा है.  गेल ने अपने आईपीएल करियर के दौरान 6 शतक और 31 अर्धशतक जड़े हैं. उनका उच्चतम स्कोर 175 रनों का रहा, जो कि पुणे वेरियस इंडियन के खिलाफ आया था. उनकी इस ऐतिहासिक पारी को आजतक कोई नहीं तोड़ पाया है और इसे तोड़ पाना असंभव सा है.

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

