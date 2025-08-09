भारत-इंग्लैंड सीरीज में चोटिल हुआ ये स्टार अब इस लीग से भी बाहर, रिप्लेसमेंट का किया गया ऐलान
Advertisement
trendingNow12874257
Hindi Newsक्रिकेट

भारत-इंग्लैंड सीरीज में चोटिल हुआ ये स्टार अब इस लीग से भी बाहर, रिप्लेसमेंट का किया गया ऐलान

भारत के खिलाफ हाल ही में हुए 5वें टेस्ट मैच के दौरान चोटिल हुए स्टार ऑलराउंडर क्रिस वोक्स को द हंड्रेड लीग से भी बाहर होना पड़ा है. वेल्श फायर टीम में शामिल वोक्स की जगह न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी को रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया गया है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 09, 2025, 11:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत-इंग्लैंड सीरीज में चोटिल हुआ ये स्टार अब इस लीग से भी बाहर, रिप्लेसमेंट का किया गया ऐलान

भारत और इंग्लैंड के बीच हाल ही 5 मैचों की रोमांचक टेस्ट सीरीज खेली गई. सीरीज का निर्णय आखिरी मैच के आखिरी दिन आया, जब भारत ने केनिंग्टन ओवल के मैदान पर 6 रन से जीत दर्ज कर सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म की. 5वें टेस्ट के दौरान इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स चोटिल हो गए थे. इसी चोट के चलते अब यह स्टार ऑलराउंडर द हंड्रेड लीग से भी बाहर हो गया है. वेल्श फायर टीम में शामिल वोक्स की जगह न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी को रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया गया है.

कंधे में लगी थी चोट

वोक्स को आखिरी टेस्ट मैच के पहले दिन फील्डिंग करते हुए कंधे में चोट लग गई थी, जिसके बाद वह पहली पारी में बैटिंग के लिए भी नहीं उतरे. हालांकि, मैच के आखिरी दिन जब इंग्लैंड टीम को उनकी जरूरत पड़ी तो वह बैटिंग के लिए जरूर आए. वोक्स ने एक हाथ से बैटिंग की. वोक्स उस समय क्रीज पर आए थे, जब इंग्लैंड 9 विकेट खो चुका था और जीत दर्ज करने से 17 रन दूर था, लेकिन हार नहीं टाल सके. सिराज की घातक गेंदबाजी के चलते भारत ने 6 रन से ऐतिहासिक जीत दर्ज की.

ये भी पढ़ें: तीन साल में दूसरी बार पिता बना ये महान खिलाड़ी, इतने महीने पहले किया था संन्यास का ऐलान

वोक्स की जगह कीवी गेंदबाज को जगह

चूंकि, चोटिल वोक्स द हंड्रेड से बाहर हो गए हैं. ऐसे में वेल्श फायर टीम ने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी को रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया है. हेनरी जिम्बाब्वे के खिलाफ न्यूजीलैंड के दूसरे टेस्ट के खत्म होने के बाद वेल्श फायर टीम में शामिल होंगे. यह तेज गेंदबाज 13 अगस्त को मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के खिलाफ वेल्श के मैच के लिए उपलब्ध रहेगा. हेनरी इससे पहले फायर के लिए टूर्नामेंट में 8 मैच खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 11 विकेट लिए. 

ये भी पढ़ें: रिटायर क्या हुए विराट कोहली खतरे में आ गया ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया कप में बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में ये पाकिस्तानी

पहला मैच हारी वेल्श फायर

वेल्श फायर टीम को सीजन के पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा. 7 अगस्त को हुए इस मुकाबले में नॉर्थर्न सुपरचार्जर्स के खिलाफ उसे 8 विकेट से करारी शिकस्त मिली. पहले बैटिंग करते हुए फायर की टीम ने 9 विकेट के नुकसान पर 143 रन बोर्ड पर लगाए थे. टारगेट का पीछा करते हुए नॉर्थर्न सुपरचार्जर्स के ओपनर बल्लेबाजों ने 11 गेंदे रहते 2 विकेट के नुकसान पर 147 रन बना दिए और आसानी से जीत दर्ज की. वेल्श फायर 8 टीमों की इस लीग में फिलहाल 5वें स्थान पर है. उसका अभी तक जीत का खाता नहीं खुला है.

About the Author
author img
शिवम उपाध्याय

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Chris WoakesInd vs EngMatt Henry

Trending news

IAF चीफ के बयान के बाद कांग्रेस ने खोला पिटारा, कहा- कई सवालों के जवाब मिलने बाकी
operation sindoor
IAF चीफ के बयान के बाद कांग्रेस ने खोला पिटारा, कहा- कई सवालों के जवाब मिलने बाकी
धराली की बहन- मुखबा के भाई: आपको भी भावुक कर देगी रक्षाबंधन की यह तस्वीर
DNA
धराली की बहन- मुखबा के भाई: आपको भी भावुक कर देगी रक्षाबंधन की यह तस्वीर
बचपन, जवानी या फिर बुढ़ापा... उम्र के किस पड़ाव तक पहनती हैं मुस्लिम महिलाएं बुर्का?
Hijab
बचपन, जवानी या फिर बुढ़ापा... उम्र के किस पड़ाव तक पहनती हैं मुस्लिम महिलाएं बुर्का?
लद्दाख की तरह विकास तो तिब्बत में भी हुआ लेकिन लोग खुश नहीं, क्यों बोले वांगचुक?
Sonam Wangchuk
लद्दाख की तरह विकास तो तिब्बत में भी हुआ लेकिन लोग खुश नहीं, क्यों बोले वांगचुक?
IAF चीफ के दावे से बिलबिलाया PAK, 5 जेट्स गिराने पर मंत्री ने खोल डाली झूठ की दुकान
operation sindoor
IAF चीफ के दावे से बिलबिलाया PAK, 5 जेट्स गिराने पर मंत्री ने खोल डाली झूठ की दुकान
AAP सरकार का नशा तस्करी पर प्रहार, पंजाब में PAK बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात
Punjab
AAP सरकार का नशा तस्करी पर प्रहार, पंजाब में PAK बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात
'हम जितवा देंगे 160 सीटें...', शरद पवार पर भड़के फडणवीस, अब क्यों खुलासा कर रहे हैं?
CM Devendra Fadnavis
'हम जितवा देंगे 160 सीटें...', शरद पवार पर भड़के फडणवीस, अब क्यों खुलासा कर रहे हैं?
बालाकोट का कौन सा 'भूत' बच गया था? एयर चीफ ने अब बताया, ऑपरेशन सिंदूर में वो भी साफ
india pakistan news
बालाकोट का कौन सा 'भूत' बच गया था? एयर चीफ ने अब बताया, ऑपरेशन सिंदूर में वो भी साफ
मुसीबत नहीं छोड़ रही पीछा, अब मुंबई एयरपोर्ट पर डेटा नेटवर्क में हो गई गड़बड़
AIR INDIA
मुसीबत नहीं छोड़ रही पीछा, अब मुंबई एयरपोर्ट पर डेटा नेटवर्क में हो गई गड़बड़
किस ब्रह्मास्त्र ने PAK को पीटा? किससे भारत ने मिट्टी में मिलाए हथियार, जानें
operation sindoor
किस ब्रह्मास्त्र ने PAK को पीटा? किससे भारत ने मिट्टी में मिलाए हथियार, जानें
;