भारत-इंग्लैंड सीरीज में चोटिल हुआ ये स्टार अब इस लीग से भी बाहर, रिप्लेसमेंट का किया गया ऐलान

भारत और इंग्लैंड के बीच हाल ही 5 मैचों की रोमांचक टेस्ट सीरीज खेली गई. सीरीज का निर्णय आखिरी मैच के आखिरी दिन आया, जब भारत ने केनिंग्टन ओवल के मैदान पर 6 रन से जीत दर्ज कर सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म की. 5वें टेस्ट के दौरान इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स चोटिल हो गए थे. इसी चोट के चलते अब यह स्टार ऑलराउंडर द हंड्रेड लीग से भी बाहर हो गया है. वेल्श फायर टीम में शामिल वोक्स की जगह न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी को रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया गया है.

कंधे में लगी थी चोट

वोक्स को आखिरी टेस्ट मैच के पहले दिन फील्डिंग करते हुए कंधे में चोट लग गई थी, जिसके बाद वह पहली पारी में बैटिंग के लिए भी नहीं उतरे. हालांकि, मैच के आखिरी दिन जब इंग्लैंड टीम को उनकी जरूरत पड़ी तो वह बैटिंग के लिए जरूर आए. वोक्स ने एक हाथ से बैटिंग की. वोक्स उस समय क्रीज पर आए थे, जब इंग्लैंड 9 विकेट खो चुका था और जीत दर्ज करने से 17 रन दूर था, लेकिन हार नहीं टाल सके. सिराज की घातक गेंदबाजी के चलते भारत ने 6 रन से ऐतिहासिक जीत दर्ज की.

ये भी पढ़ें: तीन साल में दूसरी बार पिता बना ये महान खिलाड़ी, इतने महीने पहले किया था संन्यास का ऐलान

वोक्स की जगह कीवी गेंदबाज को जगह

चूंकि, चोटिल वोक्स द हंड्रेड से बाहर हो गए हैं. ऐसे में वेल्श फायर टीम ने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी को रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया है. हेनरी जिम्बाब्वे के खिलाफ न्यूजीलैंड के दूसरे टेस्ट के खत्म होने के बाद वेल्श फायर टीम में शामिल होंगे. यह तेज गेंदबाज 13 अगस्त को मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के खिलाफ वेल्श के मैच के लिए उपलब्ध रहेगा. हेनरी इससे पहले फायर के लिए टूर्नामेंट में 8 मैच खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 11 विकेट लिए.

ये भी पढ़ें: रिटायर क्या हुए विराट कोहली खतरे में आ गया ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया कप में बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में ये पाकिस्तानी

पहला मैच हारी वेल्श फायर

वेल्श फायर टीम को सीजन के पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा. 7 अगस्त को हुए इस मुकाबले में नॉर्थर्न सुपरचार्जर्स के खिलाफ उसे 8 विकेट से करारी शिकस्त मिली. पहले बैटिंग करते हुए फायर की टीम ने 9 विकेट के नुकसान पर 143 रन बोर्ड पर लगाए थे. टारगेट का पीछा करते हुए नॉर्थर्न सुपरचार्जर्स के ओपनर बल्लेबाजों ने 11 गेंदे रहते 2 विकेट के नुकसान पर 147 रन बना दिए और आसानी से जीत दर्ज की. वेल्श फायर 8 टीमों की इस लीग में फिलहाल 5वें स्थान पर है. उसका अभी तक जीत का खाता नहीं खुला है.