टीम के लिए दांव पर लगाया करियर...पलक झपकते हो जाती विदाई, क्रिस वोक्स का छलका दर्द

भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज को खत्म हुए कुछ ही दिन बीते हैं.इंग्लैंड के बेहतरीन ऑलराउंडर क्रिस वोक्स पांचवें टेस्ट मैच में काफी चर्चा में रहे थे. आखिरी टेस्ट में लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम के लिए 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे क्रिस वोक्स खिसके हुए कंधे के साथ जब बल्लेबाजी करने उतरे तो लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे. वोक्स टूटा हुआ कंधा लेकर जब एक हाथ से बैट लेकर मैदान पर उतर रहे थे, लगा मानो कोई योद्धा युद्ध लड़ने जा रहा हो. जब वे बल्लेबाजी करने आए तो काफी दर्द में थे, इंग्लैंड के अखबार में इंटरव्यू के दौरान वोक्स ने कहा, ‘ मैं जब बल्लेबाजी करने आया तो समय इतने दर्द में था कि मुझे लगा मेरा करियर यहीं खत्म है.’

वोक्स का बयान

क्रिस वोक्स ‘ द गार्जियन ‘ से बातचीत करते वक्त बोले, ‘मैदान पर खेलने का फैसला मैंने पहले ही ले लिया था, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो लेकिन, खेलना मेरा फर्ज है. ये सिर्फ ना मेरे लिए बल्कि पूरे देश और सभी फैंस के लिए जरूरी था. मुझे ये भी नहीं पता था मेरे कंधे में कितनी चोट आई है बस मुझे अपने देश के लिए खेलना था.’

वोक्स जिस वक्त बल्लेबाजी करने आए इंग्लैंड हार की दहलीज पर खड़ी थी. उनके पूरे बाएं हाथ में पट्टी बंधी हुई थी और वो अपने बाए हाथ को स्वेटर के अंदर करके मैदान में उतरे थे. बावजूद इसके उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया और गेम में अपना 100 % दिया.

एक वक्त को लगा करियर खत्म

क्रिस वोक्स को कंधे पर चोट लगी तो उनको लगा कि उनका करियर इस प्वाइंट से खत्म है, लेकिन आप परिस्थिति को देखते हुए आपको खेलना होता है. ये सिर्फ खुद के लिए नहीं है आप एक बड़ी चीज का हिस्सा हो. आपके पीछे फैंस, घर वाले और पूरा देश खड़ा है. उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मुझे मेरे दर्द से लड़ना ही पड़ेगा.

वोक्स की चोट पर अपडेट

वोक्स को अपनी चोट की पूरी रिपोर्ट अभी तक नहीं मिल पाई है. उन्हें उम्मीद है कि वे जल्द ही पूरी तरह से हेल्दी हो जाएंगे और देश के लिए एक बार फिर ऑलराउंड प्रदर्शन कर जीत में अपना योगदान देंगे. लेकिन, फिलहाल वोक्स को लंबा आराम करना होगा और पूरी तरह से रिकवरी के बाद ही वापस से मैदान पर लौट पाएंगे.