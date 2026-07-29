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गजब! इस फील्डर ने उंगली चटकाकर बल्लेबाजों को कराया आउट? क्रिकेट जगत में मचा हड़कंप

इंग्लैंड के क्लब क्रिकेट से एक दिलचस्प घटना सामने आई है, जहां ये दावा किया जा रहा है कि स्लिप में खड़े फील्डर ने बल्लेबाज को गलत तरीके से आउट कराने के लिए ऐसी चाल चली, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. इस पूरे विवाद को सोशल मीडिया पर 'Clickgate' और खिलाड़ी को 'Clicky Ponting' का नाम दिया गया है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 29, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 04:53 PM IST
गजब! इस फील्डर ने उंगली चटकाकर बल्लेबाजों को कराया आउट? क्रिकेट जगत में मचा हड़कंप
Image Credit: गजब! इस फील्डर ने उंगली चटकाकर बल्लेबाजों को कराया आउट? (Screengrab/ @KentWomble/x)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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