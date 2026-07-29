गजब! इस फील्डर ने उंगली चटकाकर बल्लेबाजों को कराया आउट? क्रिकेट जगत में मचा हड़कंप

क्रिकेट को हमेशा से 'जेंटलमैन गेम' कहा जाता है, लेकिन इंग्लैंड के क्लब क्रिकेट से सामने आए एक कथित चीटिंग विवाद ने इस खेल की भावना पर सवाल खड़े कर दिए हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद यह मामला दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है. आरोप है कि एक फील्डर ने बल्लेबाज को गलत तरीके से आउट कराने के लिए ऐसी चाल चली, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. इस पूरे विवाद को सोशल मीडिया पर 'Clickgate' और खिलाड़ी को 'Clicky Ponting' का नाम दिया गया है.
यह घटना इंग्लैंड की नॉर्थ यॉर्कशायर एंड साउथ डरहम (NYSD) क्रिकेट लीग के डिवीजन-2 मुकाबले की है, जिसमें सॉल्टबर्न क्रिकेट क्लब और नॉर्टन क्रिकेट क्लब आमने-सामने थे. वायरल वीडियो में सॉल्टबर्न का एक स्लिप फील्डर गेंद के बल्ले के पास से गुजरने के ठीक उसी समय अपनी उंगली चटकाता हुआ दिखाई देता है. आरोप है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि अंपायर को ऐसा लगे कि गेंद बल्ले का किनारा (एज) लेकर विकेटकीपर के पास गई है. इसके बाद पूरी टीम ने जोरदार अपील की और अंपायर ने बल्लेबाज को आउट दे दिया। बैटर ने फैसले का विरोध भी किया, लेकिन आखिरकार उसे पवेलियन लौटना पड़ा.
वीडियो वायरल होने के बाद कई अन्य खिलाड़ियों और दर्शकों ने भी सोशल मीडिया पर दावा किया कि यह कोई पहली घटना नहीं थी. कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि इसी तरह की चाल अन्य मैचों में भी अपनाई गई, जिससे विरोधी टीमों के खिलाड़ियों को गलत तरीके से आउट दिया गया. इसी वजह से सोशल मीडिया पर इस पूरे विवाद को 'Clickgate' कहा जाने लगा.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिस खिलाड़ी पर आरोप लगे हैं उसका नाम ब्रायन डिवाइन है. सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें मजाकिया अंदाज में 'Clicky Ponting' कहना शुरू कर दिया. यह नाम ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान रिकी पोंटिंग के नाम पर शब्दों का खेल है. हालांकि, रिकी पोंटिंग का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है.
मामला तूल पकड़ने के बाद NYSD क्रिकेट लीग ने आधिकारिक शिकायत मिलने की पुष्टि की और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. जांच पूरी होने तक लीग ने इस पर कोई अतिरिक्त टिप्पणी करने से इनकार किया है. वहीं, सॉल्टबर्न क्लब और संबंधित खिलाड़ियों की ओर से भी फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.
इस अनोखे विवाद ने क्रिकेट जगत में खेल भावना, ईमानदारी और अंपायरिंग पर नई बहस छेड़ दी है. अब सबकी नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे साफ होगा कि वायरल वीडियो में दिख रही घटना वास्तव में चीटिंग थी या महज एक संयोग.