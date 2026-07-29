गजब! इस फील्डर ने उंगली चटकाकर बल्लेबाजों को कराया आउट? क्रिकेट जगत में मचा हड़कंप

यह घटना इंग्लैंड की नॉर्थ यॉर्कशायर एंड साउथ डरहम (NYSD) क्रिकेट लीग के डिवीजन-2 मुकाबले की है, जिसमें सॉल्टबर्न क्रिकेट क्लब और नॉर्टन क्रिकेट क्लब आमने-सामने थे. वायरल वीडियो में सॉल्टबर्न का एक स्लिप फील्डर गेंद के बल्ले के पास से गुजरने के ठीक उसी समय अपनी उंगली चटकाता हुआ दिखाई देता है. आरोप है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि अंपायर को ऐसा लगे कि गेंद बल्ले का किनारा (एज) लेकर विकेटकीपर के पास गई है. इसके बाद पूरी टीम ने जोरदार अपील की और अंपायर ने बल्लेबाज को आउट दे दिया। बैटर ने फैसले का विरोध भी किया, लेकिन आखिरकार उसे पवेलियन लौटना पड़ा.