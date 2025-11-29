कोचिंग छोड़ दो... धोनी के मैदान पर फैन ने उतारी गंभीर की इज्जत! फिर हेड कोच ने क्या किया? तहलका मचा रहा VIDEO

Advertisement
India vs South Africa ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ODI सीरीज का पहला मैच रविवार, 30 नवंबर को रांची के JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक फैन सरेआम गौतम गंभीर को ट्रोल कर रहा है. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 29, 2025, 07:03 PM IST
fan makes fun of Gautam Gambhir In Ranchi ahead of IND vs SA 1st ODI
fan makes fun of Gautam Gambhir In Ranchi ahead of IND vs SA 1st ODI

Fans Trolls Gautam Gambhir in Ranchi: टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर भले ही टेस्ट सीरीज में मिली शर्मनाक हार को भूलकर लिमिटेड ओवर क्रिकेट पर फोकस करने में जुट गए हैं, लेकिन फैंस उन्हें इस सदमे से बाहर नहीं आने दे रहे. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ODI सीरीज का पहला मैच रविवार, 30 नवंबर को रांची के JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक फैन सरेआम गौतम गंभीर को ट्रोल कर रहा है. 

दिलचस्प बात ये है कि जब रांची के स्टेडियम में ये फैन हेड कोच की खिंचाई कर रहा था, तब गौतम गंभीर मैदान पर मौजूद थे और उन्होंने फैन को देखा भी, लेकिन कुछ कर नहीं सके. एमएस धोनी के होमग्राउंड पर गंभीर का जिस तरह से मजाक उड़ाया गया, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. 

गंभीर से फैन ने कहा- कोचिंग छोड़ दो

जब गौतम गंभीर रांची में टीम इंडिया के साथ ट्रेनिंग सेशन में रणनीति बना रहे थे तब जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर में मौजूद एक फैन ने उन्हें देखकर मजेदार तंज कसा. गंभीर को प्रोटियाज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. 

जब टीम इंडिया मैदान पर अभ्यास कर रही थी तब एक प्रशंसक ने स्टैंड से चिल्लाकर कहा कि गंभीर को अब कोचिंग छोड़ देनी चाहिए. उसने कहा, ''भारत को 2027 विश्व कप के बारे में भूल जाना चाहिए क्योंकि वे दक्षिण अफ्रीका को अपने घर में नहीं हरा सकते. "3-0 घर में (2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ). (साउथ अफ्रीका के सामने 2-0). कोचिंग छोड़ दो. दक्षिण अफ्रीका के सामने घर में नहीं जीत सकते, 2027 का विश्व कप भूल जाओ.''

 

IND vs SA: वनडे में किसका पलड़ा भारी?

टेस्ट सीरीज में शर्मनाक हार को भूलकर टीम इंडिया वनडे में साउथ अफ्रीका को सबक सिखाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में केएल राहुल कप्तानी का जिम्मा संभालेंगे. दोनों टीमों के बीच हुए हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो वनडे इंटरनेशनल में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अभी तक 94 मैच हुए हैं. 40 में टीम इंडिया को जीत मिली है, जबकि 51 मुकाबले प्रोटियाज के नाम रहे हैं. 3 मैचों का नतीजा नहीं निकल सका.

SA के खिलाफ ODI सीरीज के लिए भारतीय टीम 

केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल,ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और ध्रुव जुरेल

ये भी पढ़ें: जरूरत पड़ी तो सीनियर्स को... केएल राहुल ने मान ली गलती, SA के खिलाफ ODI सीरीज से पहले दे दिया बड़ा बयान

 

