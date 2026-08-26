श्रीलंका को हराना है तो शुभमन गिल को लेना होगा डेयरिंग फैसला, आज फॉलोऑन क्यों सबसे बड़ा हथियार?

IND vs SL 2nd Test: भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर जारी है. इस मैच में टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 503/9 का स्कोर खड़ा किया. जवाब में श्रीलंका ने अपनी पहली पारी में अभी तक 8 विकेट गंवाकर 265 रन बना लिए हैं. श्रीलंका अभी भी भारत के पहली पारी के बड़े स्कोर से 239 रन पीछे है. मेजबान श्रीलंका टीम को फॉलोऑन से बचने के लिए अभी 39 रन और चाहिए. सोनल दिनुशा 85 रन और लाहिरू कुमारा 8 रन बनाकर नाबाद हैं.
भारत मौसम को देखते हुए किसी भी हाल में श्रीलंका को पहली पारी में 303 रन से पहले समेटना चाहेगा. ऐसे में उसे फॉलोऑन देने का मौका मिल जाएगा. बारिश के साए के बीच टीम इंडिया की नजर श्रीलंकाई टीम को जल्द समेटकर दूसरे टेस्ट को जीतने पर रहेगी. बता दें कि इस टेस्ट मैच में अब पूरे दो दिन का समय बचा हुआ है. हालांकि बारिश के कारण आगे इस मैच में बहुत सी रुकावटें आती रहेंगी. ऐसे में टेस्ट मैच के चौथे दिन भारतीय गेंदबाजों को हर हाल में श्रीलंका को पहली पारी में जल्द से जल्द आउट करना होगा.
अगर भारतीय टीम के गेंदबाज श्रीलंका को पहली पारी में 303 रन से पहले ऑलआउट कर देते हैं, तो फिर जीत के लिए एक रास्ता बनता जाएगा. टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल को इसके बाद एक डेयरिंग फैसला लेना होगा और मेजबान श्रीलंका की टीम को फॉलोऑन देना होगा. फॉलोऑन देने के बाद भारत को जल्द से जल्द श्रीलंका की टीम को दूसरी पारी में ऑल आउट करना होगा. टीम इंडिया ऐसे में न सिर्फ पारी से बड़ी जीत दर्ज कर सकती है, बल्कि दो मैचों की टेस्ट सीरीज में श्रीलंका का 2-0 से सूपड़ा साफ कर सकती है.
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) की स्टैंडिंग में भारत फिलहाल 53.33 PCT के साथ पांचवें स्थान पर है. अगर भारत 2-0 से क्लीन स्वीप करता है, तो उसके पास वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) स्टैंडिंग में 57.58 प्रतिशत अंकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंचने का मौका होगा. वहीं, कोलंबो टेस्ट अगर श्रीलंका ड्रॉ कराने में सफल हो जाता है तो भारत को बड़ा नुकसान होगा. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल में पहुंचने के लिए उसके बाकी सभी मैच 'करो या मरो' वाले हो जाएंगे और उसे सभी टेस्ट मैचों में जीत हासिल करनी होगी.