विराट कोहली से क्या है कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने वाली साक्षी का कनेक्शन? सामने आया बड़ा सच

Gold Medalist boxer Sakshi Chaudhary: हरियाणा की छोरी साक्षी चौधरी ने हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन कर दिया. ग्लासगो में हुए मेगा इवेंट में साक्षी ने 51 किलोग्राम (फ्लाईवेट) बॉक्सिंग इवेंट में स्वर्ण पदक जीता. भारतीय सेना में सेवा दे चुकीं साक्षी, 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स और 2023 एशियन गेम्स में हिस्सा न ले पाने के बाद चार साल बाद कॉम्पिटिशन में वापसी कर रही थीं. CWG 2026 में सोना जीतकर वतन लौटीं साक्षी का भारत में जोरदार स्वागत किया गया. इस बीच उन्होंने भारतीय स्टार क्रिकेटर विराट कोहली का शुक्रिया किया और उनके बारे में ऐसा सच बताया, जिसके बारे में शायद ही किसी को जानकारी होगी.
जहां साक्षी चौधरी ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का नाम रोशन किया, वहीं स्टार भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली का भी उनकी इस बड़ी कामयाबी में अहम योगदान रहा है. इस बात का खुलासा खुद साक्षी ने किया है. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने अपने करियर में कोहली के रोल का खुलासा किया.
इसमें तो कहीं से दो राय नहीं है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में साक्षी चौधरी को ये सफलता उनकी कड़ी मेहनत और लगन के कारण मिली है. लेकिन उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में विराट कोहली का भी थोड़ा ही सही, लेकिन योगदान जरूर है. साक्षी ने आईएएनएस से बातचीत कर कहा कि विराट कोहली ने भी मेरे सफर में मेरा बहुत साथ दिया है. वे मेरे स्पॉन्सर रहे हैं और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी. बता दें कि ये जानकारी मीडिया को भी नहीं थी कि कोहली भारतीय महिला मुक्केबाज साक्षी चौधरी के स्पॉन्सर रहे हैं.
कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट साक्षी ने आगे कहा, ''मैंने विजेंदर सिंह को देखकर बॉक्सिंग शुरू की थी, लेकिन मेरे सफर में विराट कोहली ने भी मेरा बहुत साथ दिया है. वे मेरे स्पॉन्सर रहे हैं. इसलिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहती हूं.''
स्टार क्रिकेटर विराट कोहली मुक्केबाज साक्षी चौधरी के लिए सिर्फ एक स्पॉन्सर ही नहीं, बल्कि एक रोल मॉडल भी रहे हैं, जिन्होंने उन्हें अपने खेल में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है. भारतीय बॉक्सर ने बताया कि कोहली ने उन्हें सलाह दी थी कि वे कोई दबाव न लें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें. साक्षी ने बताया, ''विराट कोहली मेरे प्रेरणास्रोत हैं. उन्हें और उनके सफर को देखकर मुझे प्रेरणा मिलती है. वे तीन साल से मेरे प्रायोजक भी रहे हैं, इसलिए वे मेरे आदर्श भी हैं. उन्होंने (कोहली) मुझसे कहा था कि मैं दबाव महसूस नहीं करता, बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करता हूं. यही बात मैं हमेशा रिंग में उतरते समय अपने साथ रखती हूं." बता दें कि अपने करियर की शुरुआत में साक्षी को ओलंपिक पदक विजेता विजेंद्र सिंह से भी प्रेरणा मिली थी, जिन्होंने ही उन्हें खेल के तौर पर बॉक्सिंग की ओर आकर्षित किया था.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार और ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा. इस खेल में भारत की झोली में 7 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल आए. प्रीति पवार (54 किग्रा), जैस्मीन लेम्बोरिया (57 किग्रा), साक्षी चौधरी (51 किग्रा), प्रिया घनघस (60 किग्रा), अरुंधति चौधरी (70 किग्रा), सचिन सिवाच (60 किग्रा), और अंकुश पंघाल (80 किग्रा) ने बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता, वहीं लवलीना बोरगोहेन (75 किग्रा), जदुमणि सिंह (55 किग्रा) और नरेंद्र बेरवाल (90+ किग्रा) ने रजत पदक जीता. भारत ने ग्लासगो में आयोजित 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर किया, जिसमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे.