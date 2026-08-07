विराट कोहली से क्या है कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने वाली साक्षी का कनेक्शन? सामने आया बड़ा सच

स्टार क्रिकेटर विराट कोहली मुक्केबाज साक्षी चौधरी के लिए सिर्फ एक स्पॉन्सर ही नहीं, बल्कि एक रोल मॉडल भी रहे हैं, जिन्होंने उन्हें अपने खेल में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है. भारतीय बॉक्सर ने बताया कि कोहली ने उन्हें सलाह दी थी कि वे कोई दबाव न लें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें. साक्षी ने बताया, ''विराट कोहली मेरे प्रेरणास्रोत हैं. उन्हें और उनके सफर को देखकर मुझे प्रेरणा मिलती है. वे तीन साल से मेरे प्रायोजक भी रहे हैं, इसलिए वे मेरे आदर्श भी हैं. उन्होंने (कोहली) मुझसे कहा था कि मैं दबाव महसूस नहीं करता, बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करता हूं. यही बात मैं हमेशा रिंग में उतरते समय अपने साथ रखती हूं." बता दें कि अपने करियर की शुरुआत में साक्षी को ओलंपिक पदक विजेता विजेंद्र सिंह से भी प्रेरणा मिली थी, जिन्होंने ही उन्हें खेल के तौर पर बॉक्सिंग की ओर आकर्षित किया था.