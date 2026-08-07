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विराट कोहली से क्या है कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने वाली साक्षी का कनेक्शन? सामने आया बड़ा सच

CWG 2026 Boxer Sakshi Chaudhary: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला बॉक्सर साक्षी चौधरी ने बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि विराट कोहली ने भी मेरे सफर में मेरा बहुत साथ दिया है. वे मेरे स्पॉन्सर रहे हैं और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी. साक्षी ने 51 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता था.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 07, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 12:50 PM IST
विराट कोहली से क्या है कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने वाली साक्षी का कनेक्शन? सामने आया बड़ा सच
Image Credit: कोहली से क्या है कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने वाली साक्षी का कनेक्शन? (allindiasports/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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