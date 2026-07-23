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Commonwealth Games 2026: कब, कहां और कैसे देखें कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी? मीराबाई चानू-लवलीना भारत की ध्वजवाहक

Commonwealth Games 2026 Opening Ceremony: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का ग्लासगो में शानदार आगाज होने वाला है.जानें ओपनिंग सेरेमनी का समय, भारतीय ध्वजवाहक मीराबाई चानू-लवलीना बोरगोहेन और लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी जानकारी.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 23, 2026, 07:30 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:30 PM IST
Commonwealth Games 2026: कब, कहां और कैसे देखें कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी? मीराबाई चानू-लवलीना भारत की ध्वजवाहक
Image Credit: मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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