Commonwealth Games 2026: कब, कहां और कैसे देखें कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी? मीराबाई चानू-लवलीना भारत की ध्वजवाहक

Commonwealth Games 2026 Opening Ceremony Date Time Live Streaming: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आधिकारिक आगाज गुरुवार (23 जुलाई) को ग्लासगो के ओवीओ हाइड्रो एरिना (OVO Hydro Arena) में एक सितारों से सजी ओपनिंग सेरेमनी के साथ होने जा रहा है. यह समारोह 11 दिवसीय खेल महाकुंभ की शुरुआत करेगा, जिसमें 74 देशों के लगभग 3,000 एथलीट शामिल होंगे. ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन के नेतृत्व में एक मजबूत भारतीय दल इस प्रतियोगिता में अपनी चुनौती पेश करने के लिए तैयार है.
ओवीओ हाइड्रो स्कॉटलैंड के प्रमुख इनडोर वेन्यू में से एक है और जिसकी क्षमता लगभग 13,000 दर्शकों की है. पारंपरिक 'परेड ऑफ नेशंस', सांस्कृतिक प्रदर्शन और खेलों के औपचारिक उद्घाटन की मेजबानी करेगा. यह पहली बार है जब कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी पूरी तरह से एक इनडोर एरिना में आयोजित की जा रही है. इस कार्यक्रम में इस संस्करण के आधिकारिक शुभंकर (mascot), 'फिनी द यूनिकॉर्न' (Finnie the Unicorn) को भी पेश किया जाएगा, जो ग्लासगो की समृद्ध खेल और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाएगा.
समारोह के मनोरंजन लाइनअप में टॉम वॉकर, केटी टंस्टल, कैलम बीट्टी, नीना नेस्बिट, वाल्टोस, नाथन इवांस और सेंट PHNX सहित कई प्रमुख ब्रिटिश कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे. इस खास मौके पर किंग चार्ल्स III और क्वीन कैमिला के भी मौजूद रहने की उम्मीद है, जिन्होंने बर्मिंघम 2022 के उद्घाटन समारोह में भी शिरकत की थी. किंग चार्ल्स आधिकारिक तौर पर इन खेलों के उद्घाटन की घोषणा करेंगे.
भारत के लिए यह समारोह बेहद गर्व का अवसर होगा क्योंकि ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी. वहीं, टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन उत्सव के दौरान औपचारिक 'किंग्स बैटन' (King’s Baton) धारक के रूप में दिखाई देंगी.
ओपनिंग सेरेमनी में लाइव संगीत प्रदर्शन और सांस्कृतिक शो के साथ-साथ सभी 74 भागीदार देशों के एथलीटों का आधिकारिक स्वागत किया जाएगा. ग्लासगो 2026 के शुभंकर 'फिनी द यूनिकॉर्न' का अनावरण इस शाम के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक होगा. यह पूरी प्रक्रिया ग्लासगो और स्कॉटलैंड की संस्कृति को "क्लाइड-बिल्ट एक्सपीरियंस" (Clyde-built experience) के रूप में दुनिया के सामने रखेगी.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का उद्घाटन समारोह गुरुवार (23 जुलाई) को ग्लासगो के स्थानीय समय के अनुसार रात 8:00 बजे शुरू होगा. भारतीय दर्शकों के लिए इसका सीधा प्रसारण शुक्रवार (24 जुलाई) को रात 12:30 बजे से उपलब्ध होगा. एथलीटों की परेड लगभग रात 1:00 बजे (IST) शुरू होने की उम्मीद है. भारत में खेल प्रेमी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देख सकते हैं. इसके अलावा, सोनी लिव (Sony LIV) ऐप और वेबसाइट पर भी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी. दूरदर्शन के ग्राहकों के लिए डीडी स्पोर्ट्स (DD Sports) पर भी इसका प्रसारण किया जाएगा.