वैभव सूर्यवंशी या जोस बटलर... T20 के दोनों धुरंधर, 40 मैचों में किसका रिकॉर्ड बेहतर?

Vaibhav Sooryavanshi vs Jos Buttler: जब भी टी20 क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों की बात होगी, इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ी जोस बटलर का नाम लिस्ट में जरूर होगा. बटलर टी20 क्रिकेट के बादशाह माने जाते हैं. वो दुनिया के अलग-अलग लीग्स में खेलते हैं. जोस बटलर T20 में वेस्टइंडीज के किरोन पोलार्ड के बाद दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं. एक तरफ बटलर हैं, जो टी20 क्रिकेट के महान क्लब में जगह बना चुके हैं. दूसरी तरफ, भारत के 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी हैं, जो छोटी-सी उम्र में ही इतने प्रभावित कर चुके हैं कि उन्हें भविष्य का सितारा कहा जा रहा है.