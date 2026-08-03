वैभव सूर्यवंशी या जोस बटलर... T20 के दोनों धुरंधर, 40 मैचों में किसका रिकॉर्ड बेहतर?

Vaibhav Sooryavanshi vs Jos Buttler: जब भी टी20 क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों की बात होगी, इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ी जोस बटलर का नाम लिस्ट में जरूर होगा. बटलर टी20 क्रिकेट के बादशाह माने जाते हैं. वो दुनिया के अलग-अलग लीग्स में खेलते हैं. जोस बटलर T20 में वेस्टइंडीज के किरोन पोलार्ड के बाद दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं. एक तरफ बटलर हैं, जो टी20 क्रिकेट के महान क्लब में जगह बना चुके हैं. दूसरी तरफ, भारत के 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी हैं, जो छोटी-सी उम्र में ही इतने प्रभावित कर चुके हैं कि उन्हें भविष्य का सितारा कहा जा रहा है.
वैभव सूर्यवंशी को जोस बटलर के क्लब में आने में अभी समय लगेगा. इसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी और फिटनेस पर भी काम करते रहना होगा. लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि वैभव ने जितने टी20 मुकाबले खेले हैं, उतने में बटलर का रिकॉर्ड कैसा था? तो, आइए विस्तार से दोनों की तुलना करते हैं.
40 T20 मैच खेलने के बाद, वैभव सूर्यवंशी ने 42.82 की औसत और 216.32 की स्ट्राइक रेट से 1,670 रन बनाए हैं. राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए 23 IPL मैचों में, उन्होंने 228.95 की शानदार स्ट्राइक रेट से 1,028 रन बनाए हैं. भारत के लिए 6 T20I मैचों में,वैभव ने 189.21 की स्ट्राइक रेट से 193 रन बनाए हैं. साथ ही, बिहार के लिए 7 T20 मैचों में, सूर्यवंशी ने 170.73 की स्ट्राइक रेट से 210 रन बनाए हैं.
40 T20 मैचों के बाद, बटलर ने 44.16 की औसत और 152.44 की स्ट्राइक रेट से 1,590 रन बनाए थे. मुंबई इंडियंस (MI) के लिए 10 मैचों में, उन्होंने 153.67 की स्ट्राइक रेट से 272 रन बनाए थे. राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए छह मैचों में, उन्होंने 165.89 की स्ट्राइक रेट से 428 रन बनाए थे. साथ ही, इंग्लैंड के लिए 6 T20I मैचों में, बटलर ने 160 की स्ट्राइक रेट से 264 रन बनाए थे.
वैभव सूर्यवंशी ने T20 में 12 बार 50+ स्कोर बनाए हैं, जिसमें 4 शतक और 8 अर्धशतक शामिल हैं. उनका अब तक का सबसे अच्छा स्कोर 144 रन है, जो उन्होंने नवंबर 2025 में दोहा में एशिया कप राइजिंग स्टार्स के दौरान UAE के खिलाफ इंडिया A के लिए 42 गेंदों में बनाया था. इस तूफानी पारी में 11 चौके और 15 छक्के शामिल थे. सूर्यवंशी ने दिसंबर 2025 में कोलकाता में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान महाराष्ट्र के खिलाफ बिहार के लिए 61 गेंदों में नाबाद 108 रन भी बनाए थे.
40 T20 पारियों के बाद, बटलर ने 16 अर्धशतक लगाए थे. उस समय उनका बेस्ट स्कोर 95* था, जो उन्होंने IPL 2018 में जयपुर में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ RR के लिए 60 गेंदों में बनाया था. इस पारी में 11 चौके और 2 छक्के शामिल थे. उसी सीजन में वानखेड़े स्टेडियम में MI के खिलाफ RR के लिए उन्होंने 53 गेंदों में 94* रन बनाए थे. बटलर ने जुलाई 2016 में साउथेम्प्टन में श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड के लिए 49 गेंदों में 73* रन भी बनाए थे.
16 जीतों में, सूर्यवंशी ने 56.87 की औसत और 240.74 के स्ट्राइक रेट से 910 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 7अर्धशतक शामिल हैं. 23 हार में, 15 साल के इस खिलाड़ी ने 190.50 के स्ट्राइक रेट और 32.81 की औसत से 722 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक और एक अर्धशतक शामिल है. उन्होंने एक टाई T20I मैच में 38 रन भी बनाए हैं.
25 जीत वाले मैचों में, जोस बटलर ने 48.52 की औसत और 149.85 के स्ट्राइक रेट से 1,019 रन बनाए, जिसमें 11 अर्धशतक शामिल थे. 14 हार वाले मैचों में, उन्होंने 40.14 की औसत और 157.86 के स्ट्राइक रेट से 562 रन बनाए, जिसमें पांच अर्धशतक शामिल थे. एक टाई मैच में, उन्होंने 9 रन बनाए.