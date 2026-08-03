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वैभव सूर्यवंशी या जोस बटलर... T20 के दोनों धुरंधर, 40 मैचों में किसका रिकॉर्ड बेहतर?

Vaibhav vs Buttler: इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ी जोस बटलर टी20 क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में से एक हैं. भारत के 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने भी इस फॉर्मेट में अपनी अलग पहचान बनाई है. आइए देखते हैं कि बतौर ओपनर 40 मैचों में किसका रिकॉर्ड बेहतर है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 03, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:03 PM IST
वैभव सूर्यवंशी या जोस बटलर... T20 के दोनों धुरंधर, 40 मैचों में किसका रिकॉर्ड बेहतर?
Image Credit: वैभव सूर्यवंशी या जोस बटलर...40 मैचों में किसका रिकॉर्ड बेहतर? (BCCI/Englandcricket/x)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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