विराट कोहली की वजह से बाबर आजम का हुआ ऐसा हाल! PAK क्रिकेटर का चौंकाने वाला बयान
पाकिस्तान के बल्लेबाज अहमद शहजाद ने कहा है कि विराट कोहली से तुलना बाबर आजम के इंटरनेशनल क्रिकेट में डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण है. बता दें कि बाबर आजम सभी फॉर्मेट में खराब दौर से गुजर रहे हैं. उन्होंने टी-20 टीम में भी अपनी जगह खो दी है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 13, 2025, 11:49 PM IST
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में खराब दौर से गुजर रहे पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम को लेकर एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है. यह बयान पाकिस्तान के ही बल्लेबाज अहमद शहजाद ने दिया है. अहमद शहजाद का कहना है कि विराट कोहली से तुलना बाबर आजम के इंटरनेशनल क्रिकेट में डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण है. बाबर आजम वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी वनडे सीरीज का हिस्सा हैं. महीनों बाद वनडे फॉर्मेट खेल रहे बाबर आजम से उम्मीद थी कि उनके बल्ले से रन निकलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

वेस्टइंडीज के खिलाफ भी नहीं चला बल्ला

बाबर आजम का बल्ला वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी वनडे सीरीज में भी नहीं चला. सीरीज के पहले मुकाबले में उन्होंने 47 रन की पारी जरूर खेली, लेकिन बाकी दो मैचों में फ्लॉप साबित हुए. दूसरे वनडे में ही वह तीन गेंद ही खेल पाए और बिना खाता खोले चलते बने. वहीं, तीसरे वनडे में बाबर सिर्फ 9 रन ही बना सके. वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को तीन मैचों की इस सीरीज में 2-1 से धूल चटाई.

विराट से होती रही है बाबर की तुलना

पिछले कुछ सालों में बाबर की तुलना उनके फैंस और क्रिकेट पंडितों द्वारा भारतीय स्टार विराट कोहली से की जाती रही है. हालांकि, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप प्रदर्शन करने में विफल रहे हैं. उन्होंने 2023 के बाद से कोई शतक नहीं लगाया है. अब अहमद शहजाद ने कहा कि विराट कोहली से तुलना बाबर के उनके डाउनफॉल का कारण बनी, क्योंकि इससे पाकिस्तानी स्टार पर दबाव बढ़ गया.

अहमद शहजाद ने क्या कहा?

एक इंटरव्यू में शहजाद ने कहा, 'जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तब आप खिलाड़ियों की तुलना करने वाले अभियान चला रहे थे. अब जब प्रदर्शन अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप कह रहे हैं कि 'दो खिलाड़ियों की तुलना मत करो.' क्यों नहीं? विराट कोहली की तुलना दुनिया में किसी से नहीं की जा सकती. वह इस पीढ़ी के दिग्गज हैं, एक आदर्श हैं. आप उनकी तुलना एमएस धोनी से भी नहीं कर सकते. धोनी भले ही एक महान कप्तान रहे हों, लेकिन एक बल्लेबाज, क्रिकेटर और एथलीट के तौर पर कोहली एक ही हैं. किसी की भी किसी से तुलना नहीं की जानी चाहिए क्योंकि यह अनुचित है और इससे अतिरिक्त दबाव बढ़ता है, जो अब हम बाबर आजम पर देख रहे हैं.'

पिछला शतक 2023 में आया था

बाबर ने आखिरी बार एशिया कप 2023 के दौरान नेपाल के खिलाफ 151 (131) रनों की पारी खेलकर शतक बनाया था. उसके बाद से बाबर अगले 72 पारियों में तीनों फॉर्मेट में तिहरे अंक तक नहीं पहुंच पाए हैं. उन्होंने 31.45 की औसत से 18 अर्धशतकों सहित 2139 रन बनाए हैं. टेस्ट में, उन्होंने दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने आखिरी शतक के बाद से 25 पारियों में 23.60 की औसत से 590 रन बनाए हैं. अब वह अपनी फॉर्म में वापसी के लिए बेताब है, क्योंकि 2022 में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने के बाद से उनका करियर का ग्राफ नीचे गिरा है. आगामी एशिया कप को देखते हुए भी वह फॉर्म में लौटने के लिए पूरा जोर लगाएंगे.

