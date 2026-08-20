23 गेंद पर 45 रन... 195.65 का स्ट्राइक रेट और कूट डाले 6 छक्के, पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन ने DPL 2026 में उड़ाया गर्दा

कांग्रेस सांसद पप्पू यादव उर्फ राकेश रंजन के बेटे सार्थक रंजन इन दिनों दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL 2026) में चौके और छक्कों की बरसात के साथ रनों की आतिशबाजी कर रहे हैं. नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर के कप्तान सार्थक रंजन ने बुधवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL 2026) के एक मैच में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के खिलाफ 23 गेंद पर 45 रन ठोक दिए. कप्तान सार्थक रंजन ने इस मैच में ओपनिंग करते हुए 195.65 की स्ट्राइक से रन कूटे. सार्थक रंजन ने अपनी इस ताबड़तोड़ पारी के दौरान एक चौका और 6 छक्के उड़ाए.
नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर के कप्तान सार्थक रंजन ने अपने ओपनिंग पार्टनर यश डबास के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 107 रन जोड़े. यश डबास ने साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के खिलाफ 38 गेंद पर 78 रन ठोक दिए. यश डबास ने 205.26 की स्ट्राइक से बल्लेबाजी की और अपनी इस तूफानी पारी के दौरान 5 चौका और 6 छक्के जमाए. सार्थक रंजन ने अपनी बैटिंग से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. सार्थक रंजन ने अभी तक दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL 2026) में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं.
सार्थक रंजन ने दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL 2026) में अभी तक 8 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 166.55 की स्ट्राइक रेट और 59.12 की औसत के साथ बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा 473 रन बनाए हैं. सार्थक रंजन ने दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL 2026) में अभी तक कुल 41 चौके और 32 छक्के लगाए हैं. बता दें कि इस मैच में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के कप्तान आयुष बडोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और सार्थक रंजन की कप्तानी वाली नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर की टीम को पहले बल्लेबाजी सौंपी. नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर की टीम ने इसके बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 207 रन बनाए और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के सामने 20 ओवरों में 208 रनों का टारगेट रखा.
नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर की तरफ से यश डबास ने सबसे ज्यादा 78 रन, सार्थक रंजन ने 45 रन और अर्जुन राप्रिया ने 27 रन बनाए हैं. साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के लिए दिवांश रावत ने सबसे ज्यादा 3 विकेट, अंकित डबास और अंशुमान हुड्डा ने 2-2 विकेट और अमन भारती ने एक विकेट चटकाया है. साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की टीम ने 208 रनों के टारगेट को 19.3 ओवर में ही 6 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया. सार्थक रंजन की नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर टीम यह मैच 4 विकेट से हार गई. साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के लिए कप्तान आयुष बडोनी ने 47 गेंद पर 90 रन ठोक दिए. आयुष बडोनी ने 191.49 की स्ट्राइक से बल्लेबाजी की. आयुष बडोनी ने अपनी पारी में 4 चौके और 8 छक्के जड़ दिए.