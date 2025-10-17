'3 शतक भी नहीं बचा...,' भारत -ऑस्ट्रेलिया की महाजंग से पहले चीफ सेलेक्टर का चौंकाने वाला बयान, क्रिकेट जगत में सनसनी

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत में अब 48 घंटे से भी कम का समय बचा है. लंबे अंतराल से टीम से बाहर चल रहे भारत के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की टीम इंडिया में 7 महीनों बाद वापसी हुई है. सभी की नजरें दोनों खिलाड़ी पर होंगी. ये सीरीज दोनों खिलाड़ियों के फ्यूचर को देखते हुए काफी अहम होने वाली है. भारतीय टीम की कप्तानी का बागडोर शुभमन गिल के हाथों में है. यह पहला मौका होगा जब रोहित और विराट गिल की कप्तानी में खेलेंगे. इसी बीच कोच अजीत अगरकर ने विराट-रोहित को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है.

'जगह खतरे में नहीं'

बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने एक इवेंट के दौरान कहा,' हर मैच में उन्हें अजमाना बेवकूफी होगी. जब वह खेलना शुरु करेंगे तो अंदाजा होगा, लेकिन ये बात साफ कर दूं उनकी जगह खतरे में नहीं है. ' बता दें कि कुछ हफ्ते पहले शुभमन गिल को वनडे टीम का नया कप्तान बनाने के बाद अपनी कही गई बात को अगरकर ने दोहराते हुए साफ कर दिया की 2 साल दूर टर्नामेंट पर अभी वह कुछ नहीं कहना चाहते हैं.

'रन ना बनाने से फर्क नहीं'

अगरकर ने आगे कहा, ' ये बात भी समझ लीजिए अगर वह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रन नहीं बनाते हैं तो उन्हें टीम से बाहर नहीं किया जाएगा. अगर वह लगातार 3 शतक भी बनाते हैं तो ये भी नहीं है कि उनकी जगह पक्की हो जाएगी और उन्हें 2027 वर्ल्ड कप के लिए चुन लिया जाएगा.' उन्होंने आगे यह भी साफ किया की कोहली और रोहित पर किसी भी तरह क दबाव नहीं था. टेस्ट से संन्यास लेने का फैसला उनका खुद का था.

'दोनों ही दिग्गज खिलाड़ी'

चीफ सेलेक्टर ने आगे भी कहा, " सबसे ज्यादा हमें जरूरत थी तो इंग्लैंड में थी क्योंकि वहां अनुभवी खिलाड़ी चाहिए थे. दोनों ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं उन्होंने हमसे संपर्क किया था. ऐसे में एक बार उन्होंने फैसला कर लिया तो आपको उनके फैसले का सम्मान करना होगा.' उन्होंने आगे शमी को लेकर बात करते हुए कहा कि वह इंग्लैंड दौरे पर इसलिए नहीं चुने गए थे, क्योंकि वह फिट नहीं थे पिछले कुछ समय से वह लगातार अनफिट चल रहे हैं. पिछले 6-8 महीने से उनकी नॉर्मल फिटनेस सही नहीं रही है.