गर्लफ्रेंड के साथ जश्न में मदहोश रहे हार्दिक.. उधर थाने तक पहुंचा मामला, वकील ने खड़ा किया बखेड़ा

Hardik Pandya: टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अक्सर चर्चा में रहते हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया के चैंपियन बनने के बाद उन्होंने जीत का जश्न अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ जमकर मनाया और सुर्खियों में आ गए. हार्दिक पांड्या गर्लफ्रेंड के साथ जश्न में खोए नजर आए लेकिन दूसरी तरफ मामला थाने तक पहुंच चुका है. हार्दिक पर जश्न के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप लगाते हुए बेंगलुरु के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है.

किसने दर्ज कराई शिकायत?

हार्दिक के खिलाफ शिकायत पुणे के वकील वाजेद खान बिडकर ने दर्ज कराई है. उन्होंने हार्दिक के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में क्रिकेटर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एक लिखित आवेदन दिया. शिकायत के अनुसार, टूर्नामेंट जीतने के बाद भारतीय टीम के मैदान पर जश्न के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं. ऐसे ही एक वीडियो में, पांड्या मैदान पर नाचते और दौड़ते हुए अपने कंधे पर तिरंगा लपेटकर जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं.

कहां पर हार्दिक ने किया तिरंगे का अपमान?

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि जश्न के दौरान, पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्टेज पर लेटे हुए दिखाई दिए, जबकि उनके कंधे पर तिरंगा अभी भी लिपटा हुआ था, जो कथित तौर पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है. शिकायत कर्ता ने ANI से कहा, 'आपने यहां T20 वर्ल्ड कप देखा होगा. हार्दिक पांड्या अपनी जीत के जश्न में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस कर रहे थे. उनकी पीठ पर नेशनल फ्लैग बंधा हुआ था. 1971 के नेशनल फ्लैग एक्ट के सेक्शन 2 के मुताबिक, हमें नेशनल फ्लैग की इज्जत रखनी चाहिए. लेकिन, हार्दिक पांड्या अपनी जीत के जश्न में इतने खो गए थे कि वह नेशनल फ्लैग पहनकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लेटे हुए थे. मेरा मानना ​​है कि यह नेशनल फ्लैग का अपमान है.'

लिखित में दर्ज शिकायत

उन्होंने आगे कहा, 'मैंने शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की है. जब मैं कंप्लेंट फाइल करने गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि घटना वहां हुई, यहां नहीं. मैंने उनसे कहा कि नेशनल फ्लैग पूरे देश का सिंबल है और हम शिवाजी नगर पुलिस में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. उन्होंने मेरी कंप्लेंट एक्सेप्ट कर ली है और मुझे एक कॉपी दी है. देखते हैं आगे क्या होता है.