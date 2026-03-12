Advertisement
trendingNow13137930
Hindi Newsक्रिकेटगर्लफ्रेंड के साथ जश्न में मदहोश रहे हार्दिक.. उधर थाने तक पहुंचा मामला, वकील ने खड़ा किया बखेड़ा

गर्लफ्रेंड के साथ जश्न में मदहोश रहे हार्दिक.. उधर थाने तक पहुंचा मामला, वकील ने खड़ा किया बखेड़ा

Hardik Pandya: टी20 वर्ल्ड कप में 8 मार्च को टीम इंडिया लगातार दूसरी बार चैंपियन बनी. हार्दिक पांड्या सुर्खियों में रहे क्योंकि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ जमकर ठुमके लगाए. अब वर्ल्ड कप के बाद नया बखेड़ा खड़ा हो चुका है. हार्दिक पांड्या के खिलाफ एक थाने में शिकायत दर्ज की गई है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 12, 2026, 10:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

hardik Pandya (X)
hardik Pandya (X)

Hardik Pandya: टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अक्सर चर्चा में रहते हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया के चैंपियन बनने के बाद उन्होंने जीत का जश्न अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ जमकर मनाया और सुर्खियों में आ गए. हार्दिक पांड्या गर्लफ्रेंड के साथ जश्न में खोए नजर आए लेकिन दूसरी तरफ मामला थाने तक पहुंच चुका है. हार्दिक पर जश्न के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप लगाते हुए बेंगलुरु के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है.

किसने दर्ज कराई शिकायत?

हार्दिक के खिलाफ शिकायत पुणे के वकील वाजेद खान बिडकर ने दर्ज कराई है. उन्होंने हार्दिक के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में क्रिकेटर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एक लिखित आवेदन दिया. शिकायत के अनुसार, टूर्नामेंट जीतने के बाद भारतीय टीम के मैदान पर जश्न के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं. ऐसे ही एक वीडियो में, पांड्या मैदान पर नाचते और दौड़ते हुए अपने कंधे पर तिरंगा लपेटकर जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं.

कहां पर हार्दिक ने किया तिरंगे का अपमान?

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि जश्न के दौरान, पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्टेज पर लेटे हुए दिखाई दिए, जबकि उनके कंधे पर तिरंगा अभी भी लिपटा हुआ था, जो कथित तौर पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है. शिकायत कर्ता ने ANI से कहा, 'आपने यहां T20 वर्ल्ड कप देखा होगा. हार्दिक पांड्या अपनी जीत के जश्न में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस कर रहे थे. उनकी पीठ पर नेशनल फ्लैग बंधा हुआ था. 1971 के नेशनल फ्लैग एक्ट के सेक्शन 2 के मुताबिक, हमें नेशनल फ्लैग की इज्जत रखनी चाहिए. लेकिन, हार्दिक पांड्या अपनी जीत के जश्न में इतने खो गए थे कि वह नेशनल फ्लैग पहनकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लेटे हुए थे. मेरा मानना ​​है कि यह नेशनल फ्लैग का अपमान है.'

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं.. 'हमारे बल्लेबाज कांप रहे थे'...IND के खिलाफ मिले इस दर्द को नहीं भूले शाहिद अफरीदी

लिखित में दर्ज शिकायत

उन्होंने आगे कहा, 'मैंने शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की है. जब मैं कंप्लेंट फाइल करने गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि घटना वहां हुई, यहां नहीं. मैंने उनसे कहा कि नेशनल फ्लैग पूरे देश का सिंबल है और हम शिवाजी नगर पुलिस में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. उन्होंने मेरी कंप्लेंट एक्सेप्ट कर ली है और मुझे एक कॉपी दी है. देखते हैं आगे क्या होता है. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Hardik Pandya

Trending news

Budget Session Phase 2 Live: लोकसभा में गूंज सकता है तेल और LPG का मुद्दा, सदन में आज भी हंगामे के आसार
Budget Session Live
Budget Session Phase 2 Live: लोकसभा में गूंज सकता है तेल और LPG का मुद्दा, सदन में आज भी हंगामे के आसार
PM मोदी की कूटनीति ने दिखाया रंग, हॉर्मुज में भारतीय टैंकरों को ईरान जाने देगा
Iran US Israil War
PM मोदी की कूटनीति ने दिखाया रंग, हॉर्मुज में भारतीय टैंकरों को ईरान जाने देगा
चिता की आग शरीर जलाती है... बेटे को 'इच्छामृत्यु' देकर पिता से क्यों बोले SC के जज?
Harish Rana Euthanasia Case
चिता की आग शरीर जलाती है... बेटे को 'इच्छामृत्यु' देकर पिता से क्यों बोले SC के जज?
AIADMK के साथ चुनाव लड़ेगी TVK...? जनरल सेक्रेटरी ने अफवाहों पर लगाया विराम
Tamil Nadu Assembly elections
AIADMK के साथ चुनाव लड़ेगी TVK...? जनरल सेक्रेटरी ने अफवाहों पर लगाया विराम
कौन है कमल सिंह? जिसने फारूक अब्दुल्ला पर तान दी थी पिस्तौल, कहा- 'मैं उन्हें...'
Farooq Abdullah
कौन है कमल सिंह? जिसने फारूक अब्दुल्ला पर तान दी थी पिस्तौल, कहा- 'मैं उन्हें...'
INS Trikand: ईरान जंग के बीच इंडिया ने अचानक अपने युद्धपोत को मॉरीशस क्‍यों भेजा?
Mauritius National Day
INS Trikand: ईरान जंग के बीच इंडिया ने अचानक अपने युद्धपोत को मॉरीशस क्‍यों भेजा?
विधानसभा की 100 सीटों के लिए भाजपा कैंडिडेट चुन रही, इधर बंगाल राज्यसभा के नतीजे आए
West Bengal Election 2026
विधानसभा की 100 सीटों के लिए भाजपा कैंडिडेट चुन रही, इधर बंगाल राज्यसभा के नतीजे आए
PM को हटाने की प्रक्रिया क्या है? शाह का कांग्रेस को चैलेंज, लाइए अविश्वास प्रस्ताव
amit shah news
PM को हटाने की प्रक्रिया क्या है? शाह का कांग्रेस को चैलेंज, लाइए अविश्वास प्रस्ताव
होर्मुज का संकट भारत के लिए बन सकता है दोहरी परेशानी, क्या मोबाइल भी नहीं चलेगा?
DNA
होर्मुज का संकट भारत के लिए बन सकता है दोहरी परेशानी, क्या मोबाइल भी नहीं चलेगा?
भारत को मिला परमाणु हमले का इलाज? देश में तैयार हुई न्यूक्लियर अटैक से राहत वाली दवा
DNA
भारत को मिला परमाणु हमले का इलाज? देश में तैयार हुई न्यूक्लियर अटैक से राहत वाली दवा