Hindi Newsक्रिकेटसब करते हैं, जडेजा नहीं.. जड्डू की वाइफ ने खोला टीम इंडिया का काला सच, किन खिलाड़ियों पर बदनाम होने का इल्जाम?

'सब करते हैं, जडेजा नहीं..' जड्डू की वाइफ ने खोला टीम इंडिया का 'काला सच', किन खिलाड़ियों पर बदनाम होने का इल्जाम?

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 12, 2025, 09:32 PM IST
टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा का एक बयान से खलबली मची हुई है. उन्होंने टीम इंडिया की पोल खोलकर नई बहस छेड़ दी है. रिवाबा ने दावा किया है कि कुछ भारतीय क्रिकेटर विदेशी दौरों पर कई प्रकार की बुरी आदतों में शामिल होते हैं. लेकिन उन्होंने इस बयान में अपने पति रवींद्र जडेजा का बचाव किया और कहा कि वह इस माहौल के बाद भी इन चीजों से दूर रहते हैं. 

क्या बोलीं रिवाबा जडेजा?

एक कार्यक्रम में गुजराती भाषा में बोलते हुए रिवाबा ने खिलाड़ियों की इन कम-ज्ञात आदतों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जब खिलाड़ी सार्वजनिक नजर से दूर होते हैं, तो वे अपनी मर्जी से कुछ भी करने का चुनाव कर सकते हैं. रिवाबा ने दोहराया कि उनके पति आस-पास के माहौल के बावजूद इस तरह के व्यवहार से दूर रहते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं.

पूरी टीम बुरी आदतों में शामिल- रिवाबा जडेजा

रिवाबा ने कहा, 'मेरे पति, क्रिकेटर रवींद्र जडेजा को क्रिकेट खेलने के लिए लंदन, दुबई और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में यात्रा करनी पड़ती है. इसके बावजूद, आज तक उन्होंने कभी भी किसी तरह की बुरी आदत (vice) को छुआ या उसमें शामिल नहीं हुए, क्योंकि वह अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं. बाकी पूरी टीम इन बुरी आदतों में लिप्त रहती है, लेकिन उनके परिवारों की तरफ से कोई रोक-टोक नहीं होती है.'

टेस्ट और ODI खेलते हैं जड्डू

रवींद्र जडेजा ने पिछले साल टी20 फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. इसके बाद वनडे और टेस्ट में भी उनके रिटायरमेंट के चर्चे तेज थे. लेकिन हाल ही में उन्होंने दमदार ऑलराउंड प्रदर्शन से साबित किया कि अभी क्रिकेट बाकी है. हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया को 2-0 से करारीहार झेलनी पड़ी थी, लेकिन जडेजा ने बल्ले और गेंद दोनों से धमाल मचाकर सुर्खियां बटोरी थीं. 

