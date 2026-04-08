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Hindi Newsक्रिकेटDavid Warner: कंट्रोवर्सी किंग डेविड वॉर्नर, 13 साल पहले एक क्रिकेटर को मारा था मुक्का, करियर में इन 11 विवादों से कटाई नाक

David Warner: 'कंट्रोवर्सी किंग' डेविड वॉर्नर, 13 साल पहले एक क्रिकेटर को मारा था मुक्का, करियर में इन 11 विवादों से कटाई नाक

David Warner Controversy: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर डेविड वॉर्नर पर मंगलवार को सिडनी के मारौबरा में हुई एक घटना के बाद शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप लगाया गया है. इस मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 08, 2026, 07:13 AM IST
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डेविड वॉर्नर शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए गिरफ्तार हो गए हैं.
डेविड वॉर्नर शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए गिरफ्तार हो गए हैं.

David Warner Controversy: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर डेविड वॉर्नर पर मंगलवार को सिडनी के मारौबरा में हुई एक घटना के बाद शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप लगाया गया है. इस मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. वॉर्नर अभी पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में कराची किंग्स के सदस्य हैं और लीग से छुट्टी लेकर ऑस्ट्रेलिया गए थे. ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने बताया है कि 39 साल के वॉर्नर को न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने रैंडम ब्रेथ टेस्ट के दौरान रोका था. रिपोर्ट्स बताती हैं कि वॉर्नर ने टेस्टिंग साइट पर पहुंचने से थोड़ी देर पहले अपनी गाड़ी रोकने और पार्क करने की कोशिश की, जिससे ऑफिसर्स को खड़ी कार के पास जाना पड़ा. रोडसाइड टेस्ट के बाद पता चला कि उन्होंने तय लिमिट से ज्यादा शराब पी रखी थी.

वॉर्नर के करियर में यह पहला मौका नहीं है जब वह किसी विवाद में फंसे हैं. उनके लंबे क्रिकेट में करियर विवादों की लंबी लिस्ट बन गई है. हम यहां आपको वॉर्नर से जुड़े 11 बड़े विवादों के बारे में बता रहे हैं...

1. जो रूट को घूंसा मारना: बर्मिंघम में झगड़ा

2013 में चैंपियंस ट्रॉफी मैच के बाद वॉर्नर को बर्मिंघम के एक बार में इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट को घूंसा मारने की कोशिश करने के लिए प्रतिबंध का सामना करना पड़ा था. यह झगड़ा रूट की हरी और सुनहरी फैंसी ड्रेस विग की वजह से हुआ था.

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2. बॉल-टेम्परिंग स्कैंडल: केप टाउन विवाद

साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2018 के टेस्ट के दौरान बदनाम बॉल-टैम्परिंग स्कैंडल में वॉर्नर के शामिल होने से क्रिकेट की दुनिया हैरान रह गई थी. उन्होंने कैमरन बैनक्रॉफ्ट को सैंडपेपर इस्तेमाल करने के लिए कहा, जिसके कारण उन पर एक साल का बैन लगा.

3. क्विंटन डिकॉक से झड़प: टनल में तनाव

वार्नर और साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक पर 2013 में डरबन की किंग्समीड टनल में मैदान के बाहर हुई तीखी बहस के बाद ICC के आरोप लगे थे. CCTV फुटेज में तीखी बहस रिकॉर्ड हो गई, जिसके कारण दोनों खिलाड़ियों पर जुर्माना लगा.

4. पत्रकारों के खिलाफ ट्विटर पर गुस्सा

2013 में आईपीएल के दौरान पत्रकारों के खिलाफ ट्विटर पर गुस्सा दिखाने के लिए वार्नर पर जुर्माना लगाया गया था. एक अखबार द्वारा IPL करप्शन पर एक आर्टिकल के साथ उनकी तस्वीर इस्तेमाल करने से नाराज होकर उन्होंने दो पत्रकारों की बेइज्जती की थी. इसके लिए बाद में उन्होंने अफसोस जताया.

5. घुड़सवारी के लिए मैच छोड़ना

2013 में रॉयल रैंडविक में घुड़सवारी में शामिल होने के लिए एक ग्रेड मैच छोड़ने पर वार्नर को सस्पेंड कर दिया गया था. क्रिकेट न्यू साउथ वेल्स ने उन्हें सही व्यवहार की जरूरत पर जोर देते हुए डांटा था.

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6. वार्नर का ट्विटर वॉर

वार्नर ने ट्विटर वॉर में हिस्सा लिया. 2011 में पूर्व क्रिकेटर ब्रेट गीव्स और 2013 में ऑस्ट्रेलियाई पत्रकारों को निशाना बनाया. इस घटना के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दखल दिया और गलत व्यवहार के लिए जुर्माना लगाया गया.

7. जोनाथन ट्रॉट के "कमजोर" कमेंट्स

एशेज 2013-14 के दौरान वार्नर ने इंग्लैंड के जोनाथन ट्रॉट की आलोचना की. इससे उन्हें कमजोरी का एहसास हुआ. ट्रॉट बाद में तनाव के कारण हट गए. वार्नर के कमेंट्स को असंवेदनशील माना गया, जिससे विवाद और आलोचना हुई.

8. अफ्रीका में मैदान पर झगड़ा

जो रूट वाली घटना के बाद अपनी बैटिंग पर काम करने के लिए अफ्रीका भेजे गए वॉर्नर ऑस्ट्रेलिया ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच मैच के दौरान थामी सोलेकाइल के साथ मैदान पर झगड़े में शामिल थे. इसके बाद उन्हें जमकर फटकारा गया था.

9. रोहित शर्मा के साथ बहस

2015 के एक ODI में वॉर्नर ने रोहित शर्मा पर हमला किया और उनसे इंग्लिश में बात करने को कहा. इस घटना के लिए फाइन लगने के बाद वॉर्नर ने हिंदी न समझ पाने पर अपनी फ्रस्ट्रेशन बताई, जिससे तीखी बहस हुई.

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10. एशेज वॉर कमेंट्स

एशेज 2017-18 से पहले वॉर्नर के इसे "युद्ध" कहने वाले कमेंट्स ने विवाद खड़ा कर दिया. विरोधियों द्वारा आलोचना किए जाने के बाद इन कमेंट्स ने तनाव बढ़ा दिया, जिससे एक तीखी सीरीज का माहौल बन गया.

11. नशे में गाड़ी चलाने के लिए गिरफ्तार

मंगलवार (7 अप्रैल 2026) वॉर्नर पर सिडनी के मारौबरा में रैंडम ब्रेथ टेस्ट के दौरान रोके जाने के बाद शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप लगाया गया. पुलिस ने बताया कि 39 साल के शख्स ने टेस्टिंग साइट पर पहुंचने से पहले अपनी कार रोककर पार्क कर दी थी. हालांकि, ऑफिसर्स उनकी गाड़ी के पास गए और उनका ब्रेथ टेस्ट किया, जहां वह नशे में पाए गए.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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