IND vs JPN: भारत-जापान मैच में क्यों हुआ घमासान? अंपायर से भिड़ गए अय्यर और अक्षर, दबाव में बदलना पड़ा फैसला

India vs Japan T20 Match: एशियन गेम्स 2026 में अपने सफर की शुरुआत करने से पहले भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने जापान के खिलाफ ऐतिहासिक टी20 मैच खेला. क्रिकेट के मैदान पर पहली बार दोनों देश आमने-सामने हुए. उम्मीद थी कि डिफेंडिंग चैंपियन जापान को क्रिकेट का कुछ पाठ पढ़ाएगी, लेकिन इससे उलट जापान ने ही टीम इंडिया को सबक सिखाया कि टी20 मैच में किसी टीम को हल्के में लेने की गलती नहीं करनी चाहिए. सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया ये मैच बारिश की वजह से 5-5 ओवर का हुआ.
भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. पिच थोड़ी मुश्किल जरूर थी, लेकिन ये तो उम्मीद किसी ने नहीं की होगी कि भारत 5 ओवर में सिर्फ 32 रन बनाएगा. इनिंग ब्रेक पर तमाम भारतीय फैंस टेंशन में थे. हालांकि, जापान के बल्लेबाज इस टारगेट तक नहीं पहुंच सके और टीम इंडिया 2 रन से ये मुकाबला जीत गई. मैच के आखिरी ओवर में दिलचस्प ड्रामा देखने को मिला.
जापान को आखिरी ओवर में जीत के लिए 8 रन की दरकार थी. भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने अनुभवी स्पिनर अक्षर पटेल पर दांव लगाया और उनके हाथ में गेंद थमाई. शुरुआती दो गेंदों पर सिर्फ एक रन बने और फिर अक्षर ने एक वाइड डाली. उनकी अगली गेंद को भी अंपायर ने वाइड करार दिया, जिसपर काफी बवाल मचा.
जापान के बल्लेबाज अलेक्जेंडर शिराई-पैटमोर रीवर्स शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे. गेंद लेग साइड की तरफ थी, इसलिए अंपायर ने वाइड करार दिया. टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल इस फैसले से खुश नहीं दिखे. अय्यर ने तो अंपायर से बहस भी की और उनपर काफी दबाव डाला. आम तौर पर अंपायर ऐसी स्थिति में अपना फैसला नहीं बदलते हैं, लेकिन इस मैच में कुछ अलग हुआ. श्रेयस अय्यर द्वारा दबाव डालने के बाद अंपायर ने वाइड का फैसला बदल दिया. इसे लीगल डिलीवरी करार दिया गया. सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहस छिड़ी हुई है. कई फैंस का मानना है कि फैसला लेने के बाद उसे बदलना नहीं चाहिए था.
T20I में 41वें रैंक की टीम जापान ने अपने खेल से प्रभावित किया और वर्ल्ड चैंपियन को जीत के लिए दांतों चने चबा दिए. हालांकि, दबाव की स्थिति में जापानी टीम बिखर गई और रोमांचक मुकाबले को भारत ने जीत लिया. बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर का आगाज भले ही शर्मनाक रहा था, क्योंकि आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ लगातार हार झेलनी पड़ी थी. लेकिन अब उनकी कप्तानी में टीम इंडिया जीत के रथ पर सवार हो गई है. उनके नेतृत्व में भारतीय टीम लगातार 7 टी20 मुकाबले जीत चुकी है.