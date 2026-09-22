Add Zee Business As A Preferred Source
App

IND vs JPN: भारत-जापान मैच में क्यों हुआ घमासान? अंपायर से भिड़ गए अय्यर और अक्षर, दबाव में बदलना पड़ा फैसला

India vs Japan T20 Match: जापान को आखिरी ओवर में जीत के लिए 8 रन की दरकार थी. भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने अनुभवी स्पिनर अक्षर पटेल पर दांव लगाया और उनके हाथ में गेंद थमाई. इस ओवर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 22, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 03:44 PM IST
IND vs JPN: भारत-जापान मैच में क्यों हुआ घमासान? अंपायर से भिड़ गए अय्यर और अक्षर, दबाव में बदलना पड़ा फैसला
Image Credit: भारत-जापान मैच में क्यों हुआ घमासान? अंपायर से भिड़ गए अय्यर (Screengrabs/X)

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'वंदे मातरम्' न गाने पर जेल क्यों? सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल
2
3
4
5