IND vs JPN: भारत-जापान मैच में क्यों हुआ घमासान? अंपायर से भिड़ गए अय्यर और अक्षर, दबाव में बदलना पड़ा फैसला

जापान के बल्लेबाज अलेक्जेंडर शिराई-पैटमोर रीवर्स शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे. गेंद लेग साइड की तरफ थी, इसलिए अंपायर ने वाइड करार दिया. टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल इस फैसले से खुश नहीं दिखे. अय्यर ने तो अंपायर से बहस भी की और उनपर काफी दबाव डाला. आम तौर पर अंपायर ऐसी स्थिति में अपना फैसला नहीं बदलते हैं, लेकिन इस मैच में कुछ अलग हुआ. श्रेयस अय्यर द्वारा दबाव डालने के बाद अंपायर ने वाइड का फैसला बदल दिया. इसे लीगल डिलीवरी करार दिया गया. सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहस छिड़ी हुई है. कई फैंस का मानना है कि फैसला लेने के बाद उसे बदलना नहीं चाहिए था.